"Thuyền" Chy Chy và chiến sĩ khối Đặc nhiệm dù Thanh Hiếu diễn biến khác lạ

Có một cặp đôi đang nhận được rất nhiều cảm tình, đó là nam quân nhân Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù tên Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2005) và cô gái tặng hoa Linh Chi (nickname Chy Chy, SN 1999, ở TP.HCM)!

Song, "chiếc thuyền" này cũng đang khiến nhiều netizen lo lắng, đặc biệt là khi Linh Chi thông báo dừng đăng bài với chiến sĩ Thanh Hiếu. Bởi có nhiều tài khoản giả mạo, cắt ghép hình ảnh của cặp đôi. Cô cũng hứa hẹn sẽ update kịp thời khi cả hai có những tiến triển mới trong mối quan hệ tình cảm.

Mới đây, Linh Chi đã có thêm bài đăng mới trên trang cá nhân. Cô cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho mình:

"Những ngày qua, việc em vui nhất chính là em nhận được rất nhiều tình yêu của các chị, sự quan tâm và chia sẻ của mọi người. Em cảm ơn mọi người không hết, em trân trọng lắm ạ. Em cũng muốn gửi tới mọi người là hãy luôn vui vẻ nhé, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ai cũng xứng đáng với những điều tốt nhất. I'm fine, thank you, and you".

Bài đăng mới nhất của Linh Chi.

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, nhiều người soi ra "chiếc thuyền" Linh Chi và Thanh Hiếu có dấu hiệu "toang" khi Linh Chi like những bình luận ẩn ý rằng cặp đôi khó đi xa được với nhau.

Cụ thể, Linh Chi like những bình luận sau:

- "Không bàn về quá khứ nha. Nhưng mà ngay từ đầu mình đã thấy 2 bạn này dễ thương thôi chứ không thể đi xa được. Đâu có 2 con người gặp nhau, dăm ba lần là yêu nhau thắm thiết được. Nhưng mà tại 2 người dễ thương quá. Nên tui cũng mong là 2 bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu, thấu hiểu nhau rồi yêu nhau".

- "Vẫn là câu nói cũ, chuyện của 2 đứa quá đẹp để nhiều người cùng thổn thức. Mong 2 bạn đi qua cơn bão viral. Mình vẫn là mình, dũng cảm nắm bắt thứ tim mình muốn, ngày ngày vui vẻ".

Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng giải thích cho cặp đôi. Bởi cả Linh Chi lẫn Thanh Hiếu vẫn giữ những video tình cảm của nhau trên trang cá nhân, Đặc biệt, Thanh Hiếu vẫn follow Linh Chi, và giữ lại video cặp đôi nắm tay nhau, cùng dòng caption ẩn ý công khai tình cảm.

Ở dưới video, Chu Chy cũng cập nhật thêm về tình hình hiện tại của cả hai. "Mọi thứ đều ổn trong những điều cần phải ổn". Và khi có netizen khuyên nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thì Linh Chi cũng đồng ý: "Vâng ạ, rồi mình cũng sẽ tìm được lý do để hạnh phúc nè".

Linh Chi đồng ý với việc chuyện tình cảm với Thanh Hiếu nên thuận theo tự nhiên.

Trong khi đó, T.H (đồng đội với Thanh Hiếu) cho biết cặp đôi vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp và đang trong thời gian tìm hiểu nhau.

T.H cho biết: "Lời đầu tiên xin cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và yêu mến của mọi người đến kênh và câu chuyện của 2 bạn nhỏ. Hiện tại, 2 ban vẫn rất tốt và cần sự riêng tư. Hình ảnh của 2 bạn rất đẹp, mọi người âm thầm chúc phúc cho 2 bạn và cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên ha".

Chuyện tình cảm có thành đôi hay không rất khó nói trước, nhưng ở hiện tại thì có thể khẳng định Linh Chi và Thanh Hiếu vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hiện tại, với sức hút của chuyện tình ngỡ bước ra từ phim, cặp đôi đang có lượt follow tăng chóng mặt. Trong đó, tài khoản của Linh Chi có hơn 204k follow, trong khi Thanh Hiếu có 128k follow.

Về riêng tình hình của Thanh Hiếu, anh chàng đã về đơn vị. Đội trưởng của Thanh Hiếu cập nhật tình hình của anh chàng: "Nhà trai trân trọng thông báo: Đồng chí Hiếu đã về lại đơn vị an toàn, tiếp tục học tập, rèn luyện, công tác và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo ạ!". Trong clip gần nhất của Nguyễn Thanh Hiếu đăng tải vào ngày 4/5, là hình ảnh anh ngồi trên tàu về lại đơn vị, cùng bài hát "Chờ anh nhé".