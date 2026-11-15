Thuê nhà 96 triệu, tổng chi tiêu gần 270 triệu/tháng, cặp vợ chồng gây tranh cãi

Mới đây, một cặp vợ chồng người Ấn Độ, hiện đang sinh sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã khiến MXH xôn xao khi chia sẻ mức sống cũng như chi tiêu hàng tháng. Chủ nhân bài đăng là Aditi Sharma - Người vợ trong câu chuyện. Cô cho biết gia đình hiện có 4 người gồm 2 vợ chồng cô và 2 con.

Hàng tháng, tổng chi tiêu của gia đình khoảng 70.000 NDT (269 triệu đồng) cho các nhu cầu cơ bản. Trong đó, 2 khoản lớn nhất là tiền thuê nhà 25.000 NDT/tháng (khoảng 96 triệu đồng) và học phí cho 2 con khoảng 50.000 NDT (192 triệu đồng).

Ngoài nhà ở và giáo dục, gia đình dành khoảng 5.000 NDT (19,2 triệu đồng) mỗi tháng để mua thực phẩm và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt. Đây là ngân sách dành cho việc chuẩn bị bữa ăn cũng như bổ sung những nhu yếu phẩm cần thiết cho 4 thành viên.

Gia đình Aditi

Một khoản khác được Aditi đề cập là chi phí thuê người giúp việc khoảng 7.400 NDT (28,4 triệu đồng). Đây là khoản chi đáng kể bên cạnh tiền thuê nhà và học phí, đồng thời cho thấy gia đình còn dành một phần ngân sách để thuê dịch vụ hỗ trợ công việc nội trợ.

Đối với các hóa đơn sinh hoạt, gia đình chi khoảng 1.500 NDT (5,8 triệu đồng) mỗi tháng cho điện, nước và những dịch vụ tiện ích. Chi phí di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng vào khoảng 700 NDT (2,7 triệu đồng). Dù không phải những khoản lớn nhất, đây vẫn là các chi phí thường xuyên cần được tính đến khi xây dựng ngân sách cho cả gia đình.

Nhu cầu vui chơi và phát triển kỹ năng của hai con cũng được vợ chồng Aditi tính reeing, trung bình mỗi tháng khoảng 1.500 NDT (5,8 triệu đồng).

Ngoài ra, gia đình dành thêm khoảng 4.000 NDT (15,4 triệu đồng) mỗi tháng cho việc ăn uống bên ngoài và mua sắm. Đây là nhóm chi tiêu linh hoạt hơn so với tiền thuê nhà hay học phí, bởi số tiền thực tế có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của các thành viên trong từng tháng. Tuy nhiên, khi cộng dồn với những khoản sinh hoạt khác, đây vẫn là một phần đáng kể trong ngân sách gia đình.

Tổng hợp các khoản được công bố, Aditi cho biết gia đình chi khoảng 70.000 NDT (269 triệu đồng), cô nhấn mạnh đây là mức ngân sách mà cả 2 vợ chồng đều thống nhất là “bình thường, không cần cắt giảm”.

Ảnh minh họa

Sau khi bài đăng được chia sẻ, cách chi tiêu của gia đình Aditi đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bất ngờ trước số tiền mà gia đình Aditi phải dành ra hàng tháng, đặc biệt là mức thuê nhà và học phí dành cho 2 con. Nhiều bình luận cho rằng chỉ riêng 2 khoản này đã cao hơn mức thu nhập của không ít hộ gia đình.

Một người dùng mạng xã hội cho biết từng có suy nghĩ khác về mức chi phí sinh hoạt tại Trung Quốc trước khi chuyển đến Bắc Kinh, nhưng sau khi trực tiếp trải nghiệm mới nhận ra nhiều khoản chi thường ngày cao hơn dự tính. Một ý kiến khác nhắc đến giá thuê nhà và học phí trường quốc tế tại Thượng Hải, cho rằng đây là hai khoản có thể tạo áp lực lớn đối với những gia đình có con nhỏ.

Cũng có người nhận xét rằng ngân sách của mỗi gia đình phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn cá nhân, đặc biệt là nơi ở, trường học và các dịch vụ sử dụng. Một số người từng làm việc tại nước ngoài chia sẻ rằng chế độ hỗ trợ từ doanh nghiệp có thể tạo ra khác biệt lớn đối với ngân sách của nhân viên và gia đình đi cùng. Nếu công ty chi trả tiền nhà, học phí hoặc cung cấp các khoản trợ cấp riêng, số tiền mà người lao động phải tự bỏ ra sẽ khác đáng kể.

Trước những bình luận xoay quanh bảng chi tiêu, Aditi cũng chủ động làm rõ rằng đây là ngân sách riêng của gia đình cô, không phải mức chi tiêu đại diện cho tất cả những người sinh sống tại Thượng Hải. Cô cho biết gia đình không nhận khoản trợ cấp dành cho nhân viên nước ngoài từ công ty. Quyền lợi hỗ trợ duy nhất mà họ được hưởng là bảo hiểm y tế, với phạm vi chi trả 100% các khoản khám chữa bệnh.

Aditi đồng thời lưu ý rằng tổng chi phí có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của từng gia đình, đặc biệt là lựa chọn nhà ở và trường học cho con. Với riêng gia đình cô, tiền thuê căn hộ và học phí trường quốc tế là hai khoản chi lớn nhất, trong khi những khoản còn lại được phân bổ cho các nhu cầu thiết yếu, dịch vụ hỗ trợ và hoạt động cá nhân.

Câu chuyện của Aditi cho thấy một bảng ngân sách gia đình không chỉ phản ánh thu nhập mà còn thể hiện rõ những ưu tiên trong cuộc sống. Với gia đình 4 người này, việc lựa chọn căn hộ thuê và trường quốc tế cho hai con đã định hình phần lớn cơ cấu chi tiêu hàng tháng. Đây cũng là lý do câu chuyện của cô tạo ra nhiều tranh luận: Cùng một mức ngân sách, mỗi gia đình có thể đưa ra những lựa chọn rất khác nhau về nơi ở, giáo dục và chất lượng sinh hoạt.

(Nguồn: NDTV)