Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 1/5, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) Phan Ngọc Khoa xác nhận đã tìm thấy thi thể ông H.H.N. (46 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) sau khi mất tích vì cứu con đuối nước.

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 17h30 cùng ngày, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Các lực lượng cứu hộ triển khai việc tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hàn Nguyên

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, vào khoảng 10h cùng ngày, anh H.H.N (sinh năm 1980), cùng hai con là D.H.C.P (sinh năm 2012) và D.H.P (sinh năm 2015, cùng trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Đến khoảng 10h20, cháu D.H.P bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, anh H.H.N đã bơi ra cứu và đẩy cháu vào bờ an toàn.

Sau đó, người thân không thấy anh H.H.N nên tổ chức tìm kiếm xung quanh và trình báo chính quyền địa phương vào khoảng 11h15 cùng ngày.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ ứng trực.