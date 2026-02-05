Huấn luyện viên đang “khỏe mạnh tuyệt đối” bỗng phát hiện ung thư giai đoạn sớm sau khi làm 1 việc

Một huấn luyện viên cá nhân vừa chia sẻ câu chuyện phát hiện ung thư giai đoạn sớm sau khi thực hiện một xét nghiệm đơn giản. Ivan Corsby, tại Vương quốc Anh, nghĩ rằng mình “khỏe mạnh và sung sức” nhưng thực tế anh đang sống chung với giai đoạn đầu của ung thư đại trực tràng, báo Anh Mirror đưa tin.

Trong một thông điệp đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã nhắc nhở mọi người sử dụng bộ dụng cụ sàng lọc ung thư đại trực tràng. Đây là một xét nghiệm miễn phí được gửi đến những người trong độ tuổi từ 50 đến 74.

Xét nghiệm này yêu cầu người dùng lấy một mẫu phân nhỏ và gửi qua đường bưu điện để xét nghiệm. Nếu đã đăng ký với bác sĩ gia đình, người dân Anh sẽ tự động được gửi một bộ xét nghiệm — còn được gọi là xét nghiệm hóa miễn dịch trong phân (faecal immunochemical test – FIT) — mỗi hai năm một lần.

Tùy thuộc vào thời điểm bạn tròn 50 tuổi, bạn sẽ nhận được bộ xét nghiệm đầu tiên ở độ tuổi 50, 52 hoặc 54. Mẫu phân sẽ được kiểm tra để phát hiện ung thư đại trực tràng — dạng ung thư phổ biến thứ tư tại Vương quốc Anh.

Xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn có thể giúp phát hiện sớm ung thư. (Ảnh minh họa)

Đây cũng là dạng ung thư gây tử vong cao thứ hai, với 17.400 ca tử vong mỗi năm. Trên X, NHS viết: “Khi bạn nhận được bộ dụng cụ sàng lọc ung thư đại trực tràng, hãy đặt nó cạnh bồn cầu. Đừng trì hoãn.”

Điều trị thành công nhờ phát hiện sớm ung thư

Là một phần của bài đăng, NHS đã chia sẻ một cuộc phỏng vấn trên chương trình BBC Breakfast với Ivan, người mà căn bệnh ung thư đại trực tràng của anh chỉ được phát hiện vì anh đã làm xét nghiệm.

NHS cho biết thêm: “Ivan chia sẻ cách xét nghiệm đơn giản này đã cứu sống anh.” Trong cuộc phỏng vấn, Ivan giải thích rằng anh nhận được bộ xét nghiệm đúng vào sinh nhật lần thứ 54 của mình.

Tuy nhiên, ban đầu anh đã để nó sang một bên, nghĩ rằng nó không quan trọng. Ivan, hiện 55 tuổi, nói: “Tôi nhận được bộ xét nghiệm vào năm ngoái.”

“Tôi nghĩ là vào sinh nhật lần thứ 54 của tôi.” Anh tiếp tục: “Tôi là một huấn luyện viên cá nhân trong phòng gym. Tôi nghĩ, ‘Tôi khỏe mạnh và sung sức, tôi tập luyện suốt’. Tôi đã quẳng bộ xét nghiệm sang một bên.”

Ivan, hiện 55 tuổi, chia sẻ về trải nghiệm phát hiện ung thư của mình.

Nhưng vài tháng sau, Ivan nói chuyện với một người bạn là y tá chuyên về ung thư trong NHS, người đã thuyết phục anh làm xét nghiệm.

Anh kể: “Cô ấy nói, ‘Anh đúng là đồ ngốc. Việc anh [khỏe mạnh] chẳng liên quan gì đến việc anh có thể bị ung thư hay không cả.’ Cô ấy nói, ‘Làm xét nghiệm tối nay và nhắn tin cho tôi khi anh làm xong.’”

Ivan đã làm xét nghiệm, gửi mẫu đi, và kết quả trả về là dương tính. Sau đó anh được nội soi đại tràng, tiếp theo là chụp MRI và CT, qua đó phát hiện anh bị ung thư đại trực tràng.

Vì bệnh được phát hiện ở giai đoạn “sớm”, anh có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột trước, loại bỏ khu vực bị ảnh hưởng. Ca phẫu thuật này đã thành công và, do ung thư chưa di căn, Ivan không cần phải hóa trị.

Anh cho biết thêm: “Vì vậy tôi nghỉ làm vài tháng và giờ tôi đã hồi phục 100%.”

Về xét nghiệm này, NHS giải thích trên trang web của mình: “Sàng lọc ung thư đại trực tràng sử dụng một xét nghiệm gọi là xét nghiệm hóa miễn dịch trong phân để tìm máu trong mẫu phân của bạn. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.”

“Bạn thu thập mẫu tại nhà và gửi qua đường bưu điện để xét nghiệm. Việc này có thể giúp phát hiện ung thư sớm, trước khi bạn có bất kỳ triệu chứng nào, điều này có thể giúp việc điều trị dễ dàng hơn.”

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng

NHS liệt kê các triệu chứng chính của ung thư đại trực tràng bao gồm:

- Thay đổi trong phân, chẳng hạn như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón không giống bình thường

- Cần đi đại tiện nhiều hơn hoặc ít hơn so với bình thường

- Có máu trong phân, có thể có màu đỏ hoặc đen

- Chảy máu hậu môn

- Thường xuyên cảm thấy buồn đi đại tiện, ngay cả khi bạn vừa đi xong

- Đau bụng

- Có khối u trong bụng

- Đầy hơi

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Cảm thấy rất mệt mỏi hoặc khó thở — đây là những dấu hiệu của thiếu máu, có thể do ung thư đại trực tràng gây ra

Bạn nên gặp bác sĩ nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của ung thư đại trực tràng kéo dài từ ba tuần trở lên.



