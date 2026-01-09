Tiến Luật hớ miệng lộ thông tin đám cưới Khả Như

Trong dịp Giáng sinh vừa qua, Khả Như và Huỳnh Phương chính thức công khai hẹn hò sau thời gian dài chỉ úp úp mở mở. Cặp đôi đã có nhiều năm bên nhau, thoải mái xuất hiện chung, được đồng nghiệp ủng hộ hết lòng... chính vì thế ai cũng mong chờ ngày "chốt đơn". Dù thoải mái phát "cẩu lương" nhưng người trong cuộc vẫn chưa phát "tín hiệu" cưới hỏi.

Cho đến mới đây, Tiến Luật bất ngờ nhập vai "Dispatch" khui chuyện Khả Như sắp nhập hội cô dâu mới. Cụ thể, trong một buổi giao lưu cùng khán giả tại rạp, Tiến Luật bất ngờ nói: "Tôi biết được là cuối năm nay Khả Như sẽ lấy chồng", sau đó Thu Trang còn "phụ hoạ": "Chúc mừng Khả Như".

Ngay khi nghe thông tin này, Khả Như "đứng hình" vài giây, biểu cảm có phần giật mình sau đó "đánh trống lảng" bàn các chi tiế trong phim. Khi bị anh chị đồng nghiệp thân thiết và khán giả "dí" thì Khả Như nói: "Ghẹo em, ghẹo em" cho qua chuyện. Sau đó, Tiến Luật cũng có động thái "đính chính" để giải vây: "Khả Như lấy chồng trong phim của Thu Trang". Thế nhưng nhìn phản ứng của người trong cuộc, khán giả cho rằng Tiến Luật đã "hớ miệng", ngày vui của Khả Như dự đang đến rất gần. Bởi lẽ, cách đây không lâu, Khả Như và Huỳnh Phương đã cùng nhau ra mắt gia đình.

Khả Như "cứng người" khi bị Tiến Luật khui chuyện cuối năm cưới (Nguồn: @meowenterainment)

Vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật rất thân thiết, thường xuyên du lịch chung với Khả Như và Huỳnh Phương (ảnh: FBNV)

Khả Như và Huỳnh Phương bị đồn hẹn hò từ khi diễn chung vở kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Nhiều lần sau đó, khán giả phát hiện chuyện cả hai có tương tác thân mật. Đáng chú ý, đa phần những hint yêu đương của cặp đôi này là do đồng nghiệp, đặc biệt là vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật để lộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn phát hiện Khả Như và Huỳnh Phương có "tín vật định tình". Trên tay phải của cả hai cùng đeo một chiếc vòng màu đen có kiểu dáng và kích cỡ na ná nhau, như kiểu vòng đôi.

Huỳnh Phương công khai hẹn hò Khả Như vào dịp giáng sinh vừa qua (Ảnh: FBNV)

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi hỏi về chuyện đẹp lên nhờ có tình yêu, Khả Như nói: "Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được.

Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực".

Về chuyện sắp kết hôn, cô từng tiết lộ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".

Khả Như từng cho biết khi nào chắn chắn hỷ sự mới chia sẻ (ảnh: FBNV)

Huỳnh Phương là diễn viên trụ cột của FAPtv - một nhóm hài làm phim chiếu mạng rất được giới trẻ yêu thích. Trong mấy năm gần đây, Huỳnh Phương hay đóng các phim điện ảnh do Thu Trang - Tiến Luật diễn xuất. Trước khi vướng tin yêu đương với Khả Như, Huỳnh Phương từng có thời gian hẹn hò cùng Sĩ Thanh và Hồng Hạnh.