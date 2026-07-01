Tiết Kiệm Phù Đổng: SACOMBANK và hành trình 15 năm tiên phong giáo dục tài chính cho trẻ

Quản lý tài chính - kỹ năng sống thiết yếu không chỉ dành cho người lớn

Trong thời đại trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với các hoạt động mua sắm và thanh toán trực tuyến, việc giúp các em thấu hiểu giá trị đồng tiền và có trách nhiệm hơn với các quyết định chi tiêu đã trở thành một định hướng quan trọng trên hành trình trưởng thành của trẻ. Bên cạnh việc cho con tiền tiêu vặt, nhiều phụ huynh mong muốn con trực tiếp trải nghiệm việc tích lũy để hiểu rằng mỗi khoản tiền đều được tạo ra từ sự kiên trì và nỗ lực lao động.

Trên thế giới, quản lý tài chính từ lâu đã được nhiều quốc gia xem là một kỹ năng sống thiết yếu và được đưa vào chương trình giáo dục. Tại Việt Nam, nội dung này cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những bài học đầu tiên có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản như bỏ ống heo, tiết kiệm cho một món đồ yêu thích hoặc học cách nhận thức sự khác biệt giữa nhu cầu thực tế và mong muốn nhất thời.

Khi tiết kiệm trở thành một trải nghiệm của trẻ

Hơn một thập kỷ trước, nhận biết sớm xu thế giáo dục con trẻ này, SACOMBANK đã ra mắt sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng - sản phẩm tài chính dành riêng cho trẻ em đầu tiên trên thị trường vào năm 2011.

Với Tiết kiệm Phù Đổng, các em nhỏ có thể sở hữu sổ tiết kiệm đứng tên chính mình. Đây chính là điều làm nên sự khác biệt của sản phẩm, tạo cho các em cảm giác sở hữu "khối tài sản" của riêng mình, cũng là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển được tinh thần tự chủ và trách nhiệm.

Ngoài ra, Tiết kiệm Phù Đổng còn được thiết kế với 2 mốc lãi suất cạnh tranh, giúp tạo động lực tích lũy lâu dài và bền vững. Việc nộp tiền cũng được hiện nhanh chóng, tiện lợi thông qua các kênh trực tuyến như ngân hàng số, ATM hoặc hệ thống máy nộp tiền tự động CDM, giúp phụ huynh dễ dàng đồng hành cùng con trong quá trình tích lũy mà không bị giới hạn bởi thời gian hay địa điểm giao dịch.

Một khoản tiết kiệm, nhiều bài học đầu đời

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế, SACOMBANK còn liên kết với nhiều đối tác cung cấp mô hình thành phố hướng nghiệp và giáo dục trải nghiệm. Thông qua các hình thức tiếp cận trực quan, ngân hàng mong muốn góp phần mang đến cho các em cơ hội vừa học vừa chơi, khám phá nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống và tư duy tự lập ngay từ nhỏ.

Sau 15 năm triển khai, Tiết kiệm Phù Đổng vẫn là một trong những sản phẩm thể hiện cam kết lâu dài của SACOMBANK trong việc đồng hành cùng gia đình Việt trên hành trình nuôi dưỡng tư duy tài chính cho thế hệ kế thừa. Trong tháng 6 vừa rồi, ngân hàng đã tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi và điểm thưởng dành cho khách hàng tham gia sản phẩm, qua đó khuyến khích thói quen tích lũy và gia tăng trải nghiệm cho trẻ em cùng gia đình.