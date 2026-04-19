Tiền khó kiếm và quá "dễ mất": Dân văn phòng đổi chiến lược giữ tiền, chuyển sang "săn lãi suất"

Chi phí sinh hoạt tăng nhưng thu nhập đứng yên, thậm chí còn giảm dường như là "thế khó" không của riêng ai.

Ở Trung Quốc, với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng cao và điều kiện thu nhập nhiều bất ổn, nhiều dân văn phòng nói chung và giới trẻ nói riêng đang mách nhau những chiến lược trong việc thay đổi cách quản lý tiền bạc.

Giảm chi tiêu là điều hiển nhiên, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người từ chối đầu tư vì thị trường nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lựa chọn tối ưu nhất lúc này chính là "săn" lãi suất tiết kiệm tốt nhất.

Vượt đường xa, mang tiền đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng có lãi suất cao

Xiang Linran (28 tuổi) - Một nhân viên văn phòng ở Thái Châu (Trung Quốc), là ví dụ điển hình. Cô từng không quá quan tâm đến quản lý tài chính, thậm chí để tiền trong tài khoản gần như không sinh lãi. Nhưng khi đọc được thông tin về một ngân hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc) đưa ra mức lãi suất 3,5% cho khoản gửi kỳ hạn 3 năm, cô lập tức cùng chồng lái xe gần 3 tiếng, đi từ Thái Châu đến Thượng Hải chỉ để "chốt" mức lãi suất tốt nhất cho mình.

Với khoản tiền gửi khoảng 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng), Xiang tính toán rằng mình có thể nhận thêm 5.000 - 6.000 NDT/năm (khoảng 17 - 21 triệu đồng) so với gửi tại địa phương. Với cô, chuyến đi hoàn toàn xứng đáng.

Câu chuyện của Xiang không phải cá biệt. An Bin (27 tuổi) - Chàng trai hiện đang làm việc trong ngành công nghệ sinh học, cũng tham gia xu hướng này. Sau khi một khoản đầu tư đáo hạn, anh quyết định bắt tàu cao tốc từ Tô Châu đến Thượng Hải để gửi hơn 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng) vào ngân hàng có lãi suất 3,5%. Anh cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn "đóng băng rủi ro" trong bối cảnh thị trường tài chính kém hấp dẫn. Trước đây, An Bin từng đầu tư vào cổ phiếu, nhưng hiện tại anh ưu tiên sự ổn định.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy chi tiêu. An Bin thừa nhận khi mới đi làm, anh từng tiêu sạch thu nhập mỗi tháng để tận hưởng cuộc sống. Nhưng hiện tại, dù thu nhập tăng, anh lại chi tiêu ít hơn và có thể tiết kiệm tới 70% thu nhập. Anh cho rằng cảm giác tiêu tiền chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn, trong khi việc tích lũy giúp anh hướng tới mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu sớm trước 40 tuổi.

Tương tự, Su Ya (29 tuổi), cũng chọn gửi 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng) vào ngân hàng có lãi suất cao hơn sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội. Cô từng có trải nghiệm không tốt với đầu tư khi mất tiền trong một khoản tưởng là "ít rủi ro", từ đó chuyển sang ưu tiên kênh an toàn hơn như tiết kiệm ngân hàng. Sau khi mua nhà và gánh thêm áp lực tài chính, cô cũng cắt giảm chi tiêu đáng kể, từ việc mua sắm thường xuyên sang chỉ chi cho những nhu cầu thực sự quan trọng.

Người trẻ không còn ưa mạo hiểm

Điểm chung của những câu chuyện này trên là cảm giác bất an tài chính đang hiện hữu trong giới trẻ. Thu nhập không còn tăng nhanh như kỳ vọng, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến họ phải tính toán kỹ hơn. Thay vì chạy theo xu hướng tiêu dùng, họ bắt đầu so sánh lãi suất, tối ưu hóa từng khoản tiền nhàn rỗi và ưu tiên sự an toàn.

Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt về lãi suất giữa các ngân hàng xuất phát từ nhiều yếu tố như cung - cầu vốn, chiến lược kinh doanh và cấu trúc tài sản của từng chi nhánh. Điều này khiến lãi suất của tiền gửi không đồng nhất, mở ra cơ hội cho những người chịu khó tìm hiểu và… chịu khó di chuyển.

Xu hướng này cũng phản ánh một sự dịch chuyển trong hành vi tài chính của người trẻ: Từ tiêu dùng sang tích lũy, từ chấp nhận rủi ro sang ưu tiên sự, ổn định. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc "tối ưu lãi suất" không chỉ là bài toán tiền bạc mà còn là cách họ tìm kiếm cảm giác kiểm soát và an toàn cho tương lai.

(Nguồn: SCMP)