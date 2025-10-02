Theo UBND xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai, tối 29/9, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn dồn về khiến nhiều khe suối dâng cao, đe dọa nhà cửa và công trình dân sinh.

Trước diễn biến phức tạp, anh Triệu Tòn Yết, Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vắng chủ động căng dây cảnh báo tại cầu Cóc Nhảy để hạn chế người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Khoảng 20h cùng ngày, trong lúc đi kiểm tra tình hình, anh Yết phát hiện gia đình ông Bàn Phúc Định ở cùng thôn bị lũ uy hiếp, căn lán có nguy cơ bị cuốn trôi. Do mất điện, sóng điện thoại gián đoạn, anh không thể liên hệ với tổ phòng chống lũ nên lập tức quay về huy động thanh niên trong thôn. Sau đó, anh cùng mọi người nhanh chóng có mặt, hỗ trợ di chuyển tài sản và vật dụng của hộ dân này lên vị trí an toàn.

Anh Triệu Tòn Yết, Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vắng, xã Phong Dụ Hạ. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Lúc này, anh Yết nhận thấy tại khu vực nhà máy thủy điện Xuân Tầm vẫn còn ánh điện, khả năng còn công nhân trực ca. Anh Yết quyết định vượt dòng nước chảy xiết tiếp cận. Khi đến nơi, đúng như dự đoán, bên trong khu vận hành vẫn còn 3 công nhân đang làm việc, gồm các anh Triệu Tòn Nhị, Triệu Lê Huy và Hà Văn Hiếu.

Nhận thấy nguy hiểm, anh Yết đã thuyết phục công nhân rời nhà máy ngay lập tức. Trời mưa to, nước lũ chảy xiết ngang ngực, nhưng cuối cùng cả nhóm cũng đến được bờ an toàn.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu chậm một chút thì tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Mạng người là trên hết”, anh Yết chia sẻ về hành động quyết đoán.

Đến rạng sáng 30/9, khi nước rút bớt, đoàn công tác xã Phong Dụ Hạ cùng anh Yết quay lại kiểm tra thì phát hiện toàn bộ khu vận hành nhà máy thủy điện Xuân Tầm đã bị lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương khẳng định, nếu không có hành động quyết liệt và kịp thời của Bí thư thôn Ngàn Vắng, 3 công nhân trên khó có thể thoát nạn.

Khu điều hành Nhà máy thủy điện Xuân Tầm lũ dữ san phẳng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đợt mưa lũ những ngày qua gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến 10 người chết và mất tích, 9 người khác bị thương.

Thiên tai làm 8.871 ngôi nhà hư hại, trong đó hàng trăm căn tốc mái, sạt lở taluy, hơn 8.200 nhà bị ngập nước. Gần 3.800 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng với hơn 2.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng nghìn gia súc, gia cầm và hơn 10 tấn cá nuôi bị cuốn trôi.

Hệ thống thủy điện, lưới điện hư hỏng, gần 72.000 khách hàng từng mất điện. Về giao thông, 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ cùng hơn 3.600 điểm đường nông thôn sạt lở, khối lượng đất đá hơn 5,6 triệu m³. Nhiều công trình phụ trợ, cầu cống bị hư hỏng, trong đó 5 cây cầu sập, cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2.750 tỷ đồng.