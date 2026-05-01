Cả gia đình xáo xào trước dòng tin nhắn trừ 151 triệu đồng trong tài khoản: Lời cảnh báo từ một bước đăng xuất bỏ quên

Trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành "vật bất ly thân" không chỉ với người lớn mà còn với cả trẻ em. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc giải trí lành mạnh và những rủi ro tài chính từ các giao dịch ảo lại vô cùng mong manh.

Chỉ một phút thiếu cảnh giác, các bậc phụ huynh có thể phải đối mặt với những hóa đơn "trên trời rơi xuống" mà thủ phạm chính là những đứa con chưa hề có khái niệm về giá trị của đồng tiền. Câu chuyện về một em bé 8 tuổi tại Nhật Bản dưới đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho mọi gia đình.

Trên các cộng đồng mạng Nhật Bản vừa qua đã chia sẻ một câu chuyện vừa đáng sợ vừa đáng suy ngẫm. Một sự sơ suất vô tâm của phụ huynh đã suýt chút nữa đẩy cả gia đình vào cuộc khủng hoảng tài chính. Điều gây sốc nhất là tác nhân gây ra sóng gió này lại là đứa trẻ 8 tuổi trong nhà, khi em đã vô thức nạp vào game mobile số tiền lên tới 900.000 yên (khoảng 151 triệu đồng). Câu chuyện này ngay khi được đăng tải đã lập tức nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi, khiến vô số phụ huynh một lần nữa phải thắt chặt dây thần kinh an ninh khi cho con trẻ sử dụng thiết bị điện tử.

Trong lúc chơi game, cậu bé đã vô tình nạp vào đó cả trăm triệu

Theo chia sẻ từ người đăng tải, nguồn cơn của tai nạn này chỉ nằm ở một chi tiết nhỏ mà cả gia đình cậu nhóc đã bỏ qua. Theo đó, trong gia đình này có một chiếc điện thoại cũ do người vợ không còn dùng đến, hai vợ chồng vì muốn tiện lợi nên đã đưa trực tiếp chiếc máy này cho con trai 8 tuổi sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, họ lại quên mất một bước quan trọng nhất, đó là tài khoản Apple ID trong máy chưa được đăng xuất và tài khoản này vẫn đang liên kết trực tiếp với thẻ tín dụng của người mẹ.

Chính sơ hở này đã mở ra "cánh cổng" nạp tiền không rào cản cho đứa trẻ. Trong quá trình chơi tựa game The Battle Cats (Trận chiến mèo con), cậu bé đã ngây thơ biến thành một "đại gia" nạp tiền lúc nào không hay. The Battle Cats vốn là một trò chơi di động giải trí với cốt lõi là quay thưởng (gacha) và nuôi dưỡng nhân vật. Phong cách vẽ dễ thương, cách chơi nhẹ nhàng của nó có sức hút không nhỏ đối với trẻ em.

Giao diện dễ thương trong game

Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, em hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, chỉ biết rằng nhấn vào màn hình là có thể mở khóa được những nhân vật mình yêu thích. Em không hề nhận ra rằng, mỗi cú chạm đều đang trừ đi số tiền tích cóp trong thẻ ngân hàng của bố mẹ. Cho đến khi những hóa đơn với con số khổng lồ ập đến, hai vợ chồng mới bàng hoàng nhận ra mình đã gây họa lớn. Số tiền 900.000 yên đối với một gia đình bình thường chắc chắn là một khoản tiền đủ để làm đảo lộn cuộc sống.

Để lấy lại số tiền này, hai vợ chồng đã phải thực hiện hành trình khiếu nại và giao tiếp kéo dài suốt 2 tháng. Người cha tâm sự rằng, trong thời gian xét duyệt, tâm trạng của anh vô cùng dày vò, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận mất trắng số tiền. May mắn thay, cuối cùng phía nhà phát hành đã phê duyệt đơn xin hoàn tiền toàn bộ. Cuộc khủng hoảng này cuối cùng cũng đón nhận một kết cục viên mãn.

Sau khi bài viết được lan tỏa, nó đã chạm đúng nỗi lòng của rất nhiều phụ huynh. Không ít người đã chia sẻ những trải nghiệm tương tự của chính mình. Một phụ huynh cho biết, con nhà mình khi học lớp 6 cũng từng lén lấy thẻ tín dụng của mẹ để nạp game. May mắn là điện thoại kịp thời nhảy thông báo chi tiêu nên đã dừng lại kịp lúc, dù vậy vẫn tổn thất gần 10.000 yên (khoảng 1,6 triệu đồng).

Cũng có những ý kiến nhắc nhở rằng, việc hoàn tiền cho các khoản chi tiêu lớn của trẻ vị thành niên thường dẫn đến việc tài khoản game bị khóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, đối với gia đình trong câu chuyện, đây có lẽ lại là kết cục tốt nhất để ngăn chặn đứa trẻ tái phạm.

Sự việc là lời nhắc nhở cho tất cả các bậc cha mẹ, rằng trong kỷ nguyên số, điện thoại là một phần cuộc sống của trẻ, nhưng phòng ngừa luôn tốt hơn cứu vãn. Ngoài việc thiết lập quan niệm tiêu dùng đúng đắn, việc kiểm tra kỹ các tài khoản thanh toán và bật tính năng giám sát trẻ em trên thiết bị là những phòng tuyến an ninh không thể ngó lơ. Chắc hẳn không ai muốn một ngày nào đó phải đối mặt với một tờ hóa đơn chi tiêu còn "kinh dị" hơn cả những câu chuyện đáng sợ nhất.