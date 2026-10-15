Tiếng hát Hà Nội 2026 công bố quy chế: Vòng sơ khảo thi bằng video hát mộc, khán giả nắm 9 suất chung kết

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2026" do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức đã chính thức khởi động, nhận hồ sơ từ ngày 12/10 đến hết ngày 12/11/2026. Thay đổi lớn nhất của mùa này là vòng tuyển chọn đầu tiên được thực hiện hoàn toàn qua video. Thí sinh ở bất cứ đâu, trong nước hay nước ngoài, đều có thể gửi bài dự thi để Ban Giám khảo đánh giá mà không phải di chuyển về Thủ đô ngay từ đầu.

Dù thi online, yêu cầu về chuyên môn vẫn khá chặt. Video phải ghi lại phần hát trực tiếp, không dùng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hay hậu kỳ âm thanh. Nói cách khác, Ban Tổ chức muốn nghe giọng thật ngay từ vòng đầu chứ không phải một bản thu đã được "làm đẹp".

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), có khả năng hát tiếng Việt và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế. Thí sinh không bắt buộc phải qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.

Giải Đặc biệt gồm 200 triệu đồng và một ô tô điện

Người đoạt giải Đặc biệt sẽ nhận phần thưởng trị giá khoảng 700 triệu đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một ô tô điện VinFast VF5 Plus. Bên dưới là ba giải Nhất (mỗi giải 100 triệu đồng), ba giải Nhì (50 triệu đồng) và ba giải Ba (30 triệu đồng), tất cả đều kèm một xe máy điện VinFast.

Các thí sinh đạt giải cao tại THHN2025 hội ngộ tại Gặp gỡ báo chí THHN2026

Năm nay Ban Tổ chức bổ sung hai giải chuyên đề là "Giọng hát đương đại nổi bật" và "Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng", mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt cùng một xe máy điện VinFast. 12 thí sinh vào đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải cũng sẽ nhận thêm các phần quà khác.

Bên cạnh hai dòng truyền thống là Thính phòng và Dân gian, "Tiếng hát Hà Nội 2026" mở rộng thành bốn phong cách dự thi, thêm Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Ở mảng đương đại, thí sinh có thể chọn Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM có phần hát trực tiếp hoặc các hình thức kết hợp thể loại.

Phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng là đất diễn cho những người có lối thể hiện riêng: vừa hát vừa sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, kết hợp vũ đạo hay các hình thức biểu diễn mới. Tuy vậy, Ban Tổ chức lưu ý thí sinh không bắt buộc phải có đủ các kỹ năng này, và chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chính.

Bốn phong cách được chia vào ba nhóm đêm thi là Thính phòng, Dân gian và Âm nhạc đương đại mở rộng. Thí sinh thuộc phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng sẽ được xếp vào nhóm phù hợp với tiết mục. Theo Ban Tổ chức, việc chia nhóm chỉ để chấm thi đúng chuyên môn, không hạn chế cơ hội tranh giải cao nhất của bất kỳ ai.

Khán giả nắm 9 suất đi tiếp

Theo Quy chế, khoảng 200 thí sinh sẽ được chọn từ vòng Sơ khảo 1 (chấm video) để vào Sơ khảo 2, rồi còn 60 người bước vào Bán kết. Từ đây, 30 thí sinh vào các đêm Chung kết, trong đó 24 người do Ban Giám khảo chọn qua điểm số và 6 người do khán giả bình chọn trên nền tảng số. Sau ba đêm Chung kết phong cách, 12 gương mặt vào đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải, gồm 9 người do giám khảo quyết định và 3 người do khán giả bình chọn.

Dù khán giả có tiếng nói, Ban Tổ chức nói rõ lượt xem hay tương tác tự nhiên trên mạng không mặc nhiên thay thế điểm chuyên môn. Cơ chế bình chọn trực tuyến sẽ có thể lệ riêng, công bố trước khi mở cổng. Ban Giám khảo chấm trên thang điểm 10, dựa vào chất lượng giọng hát và kỹ thuật, cảm xúc và khả năng truyền tải tác phẩm, cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo, cùng phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Đào Lê Phương Chi - Giải Đặc biệt Tiếng hát Hà Nội 2025

Lịch Sơ khảo sẽ được công bố sau. Vòng Bán kết ghi hình ba đêm từ ngày 1 đến 3/12/2026, dự kiến phát sóng 6 tập từ ngày 4 đến 10/12. Các đêm Chung kết phong cách lần lượt diễn ra vào ngày 16/12 (Thính phòng), 18/12 (Dân gian) và 20/12 (Âm nhạc đương đại mở rộng). Đêm Chung kết Xếp hạng và Trao giải được ấn định vào ngày 28/12/2026.

Ban Tổ chức cho biết các thí sinh nổi bật sẽ tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của thành phố và các chương trình do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội sản xuất. Cuộc thi cũng xây dựng hệ sinh thái nội dung số để khán giả theo dõi quá trình tập luyện, biểu diễn và phong cách của từng thí sinh.

Phó Trưởng BTC cuộc thi THHN2026- Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm giải đáp nhiều thông tin đáng chú ý về mùa giải năm nay

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho rằng muốn phát triển công nghiệp văn hóa thì trước hết phải phát triển con người và tài năng. "Một cuộc thi thành công có thể tạo ra một quán quân. Nhưng một cuộc thi có tầm vóc phải góp phần tạo ra những thế hệ nghệ sĩ. Chúng tôi mong muốn Tiếng hát Hà Nội từng bước trở thành thương hiệu âm nhạc uy tín quốc gia", ông nói.

"Tiếng hát Hà Nội" ra đời từ năm 1994 và từng là bệ phóng cho nhiều giọng ca quen thuộc như NSND Mai Hoa, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên.

Từ năm 2023, cuộc thi được tổ chức trở lại đều đặn và dần đổi mới về quy mô lẫn định dạng. Mùa 2025 ghi dấu với sự góp mặt của thí sinh quốc tế, và mùa 2026 là lần thứ tư liên tiếp cuộc thi trở lại kể từ đó.