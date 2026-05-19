Mới đây, Thuý Diễm và Lương Thế Thành đồng loạt thông báo tin vui sau 10 năm hôn nhân. Theo đó, cặp đôi chuẩn bị chào đón thành viên nhí. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thuý Diễm đều rất hạnh phúc, vỡ oà khi đón chào món quà đặc biệt này. Nữ diễn viên cho biết con trai đầu lòng của cô cũng rất mừng rỡ khi được lên chức anh hai. Trong thai kì, Thuý Diễm vẫn ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn chuẩn một trong những mỹ nhân "không tuổi" của màn ảnh Việt.

Trên trang cá nhân, Thuý Diễm chia sẻ: "Còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này. Ngày cầm tờ giấy báo trên tay, ba mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi biết rằng một em bé khỏe mạnh đang hiện diện và lớn dần từng ngày trong bụng mẹ. Ba Thành một lần nữa được lên chức ba, mẹ Diễm lại được ấp ủ một thiên thần bé nhỏ trong lòng, lại được thực hiện thiên chức làm mẹ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Còn anh Bảo Bảo giờ đây cũng chính thức được lên chức anh hai rồi ông bà cô chú ơi! Con vui tít cả mắt khi nghe ba mẹ thông báo sắp có em.

Thiên thần bé nhỏ ơi, con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình một niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn. Ba mẹ chỉ mong con sẽ thật mạnh khỏe, bình an và đủ ngày đủ tháng để ba mẹ sớm được ôm con vào lòng nhé, con yêu".

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi bền vững, kín tiếng nhưng hạnh phúc của showbiz Việt. Cả hai bén duyên vào năm 2013 khi cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, Thúy Diễm và Lương Thế Thành dần phát triển tình cảm trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2016. Hôn lễ của cặp đôi khi đó thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Sau khi kết hôn, cả hai xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Trong mắt nhiều khán giả, Thúy Diễm và Lương Thế Thành là hình mẫu hôn nhân hiếm hoi của Vbiz khi luôn giữ được sự gắn bó và hỗ trợ nhau sau nhiều năm chung sống.

Đến tháng 7/2018, Thúy Diễm lần đầu công khai hình ảnh con trai đầu lòng sau thời gian dài giữ kín chuyện mang thai và sinh con. Trước đó, trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên gần như không chia sẻ thông tin với công chúng. Chỉ đến khi em bé được hơn 1 tháng tuổi, cặp đôi mới thoải mái tiết lộ tin vui với khán giả.

Được biết, khi mang thai ở tháng thứ 5, Thúy Diễm cùng chồng sang Mỹ để chuẩn bị sinh con. Những ngày đầu nơi đất khách, cả hai phải tự xoay xở mọi thứ mà không có nhiều người thân hỗ trợ nên gặp không ít áp lực và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chính khoảng thời gian đó lại giúp hai vợ chồng thêm gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Thúy Diễm cho biết điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và tôn trọng dành cho đối phương, đặc biệt khi cả hai đều hoạt động trong môi trường nghệ thuật với nhiều cảnh quay và sự tương tác cùng bạn diễn khác giới. Nữ diễn viên từng tiết lộ vợ chồng cô hiếm khi ghen tuông, hoặc nếu có thì cũng không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài vì cả hai đều hiểu tính chất công việc của nhau. Theo Thúy Diễm, việc giữ những giới hạn nhất định trong nghề là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Dù không đặt ra những quy tắc cụ thể, cả hai luôn tự ý thức và tôn trọng cảm xúc của đối phương trong quá trình làm nghề.

Đặc biệt, khi Lương Thế Thành từng bị phản ứng vì một số cảnh quay trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc , Thúy Diễm đã có bài đăng dài bênh vực chồng, nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ diễn viên viết: “Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng”.

Cô cho rằng với diễn viên, việc thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu đạo diễn là trách nhiệm nghề nghiệp để mang đến tác phẩm chỉn chu nhất. Thúy Diễm cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất không nằm trên màn ảnh mà là cách chồng đối xử với gia đình ngoài đời thực. Nữ diễn viên bày tỏ cô luôn trân trọng hình ảnh một người chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu thương vợ con của Lương Thế Thành cũng giống như cách anh luôn âm thầm ủng hộ cô trên hành trình làm nghề suốt nhiều năm qua.

