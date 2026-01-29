Tiến độ dự án Vinhomes Hạ Long Xanh: Cập nhật mới nhất

Tính đến đầu năm 2026, tiến độ triển khai dự án đã có nhiều bước phát triển quan trọng, cả ở khâu giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng và chuẩn bị đưa dự án vào vận hành trong các giai đoạn tiếp theo, thể hiện nỗ lực phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư để thúc đẩy tiến độ theo kế hoạch.

Dấu mốc quan trọng nhất trong tiến trình của dự án Vinhomes Hạ Long Xanh là lễ khởi công chính thức vào ngày 19/12/2025. Đây là cột mốc được coi là sự khởi đầu thực tế cho các hoạt động thi công lớn của dự án, sau nhiều năm chuẩn bị quy hoạch, pháp lý và giải phóng mặt bằng. Việc chọn thời điểm này để khởi công cho thấy dự án đã sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai xây dựng quy mô trên nền đất sạch.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được gấp rút triển khai

Đến cuối tháng 1/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề đánh giá và "chốt tiến độ" cho từng đầu việc then chốt của dự án. Tại đây, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan rà soát chi tiết mọi hạng mục, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể không bị chậm.

Hiện tại, công tác GPMB tại các khu vực trọng điểm đang được triển khai tích cực. Ở khu vực phường Hà An, phần lớn diện tích GPMB đã hoàn thành, còn khoảng 1.206 ha trong tổng diện tích dự án vẫn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ bồi thường và đền bù.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ấn định thời hạn và phương án cho từng nhóm hộ dân để đảm bảo công việc này được hoàn tất trong các tháng đầu năm 2026. Ở khu vực Tuần Châu, phần diện tích phải giải phóng nhỏ hơn nhưng vẫn tồn tại một số vướng mắc về đất nuôi trồng thủy sản và đất ở, và địa phương được yêu cầu hoàn tất GPMB trong tháng 1/2026 để tạo mặt bằng sạch cho thi công.

Mặt bằng Vinhomes Hạ Long Xanh

Song song với công tác GPMB, các khu đất đã bàn giao cho chủ đầu tư tại nhiều phân khu đã bắt đầu được san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Theo các báo cáo tổng quan, nhiều tuyến đường nội bộ, trục chính cùng với hệ thống cấp nước, điện và thoát nước đang được triển khai để chuẩn bị cho các giai đoạn thi công tiếp theo.

Nếu nhìn rộng hơn qua các cập nhật trước đó, từ quá trình vài năm gần đây dự án đã triển khai giai đoạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng và kéo dài, bao gồm công tác thiết kế, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tái định cư cho người dân, tạo nền tảng để bước vào thi công chính thức từ cuối năm 2025.

Tiến độ Vinhomes Hạ Long Xanh

Với quy mô hơn 4.100 ha trải dài tại phường Hà An và Tuần Châu, Vinhomes Hạ Long Xanh đang được triển khai theo logic của một đại đô thị phức hợp, trong đó hạ tầng cơ bản, giao thông nội bộ và các phân khu đầu tiên được ưu tiên thi công để chuẩn bị cho việc xây dựng tiếp các sản phẩm nhà ở, dịch vụ và tiện ích trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, tiến độ dự án cho thấy Vinhomes Hạ Long Xanh đã đi qua giai đoạn chuẩn bị pháp lý và quy hoạch để chính thức bước vào giai đoạn thi công hiện đại hoá các khu vực đã giải phóng mặt bằng. Việc địa phương tổ chức kiểm tra, ấn định mốc thời hạn cụ thể cho từng nhóm công việc thể hiện quyết tâm nhằm đảm bảo dự án tiến triển theo kế hoạch, và mở ra kỳ vọng rằng trong những năm tới, nhiều hạng mục quan trọng của siêu đô thị sẽ dần hình thành và đi vào vận hành.

