Dù trời đã hửng nắng, mưa lũ tạm rút, nhưng trong khuôn viên trường, bùn đất vẫn phủ kín nền lớp. Không quản ngại vất vả, những học sinh nơi đây - vốn ngoài giờ học còn phải phụ giúp bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ - lại tiếp tục góp công sức cùng người lớn để dọn sạch bàn ghế, lau chùi cửa kính, quét bùn để sớm được trở lại học tập.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các em cố gắng cùng nhau đẩy đi lớp bùn dày bám đặc sệt trên sân trường. Cả thân hình nhỏ bé không đâu không dính bùn đất nhưng các em vẫn luôn vui vẻ chẳng một lời kêu than. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi rưng rưng. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận vừa bày tỏ sự xót xa vừa ngợi khen:

“Nhìn các em nhỏ mà thương quá, vừa học vừa làm, lại tự giác dọn lớp để được đến trường. Chứng kiến nghị lực của các em cũng như đồng bào ta vùng lũ vừa khiến mình xót xa, lại cũng cúi đầu nể phục.”

“Các em nhỏ đúng là những bông hoa kiên cường giữa núi rừng. Thật sự trân trọng các em và cũng mong tất cả đồng bào mình bình an.”

"Chỉ mong sau thiên tai, các em sớm có điều kiện học tập tốt hơn."

Clip: Toàn Teddy

Từ ngày 28 - 30/9, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nhiều xã vùng cao của Lào Cai báo đỏ về sạt lở và lũ quét.





Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 11h ngày 1/10, mưa lũ, dông lốc, sạt lở đất đã khiến 10 người chết và mất tích, 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có trên 8.800 nhà dân bị ảnh hưởng, hơn 2.300 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng... Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông. Nhiều công trình hạ tầng khác như trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh khoảng 2.750 tỷ đồng.