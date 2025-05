Thượng úy công an kịp thời cứu người chồng bị vợ đâm nguy kịch trong đêm

Tối 12/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng Công an xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vừa kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và hiến máu cứu người trong vụ án vợ đâm chồng nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23h30 khuya 10/5, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, bà Nguyễn Thị Hoài (SN 1984, trú thôn Phú Vĩnh, xã Quế Xuân 2) đã dùng dao Thái Lan gây thương tích cho chồng là P.N.Đ (SN 1984) khi ông đang nằm ở hiên nhà.

Sau khi gây án, người vợ này tiếp tục dùng dao tự tử nhưng không thành. Khoảng 23h55 khuya cùng ngày, bà Hoài chạy xe máy đến Công an xã Quế Xuân 2 tự thú.

Ngay sau đó, Công an xã Quế Xuân 2 đã điều động tổ công tác gồm Đại úy Trương Văn Sự - Phó Trưởng Công an xã, Trung úy Phan Phước Đạt cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường.

Thời điểm này, ông Đ. hết sức nguy kịch, sốc do mất máu nặng. Lực lượng chức năng lập tức phối hợp đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Tại bệnh viện, do nguồn máu nhóm O không đủ, Trung úy Phan Phước Đạt đã tình nguyện hiến máu để truyền cho nạn nhân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, ông Đ. được phẫu thuật, qua cơn nguy kịch và hiện đang được theo dõi, điều trị.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Quế Xuân 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện, bà Nguyễn Thị Hoài đã bị tạm giữ hình sự về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý.