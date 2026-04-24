Kỳ nghỉ lễ “combo” Giỗ Tổ Hùng Vương nối tiếp 30/4 - 1/5 đang đến rất gần. Người đi làm có 2 kỳ nghỉ lễ nối tiếp nhau, sinh viên thậm chí được nghỉ tới cả 9 ngày. Thời gian đủ để “lên kèo” đi đâu đó xả hơi hoặc về nhà với gia đình.

Thế nhưng năm nay, những lựa chọn quen thuộc đó lại không còn là ưu tiên của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang học tập và làm việc tại các thành phố lớn, vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có một nguyên nhân rất thực tế, khiến nhiều người cân nhắc hơn cả, đó là giá vé máy bay tăng cao.

Theo Người lao động, giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ năm nay tương đương Tết Nguyên đán 2026 và tăng nhẹ 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mua một chiếc vé khứ hồi từ TP.HCM về Nghệ An trong dịp lễ 30/4-⅕ rơi vào khoảng 6 triệu đồng. Với nhiều người, con số này chiếm đến 1 nửa tháng lương, các chuyến du lịch cả gia đình thì chi phí di chuyển càng trở thành “bài toán khó”, khiến kế hoạch về quê hay đi xa buộc phải cân nhắc lại.

Giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ năm 2026.

Chính vì vậy, thay vì di chuyển đường dài, không ít người trẻ chọn ở lại thành phố và tự thiết kế cho mình một kiểu nghỉ lễ khác: đi gần, tiêu ít hơn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Nơi sống cũng trở thành điểm du lịch chill mà lại tiết kiệm hơn một nửa

Minh Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) là một trong số đó. Quê Nghệ An, cô cho biết đã quyết định không về khi thấy giá vé “cao gần bằng Tết”. Không muốn lãng phí kỳ nghỉ, Minh Anh chuyển hướng sang một chuyến đi ngắn ngày tới Làng chài Phước Hải, TP.HCM (Bà Rịa -Vũng Tàu cũ)

“Chi phí khoảng 1-1,5 triệu đồng cho 2 ngày 1 đêm, gồm cả xe khách, tiền phòng và ăn uống cơ bản. Chỉ cần được hít gió biển, ngắm biển và ăn đồ địa phương là thấy đủ để đổi không khí rồi” , cô chia sẻ.

Cùng lựa chọn ở lại, Phương Linh (quê Hà Nội, làm việc tại TP.HCM) lại lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ theo cách nhẹ nhàng hơn. Ngoài yếu tố giá vé, khoảng 8 triệu đồng (khứ hồi) vào dịp 30/4 năm nay, Linh cho biết mình vừa về quê cách đây không lâu nên không muốn “tốn thêm một khoản lớn” chỉ sau một tháng.

Ảnh minh họa.

“Nên mình nghĩ thay vì về tiếp thì dành tiền đó biếu bố mẹ một ít, còn mình ở lại đi chơi vài chỗ trong thành phố là hợp lý hơn”, Linh nói.

Kỳ nghỉ của cô được chia nhỏ khá rõ ràng: một ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, một ngày đọc sách, những ngày còn lại dành cho việc khám phá những địa điểm quen mà chưa từng ghé như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM hay Thảo Cầm Viên Sài Gòn .

“Ở đây hơn một năm nhưng mình vẫn chưa đi hết những chỗ nổi tiếng. Nghĩ lại thì thay vì đi đâu xa, sao không thử khám phá chính nơi mình đang sống”, cô nói thêm.

Cô gái dành thời gian nguyên 1 ngày để nghỉ ngơi. Ảnh minh họa.

Theo tính toán của Linh, chi phí cho cả kỳ nghỉ này chỉ tương đương khoảng 1/4 tiền vé máy bay một chiều về Hà Nội (khoảng 8 triệu). Phần còn lại, khoảng 6 triệu đồng, cô dự định gửi về cho gia đình như một cách “nghỉ lễ kiểu khác”, dành cho bố mẹ.

Trả góp mua nhà nên áp lực về tiền, nghỉ lễ đi ăn ngon chút là đỡ stress rồi

Với nhóm sinh viên, lựa chọn ở lại càng trở nên phổ biến hơn khi bài toán tài chính và thời gian đều hạn chế. T.L. (quê ở Huế, đang học tại Hà Nội) cho biết nhiều năm nay chỉ về nhà vào dịp Tết hoặc những dịp đặc biệt. “Nghỉ lễ nhưng vẫn phải đi làm thêm, làm khóa luận nên cũng bận như bình thường. Nếu có thời gian thì tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ thêm chứ không đi đâu”, bạn chia sẻ.

Không chỉ vì giá vé, áp lực chi tiêu và nhịp sống hiện tại cũng đang khiến nhiều người trẻ thay đổi cách nhìn về kỳ nghỉ. H.M. (28 tuổi, TP.HCM) cho biết bản thân đã dần từ bỏ thói quen “cứ nghỉ là phải đi đâu đó”.

“Đi du lịch thì vui thật, nhưng về lại mệt. Dạo này mình đang trả góp nhà nên cắt giảm nhiều khoản không cần thiết. Nghỉ lễ chỉ đi cà phê, ăn uống nhẹ nhàng cho đỡ stress là đủ” , cô nói.

Chàng trai vẫn đi làm thêm dịp lễ. Ảnh minh họa.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chia sẻ tương tự. Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc cắt giảm các chuyến đi xa là lựa chọn hợp lý. Một số khác tính toán rằng với gia đình 3-4 người, chỉ riêng tiền vé máy bay đã có thể lên tới hàng chục triệu đồng, khoản tiền đủ để chi tiêu cho nhiều nhu cầu khác thiết thực hơn.

Từ đó, những phương án như đi gần bằng xe khách, tàu hỏa, xe máy hoặc đơn giản là “ở lại thành phố” đang dần trở thành lựa chọn phổ biến. Không cần đi xa, không cần chi quá tay, kỳ nghỉ vẫn có thể trọn vẹn theo cách riêng, miễn là phù hợp với túi tiền và nhu cầu của mỗi người.

Trong bối cảnh chi phí di chuyển trở thành rào cản lớn, nhiều người trẻ đang chủ động “đổi bài” cho kỳ nghỉ của mình. Thay vì về quê hay bay đi những điểm đến xa, họ chọn ở lại thành phố hoặc di chuyển quãng ngắn bằng xe máy, xe khách, những phương án linh hoạt và tiết kiệm hơn đáng kể.

Gia đình phải thắt chặt chi tiêu. Ảnh minh họa.

Không còn những chuyến đi tốn kém, kỳ nghỉ được thu gọn lại bằng các trải nghiệm gần, vừa đủ để nghỉ ngơi, vừa giảm áp lực chi tiêu. Với nhiều người, chỉ cần cắt được khoản tiền di chuyển vốn chiếm phần lớn ngân sách, bài toán nghỉ lễ đã trở nên “dễ thở” hơn rất nhiều.