Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-10, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến), là nguyên đơn, và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột của cố nghệ sĩ), là bị đơn.



Một trong những nội dung được chú ý tại phiên tòa là phần tranh luận xoay quanh tiền phúng điếu và các khoản chi phí điều trị, mai táng của cố nghệ sĩ Đức Tiến.

Tiền phúng điếu cũng là tài sản để lại của Đức Tiến

Theo HĐXX, tổng giá trị tài sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến được định giá hơn 6 tỉ đồng, bao gồm: nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP HCM và 70% giá trị của 100 m2 đất tại tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, phần tranh cãi gay gắt nằm ở khoản chi phí điều trị và mai táng hơn 900 triệu đồng mà bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu được khấu trừ vào khối di sản trước khi chia cho các đồng thừa kế (gồm: bà Phương, bà Ánh và con gái M.H).

Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ và vợ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến tại toà

Theo phán quyết của HĐXX, yêu cầu khấu trừ hơn 900 triệu đồng chi phí điều trị và mai táng mà phía nguyên đơn đưa ra chưa đủ căn cứ pháp lý. Các chứng từ, hoá đơn mà bà Nguyễn Bình Phương cung cấp đều được lập tại Mỹ nhưng chưa được hợp pháp hóa lãnh sự và chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận. Một số văn bản chỉ là bản dịch do văn phòng luật sư thực hiện nên không đủ điều kiện pháp lý để được xem xét làm chứng cứ.

Về phía bị đơn, bà Ánh cung cấp tài liệu cho rằng đám tang của ông Đức Tiến có nhận tiền phúng điếu và chính nguyên đơn cũng thừa nhận điều này. Do đó, HĐXX nhận định số tiền phúng điếu cần được xem xét như một phần tài sản của người mất, có thể được dùng để cấn trừ các chi phí mai táng và điều trị.

HĐXX xét thấy tài liệu chứng cứ là thật nhưng bản dịch chưa hợp thức hoá, nên nếu xem xét đây là tài sản không hợp pháp để bác yêu cầu của nguyên đơn, làm cho nguyên đơn mất quyền khởi kiện là chưa hợp lệ. Do đó, HĐXX sẽ không xem xét đối với yêu cầu này và giành cho các đương sự quyền khởi kiện tại một vụ án khác sau khi đã hoàn tất tài liệu hợp pháp.

Hai bên nói gì về khoản phúng điếu cho Đức Tiến?

Trước đó, tại phần tranh luận, đại diện nguyên đơn cho rằng, di chúc của cố nghệ sĩ Đức Tiến được lập tại Mỹ nêu rõ toàn bộ tài sản sẽ để lại cho vợ. Di chúc được lập ngay sau khi anh trở về Việt Nam dự tang lễ cha ruột vào năm 2023. "Khi quay lại Mỹ, vì cảm nhận cuộc sống quá vô thường nên anh Đức Tiến đã dẫn vợ đi làm di chúc" - luật sư của nguyên đơn trình bày.

Phía bà Bình Phương cũng yêu cầu tòa khấu trừ tiền chữa bệnh và mai táng phí cho chồng (sau khi trừ phần 1.500 USD do bảo hiểm chi trả) vào phần di sản. Luật sư cho biết sau khi trừ chi phí tang lễ, số tiền phúng điếu còn lại chỉ khoảng 830 USD.

Đại diện nguyên đơn (bìa phải) và mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến tham gia làm chứng tại toà

Tuy nhiên, một hội thẩm nhân dân đã đặt câu hỏi tại tòa: "Vậy tiền mai táng phí mà nguyên đơn muốn khấu trừ ở đây là tiền gì, trong khi chi phí tang lễ đã được trừ vào khoản phúng điếu?".

Luật sư của nguyên đơn giải thích, khoản hơn 300 triệu đồng mà bà Phương yêu cầu cấn trừ là tiền viện phí do bà trực tiếp chi trả cho bệnh viện tư tại Mỹ khi ông Đức Tiến qua đời. Còn các khoản tiền phúng điếu cụ thể, bản thân nguyên đơn cũng không nắm rõ, mà do người quản lý giữ thông tin.

Ngược lại, phía bị đơn phản bác. Theo bị đơn, tại thời điểm tang lễ, bà không thể sang Mỹ mà chỉ theo dõi thông tin qua báo chí và mạng xã hội. Bà đã lập vi bằng từ video tang lễ được chia sẻ bởi một tài khoản được cho là người thân của bà Bình Phương. Theo video này, đám tang của cố nghệ sĩ nhận được nhiều khoản phúng điếu, gồm bia mộ trị giá khoảng 16.000 USD; nơi chôn cất hơn 40.000 USD; tiền mặt từ một vài bạn bè, người hâm mộ hơn 16.000 USD…

Tối 28-10, trên trang cá nhân của mình, bà Nguyễn Bình Phương (SN 1986; từng giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Dallas tại Mỹ năm 2006) viết: "Hiện tại, chúng tôi chỉ muốn mọi chuyện khép lại để anh Tiến có thể yên nghỉ, nhưng có tin từ luật sư của bà nội Meo (bé M.H - pv) nói rằng sẽ kháng cáo".



