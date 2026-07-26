14 Casper - Vương Anh Tú bị loại sốc, khán giả phẫn nộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tối 25/7, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 lên sóng tập 4, tiếp tục với các màn trình diễn của Công diễn 1. Bên cạnh những sân khấu được đầu tư công phu, kết quả loại trừ cũng là chủ đề chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Theo luật chơi, đội Huỳnh Lập và đội Hoàng Tôn là hai đội chiến thắng ở cả hai đường đua nên được an toàn tuyệt đối. Tất cả các đội còn lại rơi vào vòng nguy hiểm, trong đó thành viên có điểm cá nhân thấp nhất mỗi đội sẽ đứng trước nguy cơ bị loại. 6 Anh Tài thuộc nhóm nguy hiểm gồm Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Tùng Min, Thuận Nguyễn, 14 Casper và Vương Anh Tú.

Kết quả cuối cùng, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai cái tên phải dừng cuộc chơi vì có điểm cá nhân thấp nhất.

14 Casper

và Vương Anh Tú bị loại

Không khí chia tay trên sân khấu diễn ra đầy xúc động khi các Anh Tài lần lượt gửi lời tạm biệt đến hai đồng đội. Tuy nhiên, trái ngược với những gì diễn ra trong chương trình, mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng việc hai gương mặt được đánh giá có thực lực phải dừng chân ngay sau Công diễn 1 là điều khó chấp nhận.

Tiết mục Vương Anh Tú tham gia ở Công diễn 1

Vương Anh Tú thuộc Nhà Hoa Lửa, cùng Hoàng Dũng, Thơm, Cheng và Hoàng Rob mang đến tiết mục Let Me Go. Đây là một trong những sân khấu được đầu tư mạnh về dàn dựng, thay đổi bản phối và kết hợp nhiều nhạc cụ để tạo điểm nhấn. Dẫu vậy, Let Me Go vẫn không thể giúp Nhà Hoa Lửa giành chiến thắng, khiến cả đội phải bước vào vòng nguy hiểm sau Công diễn 1. Sự chênh lệch giữa mức độ đầu tư cho tiết mục và kết quả cuối cùng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sau khi chương trình phát sóng.

Tiết mục 14 Casper tham gia ở Công diễn 1

Trong khi đó, 14 Casper thuộc Nhà Ngoại Ô, góp mặt trong tiết mục Xa cùng Đông Hùng và K.O. Sân khấu này được phát sóng ở tập 3 và nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất Công diễn 1, hiện nằm trong top 3 Trending trên bảng xếp hạng YouTube Charts chính thức. Việc Xa được đông đảo khán giả yêu thích, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ nhưng 14 Casper vẫn phải dừng cuộc chơi càng khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh khả năng biểu diễn, nam nghệ sĩ còn được đánh giá là nhân tố nổi bật nhờ khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc và kỹ năng trình diễn toàn diện.

Ở thời điểm 14 Casper bị loại, tiết mục Xa vẫn đang ở top 3 thịnh hành của YouTube Charts

Ngay sau khi tập phát sóng kết thúc, Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng bày tỏ sự thất vọng với kết quả. Phần lớn ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ là một trong những thí sinh có thực lực, xứng đáng đi tiếp sau màn trình diễn được đánh giá cao. Nhiều khán giả đặt dấu hỏi về tính công bằng của cơ chế bình chọn, chỉ trích lựa chọn của khán giả trường quay, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi mùa này không có cơ chế hồi sinh để trao thêm cơ hội cho 14 Casper và Vương Anh Tú.

Bùng nổ tranh cãi kết quả chỉ sau vài phút từ lúc 14 Casper và Vương Anh Tú bị loại:

Làn sóng tranh cãi cũng kéo theo nhiều nghi vấn về tính công bằng của cơ chế chấm điểm và bình chọn. Không ít khán giả cho rằng nếu một sân khấu được đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh như Xa vẫn không thể giữ được một thí sinh được xem là nổi bật thì tiêu chí lựa chọn của chương trình đang tạo ra nhiều dấu hỏi. Một số bình luận còn hướng sự chỉ trích tới khán giả trường quay, cho rằng kết quả bình chọn chưa phản ánh đúng chất lượng chuyên môn của các tiết mục.

Đáng chú ý, trước khi tập phát sóng, kết quả loại trừ của Công diễn 1 đã bị rò rỉ trên mạng xã hội

Đáng chú ý, trước khi tập phát sóng, kết quả loại trừ của Công diễn 1 đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Khi danh sách bị loại được công bố hoàn toàn trùng khớp với những thông tin lan truyền trước đó, tranh cãi càng bùng lên mạnh mẽ. Nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về khâu bảo mật thông tin của chương trình, trong khi cuộc tranh luận xoay quanh tính công bằng của kết quả loại trừ sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.