Hơn 24h qua, cộng đồng mạng khắp nơi xôn xao khi 1 trang Facebook loan tin Pax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - đã qua đời vì ung thư. Giữa lúc tin đồn tiêu cực liên quan đến Pax Thiên gây hoang mang, "nhất cử nhất động" của minh tinh Hollywood nhận được sự chú ý đặc biệt. Thay vì thông qua người đại diện lên tiếng phủ nhận hoặc đăng bài đính chính trên MXH, Angelina Jolie đã đưa con trai Pax Thiên, Maddox và Knox tham dự lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara. Màn lộ diện của Pax Thiên chính thức đã đập tan tin đồn anh qua đời.

Angelina Jolie lộ diện với dáng vẻ kín đáo, trầm lắng. Cô được Pax Thiên dìu bước khi đến trường đại học của con gái Zahara. Dưới hội trường, Pax Thiên cũng ngồi cạnh Angelina Jolie. Ngay lập tức, thái độ khác thường của nữ diễn viên gây chú ý. Gần đây, có nguồn tin cho biết Angelina Jolie đang rao bán nhà để rời bỏ Hollywood chuyển đến Campuchia sinh sống.

Sau tin đồn Pax Thiên qua đời lan truyền rầm rộ, thay vì lên tiếng phủ nhận, minh tinh Hollywood đã đưa con trai thứ dự lễ tốt nghiệp đại học của em gái. Qua đó đập tin tin đồn thất thiệt về con trai nuôi gốc Việt. Ảnh: Daily Mail.

Ở lần xuất hiện này, Angelina Jolie có dáng vẻ kín đáo, trầm lắng khác thường. Ảnh: X.

Cô ngồi cạnh con trai Pax Thiên trong hội trường, chăm chú theo dõi con gái Zahara nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: X.

Theo tờ People, sau khi Brad Pitt rời khỏi cuộc sống của minh tinh Maleficent và anh cả Maddox du học Hàn Quốc, Pax Thiên trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình Angelina Jolie. Nữ diễn viên hàng đầu từng chia sẻ rằng Pax Thiên có tính cách điềm đạm, dễ gần, yêu thương và chiều chuộng các em khác với vẻ ngoài cá tính, ít nói. Với việc Pax Thiên càng lớn ra dáng đàn ông, chững chạc và nam tính, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh để hỗ trợ và bảo vệ mẹ Angelina Jolie từ thảm đỏ, phim trường cho tới hoạt động hàng ngày như mua sắm, dạo phố.

Pax Thiên hiện là người đàn ông trụ cột của gia đình Angelina Jolie sau khi Brad Pitt rời đi, còn anh cả Maddox sang Hàn Quốc du học. Ảnh: X.

Vào hôm 18/5, 1 trang Facebook có hơn 41.000 lượt theo dõi về Angelina Jolie gây xôn xao khi đăng tải thông tin Pax Thiên đã qua đời đột ngột sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trang này cho biết Angelina Jolie đang vô cùng suy sụp, đau đớn tột độ trước sự ra đi của con trai nuôi gốc Việt và còn có dòng trạng thái: “Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mình”.

Tuy nhiên, người hâm mộ Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Vào trang cá nhân của Angelina Jolie hoàn toàn không thấy dòng trạng thái đau buồn nào của nữ diễn viên xoay quanh tin Pax Thiên qua đời. Bài đăng gần nhất của cô là vào 1 tháng trước khi tham dự sự kiện ẩm thực. Ngoài ra, truyền thông Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào về việc Pax Thiên mất, hay chuyện anh mắc bệnh ung thư.

Chưa kể, netizen còn phát hiện trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác, như tin nữ diễn viên này từng nhập viện với nhiều vết thương trên người. Do đó, thông tin Pax Thiên qua đời thực chất là tin đồn sai sự thật, bịa đặt ra để câu tương tác.

Thông tin Pax Thiên qua đời được xác nhận là không đúng sự thật. Ảnh: X.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Sau khi bố mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sống với Angelina Jolie. Mối quan giữa Pax Thiên và Brad Pitt được cho biết rất căng thẳng. Cả 2 đã không nói chuyện từ năm 2016.

Nguồn: TMZ, Daily Mail