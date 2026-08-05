Tiếc cho Mai Phương Thúy

Mới đây, mọi thông tin về Hoa hậu Mai Phương Thúy đều gây bàn tán trên mạng xã hội. Theo ghi nhận từ Google Trends, từ khóa liên quan đến nàng hậu này đang được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng đối với chân dài 8X giữa lúc đang gây xôn xao.

Những năm gần đây, khán giả luôn bày tỏ sự tiếc nuối khi Mai Phương Thúy hầu như tạm ngưng các hoạt động trong giới giải trí. Cô dành toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh cũng như đời sống riêng tư.

Mai Phương Thúy rời xa showbiz để tập trung đầu tư - Ảnh: FBNV

Người đẹp rất ít khi đi sự kiện, thay vào đó cô chú trọng mảng tài chính, kinh doanh và thực hiện những chuyến du lịch nước ngoài. Dù sống kín kẽ hơn, mỗi dòng trạng thái được cô cập nhật vẫn tạo nên sức hút vô cùng lớn trên không gian mạng.

Từng có thời điểm, nàng hậu tăng cân mất kiểm soát, song sau đó tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình, thực hiện những bộ ảnh theo phong cách nóng bỏng.

Hồi năm 2020, khoảnh khắc chân dài 8X để mặt mộc livestream trò chuyện cùng mọi người cũng được quan tâm. Khi đó, nàng hậu từng chia sẻ rằng: “Mặt mộc tôi cũng không đẹp đẽ gì nhưng tôi mới đi làm chân mày. Tôi không còn là mỹ nhân không chân mày nữa rồi. Nên tôi rất tự tin vào mặt mộc".

Mai Phương Thúy sống vô cùng kín tiếng - Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy khá kín tiếng. Có thời điểm, clip Hoa hậu Việt Nam 2006 thoải mái đùa giỡn, cử chỉ thân mật với một bé gái gây xôn xao, khiến nhiều người cho rằng cô đã có con. Tuy nhiên, người đẹp lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời mong muốn mọi người không đồn đoán những thông tin sai lệch về mình.

Hay khi nói về chuyện lập gia đình, Mai Phương Thúy từng bày tỏ: “Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân thì cũng tuyệt vời không kém. Đối với tôi, hai cuộc sống đó đều đạt điểm 10”.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hoa hậu Mai Phương Thúy gây xôn xao khi chi 120 tỷ đồng tậu căn hộ sky villa rộng 400 m2, tặng em gái và hai cháu.

Sau đó, một độc giả để lại bình luận cho rằng nếu không có danh hiệu hoa hậu, chưa chắc Mai Phương Thúy đã đạt được thành công và sự giàu có như hiện tại. Người này cho rằng chính danh tiếng từ cuộc thi sắc đẹp đã mở ra cơ hội để cô phát triển sự nghiệp và tích lũy tài sản.

Trước ý kiến này, Mai Phương Thúy đã có phản hồi trên trang facebook cá nhân. Theo người đẹp, nếu không đăng quang, cô vẫn sẽ bắt đầu từ con số 0 như nhiều người khác. Cô cho biết bản thân từng trải qua quá trình học tập vất vả, đã đỗ Đại học Ngoại thương và tin rằng với sự kiên trì, mình hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp bằng con đường khác.

“Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế”, Mai Phương Thúy viết.

Mai Phương Thúy, 38 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Cô từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê với lĩnh vực tài chính, chứng khoán và được xem là một trong những nàng hậu có khả năng đầu tư nổi bật trong showbiz Việt.

Người đẹp từng cho biết, cô bén duyên với chứng khoán từ năm 20 tuổi và nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự sôi động, tiềm năng sinh lời của thị trường. Mai Phương Thúy dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu báo cáo tài chính, theo dõi sát sao tin tức kinh tế và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư lớn, xem đây như một nghề nghiệp nghiêm túc.

Ngoài đầu tư chứng khoán và bất động sản, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn mạnh dạn đầu tư vào các dự án điện ảnh, trong đó có việc rót vốn vào bộ phim "Chị chị em em" (2019) với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Chi Pu và Thanh Hằng.