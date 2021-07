Thương tâm: Cắm nước bằng ấm siêu tốc để tắm cho con, người mẹ bị điện giật tử vong

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17h ngày 5/7, chị Nguyễn Thị C. (trú khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm trên, chị C. có sử dụng ấm điện siêu tốc để cắm nước cho con tắm. Quá trình cắm điện chị C. không may bị điện giật ngã xuống đất.

Ảnh minh họa.

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng giải cứu và đưa chị C. vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị C. cũng không qua khỏi.

Được biết, chị C. mất đột ngột để lại 2 đứa con còn rất nhỏ. Thi thể chị C. sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục của địa phương.