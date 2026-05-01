Thương con không đúng cách còn nguy hiểm hơn "roi vọt": 3 kiểu nuông chiều "vô hình" đang âm thầm làm hại trẻ

Từng có người hỏi một giáo viên chủ nhiệm đã đứng lớp 20 năm: "Trong các kiểu nuôi dạy con, kiểu nào gây tổn hại lớn nhất đến tương lai của trẻ?".

Cô trả lời: "Nuông chiều. Không nhìn thấy nhu cầu thật sự của con, cũng không giữ được ranh giới trong việc nuôi dạy. Nhìn thì tưởng là yêu, nhưng thực chất lại đang hại con".

Chuyên gia tâm lý nổi tiếng Trung Quốc Võ Chí Hồng cũng từng nói: "Tình yêu chỉ dẫn đến kết quả tốt, chứ không gây ra tổn thương. Những gì gây tổn thương, chắc chắn không phải là tình yêu".

Thực tế, ngoài một số ít trường hợp cực đoan, đa số cha mẹ không phải là quá yêu con đến mức "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Nhưng điều đáng sợ là 3 kiểu nuông chiều "vô hình" dưới đây, chúng khó nhận ra nhất, nhưng lại gây tổn hại lâu dài nhất.

Kiểu nuông chiều "vô hình" thứ nhất: Nuôi con quá "thuận theo bản năng"

Từng có một vị phụ huynh, lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên. Trên có chị gái xuất sắc, dưới có em trai được cưng chiều, chỉ riêng cô là "đứa con ở giữa" ít được chú ý. Từ nhỏ, để nhận được nhiều tình yêu hơn, cô dần hình thành kiểu tính cách làm hài lòng người khác: không dám bộc lộ nhu cầu, không dám từ chối, không dám thể hiện cá tính, gần như đánh mất cái tôi.

Sau này khi trưởng thành, kết hôn và sinh con ở độ tuổi muộn, những tổn thương từ gia đình gốc bắt đầu bùng lên. Lần đầu tiên, cô đối diện với những thiếu hụt trong quá khứ và muốn "bù đắp cho chính mình" thông qua việc nuôi dạy con trai.

Vì vậy, cô lựa chọn tôn trọng vô điều kiện, bao dung mọi "cá tính" của con.

Lần đầu đứa trẻ đến lớp học, không chào hỏi, ngồi phịch xuống ghế, vắt chân nhìn giáo viên. Trong giờ học, người khác giơ tay thì cậu bé chen ngang trả lời; giáo viên giảng bài thì liên tục bị ngắt lời.

Người mẹ nói: "Con tôi phản xạ nhanh, nghĩ gì nói đó, tính nó vậy".

Khi xích mích với bạn, cậu bé luôn tranh cãi đến cùng, lớn tiếng, bắt người khác phải theo ý mình.

Người mẹ lại nói: "Con tôi sống thật, không chịu thiệt, nhưng không có ý xấu, mong thầy cô và các bạn thông cảm".

Ngay cả khi mẹ ốm vẫn cố đưa đi học, cậu bé không những không cảm kích mà còn trách mẹ quên mang bình nước.

Người mẹ vẫn bao biện: "Con trai mà, vô tư thôi, còn nhỏ không thể chấp".

Tôn trọng cá tính của con không sai. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Đáng sợ nhất là lấy danh nghĩa "sống thật" để nuôi con trở nên ích kỷ, thiếu lễ phép, không có lòng đồng cảm và không hiểu quy tắc.

Trong tâm lý học, "cá tính" được hiểu là những đặc điểm tâm lý ổn định, mang tính riêng biệt của một người. Trẻ cần có cá tính. Nhưng nếu cá tính đó xung đột với chuẩn mực chung của xã hội, thì đó không còn là nuôi dạy, mà là nuông chiều. Cá tính thực sự không phải là muốn gì làm nấy mà là để trẻ hiểu rằng: nhu cầu của mình được nhìn nhận, cái tôi của mình được tôn trọng, nhưng tất cả đều phải đi kèm trách nhiệm và giới hạn.

Trẻ giống như cánh diều, cha mẹ là sợi dây. Kéo quá chặt thì không bay cao, buông quá lỏng thì sẽ mất phương hướng.

Kiểu nuông chiều "vô hình" thứ hai: Nâng đỡ con quá mức

Từng có một phụ huynh, là bác sĩ bệnh viện lớn, vì cuộc sống hôn nhân không thuận lợi nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào con gái. Cô muốn con theo nghề y để "có tương lai ổn định", nhưng con gái lại không hề yêu thích ngành này. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó.

Người mẹ cho rằng mình có thể dùng tài nguyên để giúp con đi đường dễ hơn. Người con lại cảm thấy không cần phải sống cuộc đời mà mình không yêu thích. Sau nhiều lần tranh cãi, người mẹ dùng đủ cách thuyết phục, thậm chí gây áp lực tình cảm, cuối cùng con gái đành chấp nhận.

Nhưng không có đam mê, không có năng lực phù hợp, con đường ấy trở nên vô cùng nặng nề. Sự oán trách với mẹ của cô cũng ngày càng lớn.

Cuốn Kỷ Luật Tích Cực có viết: "Trẻ cần là người chủ động tham gia vào cuộc đời mình, chứ không phải là người bị dẫn dắt một cách thụ động".

"Nâng đỡ quá mức" trở thành nuông chiều vì hai lý do. Thứ nhất, tưởng là vì con, nhưng thực chất là để thỏa mãn kỳ vọng và xoa dịu lo lắng của cha mẹ. Thứ hai, việc "đỡ sẵn đường" khiến con mất đi quyền tự quyết.

Khi một đứa trẻ luôn bị đẩy đi, không có cơ hội dừng lại để suy nghĩ mình thực sự muốn gì, rất dễ rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân, thậm chí phản kháng hoặc buông xuôi. Cha mẹ có thể nâng đỡ con, nhưng cần tự hỏi đó là vì con, hay vì chính mình?

Kiểu nuông chiều "vô hình" thứ ba: Sợ con "vấp ngã" đến mức làm thay tất cả

Có một câu hỏi được đặt ra là nếu con đặc biệt thích một thứ gì đó mà cha mẹ không thích, sẽ xử lý thế nào?

Có một phụ huynh chia sẻ rằng con gái học lớp 6 mê văn hóa anime, thích mua đồ cosplay, tham gia cộng đồng. Ban đầu, cha mẹ chọn ủng hộ vô điều kiện vì không muốn làm tổn thương con và muốn giữ mối quan hệ thân thiết.

Nhưng càng ủng hộ, tình hình càng vượt kiểm soát. Cô bé mua đồ ngày càng nhiều, thích đồ đắt tiền, so sánh với người khác, thậm chí có những phát ngôn quá khích. Đáng nói hơn, đứa trẻ dần coi sự đáp ứng của cha mẹ là điều hiển nhiên, thậm chí trách ngược khi không được thỏa mãn.

Lúc này, người mẹ mới nhận ra vấn đề: "Chỉ muốn yêu con vô điều kiện, sao lại thành ra như vậy?".

Có một kiểu cha mẹ luôn "sợ" con, sợ con thất vọng, sợ con buồn, sợ con mất mặt... nên bất cứ yêu cầu nào cũng cố gắng đáp ứng. Nhưng họ quên rằng yêu và tôn trọng không đồng nghĩa với việc chiều theo mọi mong muốn.

Tình yêu không có giới hạn không phải là bảo vệ, mà là làm mất đi sự tự kỷ luật và lòng biết ơn của trẻ. Cha mẹ có thể quan tâm đến cảm xúc của con, nhưng không nên quá mức. Bởi vì khi mọi thứ đều được "đỡ sẵn", trẻ sẽ quen với việc muốn gì được nấy, dần đánh mất khả năng tự kiểm soát.

Kết

Người xưa từng nói: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Nuông chiều con cái, đặc biệt là những kiểu nuông chiều khó nhận ra, có thể gây tổn thương sâu sắc hơn cả. Điều quan trọng không phải là làm thêm cho con, mà là biết khi nào nên dừng lại.

Hãy nhìn thấy nhu cầu thật của con, kiểm soát mong muốn "làm thay vì con", tôn trọng quyền được vấp ngã và trưởng thành. Cho con sự hỗ trợ, niềm tin và định hướng, nhưng cũng để con học cách tự bước đi. Đó mới là tình yêu sâu sắc và bền vững nhất của cha mẹ.