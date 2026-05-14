Từ giữa tháng 4, chiều tối nào anh Sức ở xã Ayun cũng cùng vợ con mang bao tải vào rẫy cà phê tìm xác ve. Có hôm nhặt được vài lạng, ngày nhiều gần một kg. Loại xác lớn được thu mua 1,8-2 triệu đồng mỗi kg, loại nhỏ khoảng 600.000-700.000 đồng, giúp gia đình kiếm thêm vài trăm nghìn đến gần 2 triệu đồng mỗi ngày.

Chia sẻ trên VnExpress, anh Sức cho biết nghề nhặt xác ve rộ lên khoảng ba năm nay, kéo dài một đến hai tháng mỗi mùa mưa. Khi ve sầu bắt đầu lột xác, thương lái tìm đến gom hàng khiến nhiều người đổ xô vào rừng, rẫy săn tìm.

Xác ve sầu được người dân thu gom

Thời điểm nhặt xác ve thường từ chập tối đến nửa đêm, nhất là sau mưa đầu mùa. Ve non bò từ dưới đất lên thân cây, bám vào cành để lột xác. Những lớp vỏ còn nguyên, màu vàng nhạt, khô sạch được xem là hàng đẹp và bán giá cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh T. (trú xã Bàu Cạn) cho biết, đã làm nghề thu mua xác ve sầu khoảng 3 năm nay. Khi vào mùa, mỗi ngày bà thu mua được hàng chục ký xác ve sầu.

Sau khi thu gom của người dân, xác ve sầu sẽ được phân loại to, nhỏ khác nhau rồi gửi bán lại cho thương lái các tỉnh phía Bắc.

"Những năm trước đây, xác ve sầu trên 2,5 triệu đồng/kg, nhưng năm nay giá giảm chỉ còn gần 2 triệu đồng/kg" - bà Nguyễn Thị Thanh T. nói trên báo Người Lao Động.

Địa điểm thu mua xác ve sầu

Ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai, cho biết qua nắm thông tin trên địa bàn có tình trạng người dân đi nhặt xác ve sầu về bán cho thương lái. Hiện nay chính quyền đang rà soát các quy định của pháp luật để có hướng tuyên truyền, xử lý phù hợp.

Còn ông Nguyễn Thành Vĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết hiện nay chưa có quy định cấm việc nhặt xác ve sầu. Thực tế việc nhặt xác ve sầu cũng không tác động trực tiếp đến tài nguyên rừng.

"Chúng tôi đã kiến nghị các địa phương kiểm tra, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng trong quá trình đi nhặt xác ve sầu" - ông Vĩnh nói.

Trong y học cổ truyền, xác ve sầu được gọi là "thuyền thoái", được dùng hỗ trợ điều trị các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, trẻ khóc đêm, viêm da...

