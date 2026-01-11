Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Công an Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Công an Đồng Nai tiếp tục thông báo thu hồi khẩn kem chống nắng Hanayuki do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Bằng) phân phối.

Quá trình điều tra xác định, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group phân phối ra thị trường là hàng giả, cần thu hồi để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm: lô số 0020424, ngày sản xuất 16/4/2024; lô số 0030624, ngày sản xuất 25/6/2024; lô số 0040724, ngày sản xuất 13/7/2024. Sản phẩm thu hồi là các sản phẩm chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua hoặc đang sở hữu các lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc và cung cấp sản phẩm.

Người liên hệ trực tiếp là Đại úy Đỗ Lâm Tùng, điều tra viên, số điện thoại 0946.400.438.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 29/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Đến ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam và khám xét đối với ba người gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Công an Đồng Nai, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ: đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên là Phó Tổng Giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, đã hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Quận 5 cũ, TP.HCM), do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 1/2025, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Cùng tham gia, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty EBC Đồng Nai, có hành vi trực tiếp tham gia sản xuất số sản phẩm giả nêu trên.

Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty VB Group, chịu trách nhiệm buôn bán toàn bộ số kem chống nắng giả ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ba đối tượng Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, hồ sơ và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Trước đó nữa, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300gr) do vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng với hồ sơ công bố.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group là đơn vị sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki, do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng làm người đại diện pháp luật và giữ chức Tổng Giám đốc.