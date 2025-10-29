TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bệnh nhân nam (66 tuổi, ở Quảng Ninh) thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, đuối sức, đặc biệt là sau khi vận động. Bệnh nhân cho biết bắt đầu xuất hiện những cơn ngất xỉu khi gắng sức tập thể dục từ năm 2019. Mặc dù bệnh nhân đã đi khám tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Hai tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột ngất xỉu, chân tay co quắp, mắt trợn trắng. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện điện tâm đồ của bệnh nhân có dấu hiệu kéo dài khoảng QT bất thường. Đây là triệu chứng đặc trưng của hội chứng QT dài (Long QT Syndrome – LQTS) - một bệnh lý hiếm gặp và có nguy cơ đột tử cao.

TS.BS Tạ Tiến Phước cho biết, hội chứng QT dài là rối loạn bẩm sinh hiếm gặp, với tỷ lệ mắc khoảng 1/7.000 người. Bệnh có thể khiến tim mất kiểm soát nhịp đập đột ngột, gây ra những rối loạn nhịp nguy hiểm như xoắn đỉnh, rung thất, dẫn đến ngất xỉu, co giật hoặc thậm chí là đột tử, đặc biệt là khi người bệnh tập thể dục, bị giật mình hoặc căng thẳng.

"Hội chứng QT dài là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều ca đột tử tưởng như 'không rõ lý do'. Nếu không được phát hiện sớm, người bệnh có thể tử vong chỉ trong tích tắc khi tim rơi vào trạng thái rung thất", TS.BS Tạ Tiến Phước nói.

Bác sĩ Phước đang khám cho bệnh nhân.

Trước nguy cơ đột tử rất cao, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấy máy phá rung tim tự động (ICD) - phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất hiện nay cho người mắc hội chứng QT dài.

Thiết bị này gồm một máy nhỏ cấy dưới da vùng ngực, kết nối với dây điện cực dẫn vào buồng tim phải. Hệ thống hoạt động như một "người gác cổng" của trái tim: liên tục ghi nhận và phân tích các tín hiệu điện học. Khi phát hiện nhịp tim rối loạn nguy hiểm, máy sẽ phát ra cú sốc điện mạnh, giúp đưa tim trở lại nhịp đập bình thường, ngăn ngừa ngưng tim đột ngột.

"Việc cấy ICD không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ đột tử mà còn mang lại cơ hội sống khỏe lâu dài, kiểm soát được nhịp tim ổn định" TS.BS Tạ Tiến Phước nói.

Lưu ý dấu hiệu khi tập luyện

Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe ổn định, các chỉ số tim mạch trở lại bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ được theo dõi nội trú thêm vài ngày trước khi xuất viện.

Theo các chuyên gia tim mạch, hội chứng QT dài là một rối loạn nhịp tim nguy hiểm nhưng thường bị bỏ sót do triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm với mệt mỏi hay choáng do tuổi tác. Trên thực tế, nhiều ca đột tử khi tập thể dục, làm việc gắng sức hoặc căng thẳng tinh thần đều có thể bắt nguồn từ bệnh lý này mà người bệnh không hề hay biết.

TS.BS Tạ Tiến Phước khuyến cáo những người thường xuyên bị ngất, chóng mặt, tim đập nhanh, hồi hộp bất thường hoặc trong gia đình từng có người đột tử không rõ nguyên nhân nên đi khám chuyên khoa tim mạch sớm, đặc biệt là kiểm tra điện tâm đồ định kỳ. Việc thăm khám kịp thời không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh mà còn giúp xác định chính xác nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, nhất là nguy cơ ngừng tim đột ngột.

Ngoài ra, người có bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim cần hạn chế hoạt động gắng sức, tránh căng thẳng, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời, bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài.