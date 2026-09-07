Sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên đang dần vụt sáng và trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên màn ảnh Hoa ngữ. Một trong những "vũ khí" giúp nhân vật của anh dễ dàng đốn tim khán giả chính là gu thời trang được xây dựng khá chỉn chu: hiện đại, tinh tế nhưng vẫn giữ trọn vẻ lịch lãm, đúng chất một giám đốc sáng tạo. Những bộ suit vừa vặn, áo sơ mi có phom dáng đẹp hay cách phối đồ tối giản nhưng đắt mắt giúp nam diễn viên tạo nên hình tượng tổng tài khác biệt, nam tính mà không quá phô trương.

Tỉnh Bách Nhiên đang gây sốt với nhân vật Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Không ít ý kiến cho rằng vai diễn lần này của Tỉnh Bách Nhiên đã góp phần "hồi sinh" đường đua tổng tài vốn có phần bão hòa của màn ảnh Trung Quốc. Thế nhưng, giữa lúc hình tượng đang được tung hô, một bài đăng gần đây lại bất ngờ gây tranh cãi khi thẳng thừng chê tổng tài hot nhất màn ảnh hiện tại ăn mặc lỗi thời, thậm chí bị ví như phong cách của giai đoạn 2010-2015.

Người đăng tải bài viết cho rằng trang phục của Tỉnh Bách Nhiên không có gì đặc sắc, thậm chí còn bị nhận xét là "không bằng đồng nghiệp ở Việt Nam diện từ chục năm trước". Đáng chú ý, cách lựa chọn những bộ suit có phom rộng cũng bị đem ra mổ xẻ, bởi theo ý kiến này, phom đồ rộng thùng thình chẳng những không tạo được vẻ thời thượng mà còn vô tình che mất lợi thế hình thể của Tỉnh Bách Nhiên.

Bài đăng chê phong cách của Tỉnh Bách Nhiên trong phim mới.

Thực tế, ý kiến chê phong cách của Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng bị thiếu cơ sở, dẫn chứng cũng không thuyết phục. Nếu theo dõi bộ phim, có thể thất nhân vật Loan Niệm đã mang đến những bộ cánh đúng tinh thần của một người làm sáng tạo: cá tính, phóng khoáng, có chút ngẫu hứng nhưng vẫn cực kỳ có gu.

Nhân vật không bị đóng khung trong những bộ suit tổng tài gam màu trầm truyền thống mà liên tục thay đổi giữa sơ mi, áo khoác năng động, quần ống rộng cho đến những set formal được may đo chỉn chu. Chính sự tự do trong cách phối đồ khiến hình tượng này có cảm giác rất "creative director" – người có thể mặc đẹp mà không cần tuân thủ quá nhiều quy tắc. Đáng chú ý, tủ đồ của nhân vật còn ghi điểm khi khai thác tinh thần quiet luxury, tập trung vào phom dáng, tỷ lệ, chất liệu cao cấp và bảng màu nhã nhặn thay vì những màn phô trương logo. Các thương hiệu như Zegna, Loro Piana, The Row hay Chanel được đưa vào trang phục một cách tinh tế, có gu và sang trọng.

Tỉnh Bách Nhiên biến hoá đa dạng phong cách trong Đầu Xuân Tươi Sáng với hơn 100 bộ trang phục. (Nguồn: Xiaohongsu)

Những bộ suit của Tỉnh Bách Nhiên cũng không hề rộng như một số ý kiến nhận xét, mà phần lớn đều được may đo khá vừa vặn với vóc dáng cao ráo của nam diễn viên, tạo cảm giác lịch lãm và gọn gàng. Với những set blazer, anh thường ưu ái chọn phom oversized hơn một chút để tổng thể thêm phần trẻ trung, phóng khoáng.

Có chăng, nhược điểm lớn nhất của Tỉnh Bách Nhiên chính là phần vai hơi xuôi, khiến những thiết kế chưa phát huy được độ nét căng. Tuy nhiên, chiều cao 1m83 cùng vóc dáng cân đối vẫn khiến tổng thể của nam diễn viên đủ sức ấn tượng và cuốn hút.

Lợi thế hình thể của nam diễn viên vẫn được tôn trọn qua những set đồ công sở.

Netizen đồng loạt bênh Tỉnh Bách Nhiên.

Ảnh: Instagram, FB.