Tiết kiệm Phú Quý, rinh lộc An Khang khi gửi tiền tại NCB

Theo số liệu thị trường đến cuối năm 2025, quy mô tiền gửi tại nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Agribank dẫn đầu hệ thống với 2,35 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,9 triệu tỷ đồng cuối năm 2024; tiếp theo là BIDV với 2,2 triệu tỷ đồng. Ở khối ngân hàng TMCP tư nhân, NCB đạt mức tăng trưởng ấn tượng 33% tổng số dư tiền gửi khách hàng so với cuối năm 2024. Điều này cho thấy tâm lý ưu tiên kênh an toàn và ổn định vẫn đang là lựa chọn của người dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cạnh tranh, gửi tiết kiệm không chỉ đơn thuần là giải pháp sinh lời an toàn, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của nhiều gia đình.

Tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn, ổn định, được nhiều người lựa chọn

Nắm bắt nhu cầu tích lũy ngày càng đa dạng và đồng hành cùng khách hàng trong quản lý dòng tiền và tài sản một cách chủ động, toàn diện hơn, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tập trung phát triển hệ thống sản phẩm tiết kiệm theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau.

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức gửi tại quầy hoặc gửi trực tuyến trên ứng dụng NCB iziMobile với lãi suất cạnh tranh, quy trình nhanh gọn, thuận tiện. NCB cung cấp nhiều kỳ hạn từ 1 tuần đến 60 tháng, giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Danh mục sản phẩm được thiết kế đa dạng gồm: Tiết kiệm truyền thống, Tiết kiệm An Phú, Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm Tích lũy và Tiết kiệm Điện tử. Mỗi sản phẩm đều hướng tới mục tiêu tối ưu hiệu quả sinh lời và mục đích tích lũy, đồng thời đảm bảo tính chủ động trong sử dụng, quản lý dòng tiền. Đặc biệt, hình thức gửi trực tuyến giúp khách hàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, gia tăng trải nghiệm thuận tiện trong kỷ nguyên số.

Đón lộc đầu xuân, từ nay đến hết ngày 28/02/2026, NCB triển khai chương trình "Tiết kiệm Phú Quý – Rinh lộc An Khang" dành cho khách hàng gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, khách hàng sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số hàng tuần với cơ hội nhận voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trị giá 2 triệu đồng; mỗi khách hàng có thể nhận tối đa 3 voucher và sử dụng trực tiếp trên ứng dụng NCB iziMobile.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại NCB có cơ hội nhận voucher mua vàng lên đến 50 triệu đồng

Ngân hàng cũng dành tặng voucher mua vàng giá trị lên đến 50 triệu đồng cho 15 khách hàng có mức tăng số dư tiền gửi cao nhất trong giai đoạn từ 30/11/2025 đến 28/02/2026.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu năm mới nhiều may mắn, mà còn khuyến khích khách hàng xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho tương lai. Song song với việc phát triển các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, NCB đang tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính số, hướng tới cung cấp giải pháp quản lý tài chính toàn diện cho khách hàng. Qua đó, đồng hành cùng khách hàng trong việc gia tăng giá trị tài sản theo từng giai đoạn và bắt nhịp xu hướng quản lý tài chính ngày càng chuyên nghiệp trên thị trường.

Đ ể bi ế t thêm thông tin chi ti ế t, khách hàng có th ể tham kh ả o t ạ i website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên h ệ các phòng giao d ị ch/chi nhánh c ủ a NCB trên toàn qu ố c ho ặ c Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.