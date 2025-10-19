Bệnh nhân nam (68 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn cuối. Từ khi còn trẻ, ông đã hút thuốc lá nhiều, mỗi ngày 1-2 bao thuốc, ròng rã hàng chục năm trời. Gia đình khuyên ngăn và bản thân ông cũng cảm thấy sức khoẻ giảm sút từng ngày nhưng vẫn không thể bỏ được thuốc lá.

“Tôi điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này 10 năm nay. Trước đây, cứ vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi là tôi lại nhập viện. Thời gian gần đây tôi ho dai dẳng, thường xuyên khó thở, nhập viện cấp cứu thì biết đã giai đoạn cuối” , người bệnh cho biết.

Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do hút thuốc lá.

Tại khoa Nội phổi bệnh viện Chợ Rẫy, số ca nhập viện điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gia tăng nhiều, nhất là những tuần gần đây.

Theo các bác sĩ, bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi, thường tiếp xúc với môi trường độc hại như bụi, khói thuốc hoặc cơ địa có những bất thường bẩm sinh.

Bác sĩ Đặng Vũ Thông - Trưởng Khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Hầu hết những người nhập viện điều trị bệnh đều có hút thuốc lá nhiều năm. Sau khi phát hiện bệnh, bác sĩ chỉ định ngưng hút thuốc nhưng ít bệnh nhân làm được. Sau khi xuất viện, người bệnh lại tiếp tục hút thuốc, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng hơn, gây khó khăn cho quá trình điều trị bệnh”.

Theo thống kê, tại Việt Nam, có hơn 15 triệu người hút thuốc. Điều này gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm, với con số ước tính lên tới hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm.

Số liệu cho thấy, khoảng 15% những người hút thuốc lá sẽ có triệu chứng lâm sàng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và khoảng 80-90% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có hút thuốc lá. Đáng chú ý, những người hút thuốc lá có tỷ lệ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc.

“Những người trên 40 tuổi, có những biểu hiện như là ho, ho mãn tính hoặc đàm, khó thở, ho khè thì nên đi tầm soát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách đo chức năng hô hấp để xem có bệnh hay không. Đặc biệt, hút thuốc lá là nguyên nhân lớn gây ra bệnh, nên những người có hút thuốc lá hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc cần khám sức khoẻ định kỳ, tầm soát để phát hiện bệnh kịp thời”, Bác sĩ Đặng Vũ Thông thông tin thêm.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể điều trị để kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc điều trị là cần thiết suốt đời để giúp bệnh nhân thở dễ dàng hơn, giảm đợt cấp và phòng ngừa biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh, người dân cần tránh xa khói thuốc lá và các tác nhân gây ô nhiễm, thực hiện tiêm phòng đầy đủ cúm, phế cầu, giữ vệ sinh tốt, có lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ. Đối với những người đã mắc bệnh, các biện pháp này cũng giúp hạn chế đợt cấp và kiểm soát bệnh tốt hơn.