Tiếp bài 'Vẫn dạy thêm trái quy định': Trách nhiệm thuộc về ai?

Không ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Vẫn dạy thêm trái quy định” phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, ngày 26/11, UBND phường Bồ Đề làm việc với Trường THCS Lý Thường Kiệt về công tác quản lí dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo Thông tư 29 trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt Nguyễn Phú Cường báo cáo giải trình nhà trường đã thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp, nghiêm túc quán triệt tới giáo viên khi Thông tư 29 có hiệu lực và trách nhiệm của nhà trường tới đâu?

Sau khi biết phóng viên tìm hiểu về dạy thêm học thêm trên địa bàn phường Bồ Đề, một trung tâm đã hạ biển.

Kết luận tại buổi làm việc, UBND phường Bồ Đề yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Lý Thường Kiệt quán triệt giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định trong và ngoài trường; không ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức; đảm bảo minh bạch, công khai mọi hoạt động có thu phí, kể cả các lớp ngoại khóa, câu lạc bộ kĩ năng, năng khiếu. Nhà trường phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kì và đột xuất đối với UBND phường về tình hình dạy thêm, học thêm.

Việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm lần đầu được Bộ GD&ĐT đề cập, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cá nhân, tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng (dạy học sinh tiểu học, học sinh chính khóa) sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

UBND phường nhắc nhở nhà trường và yêu cầu giáo viên, nhân viên không quảng cáo, giới thiệu, môi giới lớp học thêm cho các tổ chức, cá nhân; không tổ chức dạy thêm tại nhà riêng, cơ sở không phép; không giao bài tập vượt quy định hoặc giao bài theo hướng gợi ý học sinh phải đi học thêm giáo viên. UBND phường Bồ Đề yêu cầu nhà trường tăng cường tư vấn, giải thích cho phụ huynh về quy định của pháp luật liên quan đến dạy thêm, học thêm; kiểm tra, giám sát các biểu hiện học sinh bị ép buộc tham gia học thêm trái quy định.

Trường cần kịp thời thông tin cho UBND phường các hoạt động dạy thêm trái phép trên địa bàn do giáo viên hoặc đối tượng khác tổ chức; phối hợp với công an phường, tổ dân phố trong kiểm tra các điểm nghi ngờ dạy thêm trái quy định.

Sẽ sửa thông tư

Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định trách nhiệm của từng đơn vị quản lí đối với việc giáo viên dạy thêm. Nhưng thực tế triển khai, vẫn tồn tại khoảng trống để giáo viên lợi dụng vi phạm dạy thêm ngoài trường. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) khẳng định, Thông tư 29 phân định UBND tỉnh/thành phố có trách nhiệm ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm quản lí hoạt động này tại địa phương; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quản lí; xử lí vi phạm theo quy định của pháp luật... Ông Thái Văn Tài cho biết, Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Thông tư 29, trong đó sẽ bổ sung trách nhiệm rõ hơn đối với địa phương trong quản lí dạy thêm học thêm.

Ghi nhận cho thấy, đến nay, Hà Nội chưa ban hành hướng dẫn về dạy thêm học thêm. Văn bản để các trường “bám” thực hiện đến thời điểm này là Công văn 362, ban hành ngày 11/2 về việc triển khai Thông tư 29 (có hiệu lực từ 14/2). Công văn yêu cầu phòng GD&ĐT (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp) và các trường với hai nội dung: phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh…; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định trong thông tư.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã tham mưu cho UBND TP và hiện dự thảo văn bản này đang được lấy ý kiến góp ý. Trước phản ánh của báo Tiền Phong về bức xúc của phụ huynh đối với dạy thêm học thêm ngoài trường của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Bồ Đề, vị lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định sẽ cho kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Văn phòng phường Bồ Đề khẳng định, các kênh tiếp nhận của phường chưa nhận được phản ánh về vấn đề dạy thêm học thêm. Trên địa bàn phường Bồ Đề có khoảng 15 trung tâm do Sở Tài chính, hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị cấp phép tổ chức dạy thêm học thêm. Sau sáp nhập, đoàn kiểm tra liên ngành của phường phối hợp kiểm tra 5/15 trung tâm.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra chỉ thực hiện các tiêu chí đảm bảo để trung tâm hoạt động như cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy, giấy phép đăng kí kinh doanh… Vị này cũng cho biết, đoàn kiểm tra của phường đến trung tâm trong giờ hành chính, ít người học và không gặp riêng học sinh để trao đổi.

Sau khi làm việc với phóng viên, vị đại diện cho biết, sẽ tham mưu với UBND phường thời gian tới, đoàn kiểm tra có thể sẽ khảo sát ngẫu nhiên học sinh để đánh giá khách quan hoạt động của trung tâm.