Cuộc sống của mẹ đơn thân là người yêu cũ Trấn Thành được Việt kiều Đức si mê

Vừa gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim Trấn Thành - người yêu cũ

Mai Hồ sinh năm 1987 từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Nhờ sở hữu ngoại hình gợi cảm, phong cách hiện đại, Mai Hồ từng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện giải trí phía Nam.

Trấn Thành và Mai Hồ vẫn là bạn và ủng hộ sự nghiệp của nhau.

Tuy nhiên, tên tuổi cô thực sự được chú ý rộng rãi khi công khai hẹn hò với Trấn Thành vào năm 2014. Mối quan hệ này từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả bởi thời điểm đó Trấn Thành đang là gương mặt nổi bật của làng giải trí còn Mai Hồ là mẹ đơn thân. Sau khoảng một năm gắn bó, cả hai xác nhận chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau đổ vỡ, Mai Hồ hạn chế chia sẻ đời tư và ít xuất hiện trước truyền thông hơn trước.

Thế nhưng mới đây, Mai Hồ thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành ở Hà Nội.

Tại sự kiện, cả hai thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng bạn bè chung. Hình ảnh này được nhiều khán giả đánh giá cao, cho rằng đó là cách ứng xử trưởng thành: hết yêu vẫn có thể làm bạn, tôn trọng quá khứ và cuộc sống hiện tại của nhau.

Cuộc sống viên mãn của Mai Hồ và chồng Việt kiều điển trai, kém tuổi

Sau những sóng gió, Mai Hồ tìm được hạnh phúc mới bên một doanh nhân Việt kiều Đức, kém cô 4 tuổi tên Nam Bùi. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào năm 2018 trong không khí ấm cúng, có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Ông xã của cô có ngoại hình phong độ, lịch lãm.

Mai Hồ bên chồng điển trai.

Trước khi kết hôn, Mai Hồ đã có một con trai riêng. Sau khi lập gia đình, cô sinh thêm một con gái. Nữ diễn viên từng chia sẻ điều khiến cô trân trọng nhất chính là việc chồng yêu thương, chăm sóc con riêng của cô như con ruột. Sau vài năm sống tại Đức hiện gia đình của Mai Hồ đã trở về Việt Nam sinh sống và chọn ở Hà Nội để thuận tiện cho công việc của chồng.

Hiện tại, Mai Hồ gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, Mai Hồ thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị bên chồng và các con: những chuyến du lịch, khoảnh khắc sum họp hay các dịp lễ đặc biệt.

So với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, Mai Hồ của hiện tại vẫn rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô trong buổi ra mắt phim của Trấn Thành khiến nhiều người chờ đợi sự tái xuất của Mai Hồ trong tương lai.