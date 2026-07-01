2 tuần nữa sẽ có 2 con giáp chia tay với khó khăn, bước vào thời kỳ phát đạt, 1 con giáp cần thận trọng

Con giáp tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là con giáp nổi bật với trí thông minh thiên bẩm, sự nhạy bén và khả năng quản lý tài chính xuất sắc, giúp họ luôn đi trước một bước để nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thông minh. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự nhanh nhạy và linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ luôn biết cách xoay xở, tạo ra được lợi thế đặc biệt, gặt hái thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ 2026, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù trợ giúp, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự tăng trưởng trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp này có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tháng 5 âm, tuổi Tý được khuyên nên cẩn thận chuyện chi tiêu, đầu tư đề phòng hao hụt tiền bạc, chú ý các mối quan hệ tình cảm kẻo dính vào rắc rối thị phi. Ngoài ra, họ cũng nên chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng để tránh đau ốm. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 6 âm gõ cửa, những rủi ro này cũng sẽ sẽ biến mất, nhường chỗ cho những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Đặc biệt, tháng 8 âm, con giáp tuổi Tý sẽ chứng kiến những bước ngoặt trong sự nghiệp, khi may mắn dồn dập gõ cửa và mang đến cho họ nhiều tin vui về tài chính.

Con giáp tuổi Ngọ

Năm Bính Ngọ 2026, cũng chính là năm bản mệnh của mình, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng, tỏa sáng rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

(Ảnh minh họa)

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, c át tinh này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Là con giáp chủ quản của tháng 5 âm nhưng người tuổi Ngọ lại gặp phải cục diện Ngọ - Ngọ Tự Hình, tự mình gây áp lực cho chính mình. Sự nóng nảy, tự phụ phát tác dưới năng lượng Hỏa vượng khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ đợi những phút giây mất cảnh giác này của bạn để ra tay hạ bệ uy tín bấy lâu. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, tuổi Ngọ cũng sẽ không cần phải lo lắng gì nữa vì những phiền muộn này sẽ sớm tan biến, mở ra một thời kỳ rực rỡ cho con giáp này. Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Ngọ hãy chờ đến tháng 8 âm với nhiều may mắn và thành công ngập tràn dành cho họ.

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là cơ hội để con giáp tuổi Sửu khẳng định bản thân, với số tài sản không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái thành công gấp bội.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình. Tháng 4 âm vừa qua, nếu biết nỗ lực, tuổi Sửu hẳn đã tích lũy được một khoản kha khá.

Tuy nhiên, nếu như tháng 6 âm mang đến những tín hiệu tích cực cho tuổi Tý và tuổi Ngọ thì ngược lai, tuổi Sửu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 6 âm, với sự xuất hiện của hung tinh Đại Hao, con giáp này cần phải chú ý hơn đến chuyện đầu tư làm ăn. Họ cũng được khuyên không nên chi tiêu hoang phí hoặc cho người khác vay tiền. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt và chú ý khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.