Thuê nhà 15,8 triệu/tháng, cô gái chi hơn 46 triệu cải tạo: 30s có thể chưa mua nhà nhưng phải ở nhà đẹp

Mới đây trên Xiaohongshu, một cô gái 31 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã chia sẻ về hành trình cải tạo căn hộ đi thuê của mình. Trên trang cá nhân “A Cat Lady”, cô cho biết bản thân đã có 7 năm kinh nghiệm thuê nhà và 4 lần chuyển chỗ ở. Thay vì chỉ xem nhà thuê là nơi ở tạm thời, cô quyết định bỏ tiền cải tạo để biến không gian mình đang thuê thành một căn nhà đúng với sở thích và nhu cầu sinh hoạt.

Ở tuổi 30s, ưu tiên hàng đầu của cô là không gian sống chỉn chu, đúng như ý mình chứ không còn là bài toán tiền thuê đắt hay rẻ. Hiện tại, A Cat Lady sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 2 phòng vệ sinh cùng một chú mèo.

Thuê chung cư 15,8 triệu/tháng với tiêu chí rõ ràng

Trước khi chốt thuê căn hộ hiện tại, A Cat Lady cho biết cô xác định khá rõ những điều mình cần ở một nơi ở. Do muốn thuận tiện đi làm bằng xe buýt, cô khoanh vùng các khu dân cư nằm gần những tuyến xe phù hợp rồi lần lượt đi xem nhà.

Cuối cùng, cô tìm được căn hộ hiện tại thông qua một thông báo cho thuê được dán tại bảng tin ở cổng khu dân cư. Là người có kinh nghiệm thuê nhà, cô không chỉ quan tâm đến giá mà còn đặt ra hàng loạt tiêu chí cụ thể.

Căn nhà phải là nơi chủ nhà từng sinh sống để cô có thể yên tâm hơn về chất lượng hoàn thiện. Nhà cũng phải có hệ thống gas để thuận tiện nấu ăn và tắm nước nóng, đặc biệt trong mùa đông ở Hàng Châu (Trung Quốc). Cô không muốn thuê căn hộ bị chia nhỏ bằng vách ngăn vì cảm giác sinh hoạt không thoải mái.

Do nuôi mèo, phần ban công cũng cần được đóng kín. Bên cạnh đó, căn nhà phải có đủ ánh sáng tự nhiên bởi cô trồng khá nhiều cây xanh.

Khi mới chuyển đến, căn hộ mang phong cách khá cũ với nội thất gỗ màu đỏ, những bức tranh gỗ lớn và một chiếc bàn ăn nặng đến mức phải hai người mới có thể di chuyển. Theo A Cat Lady, những món đồ này vừa đắt tiền vừa không phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Căn hộ trước khi cải tạo

Tuy nhiên, trong năm đầu tiên, vì công việc bận rộn nên cô chưa có thời gian bắt tay vào việc cải tạo căn hộ này. Sau khoảng một năm ở đó, khi đã chắc chắn rằng mình muốn gia hạn hợp đồng, cô mới trao đổi ý tưởng cải tạo với chủ nhà và bất ngờ nhận được sự ủng hộ. Chủ nhà thậm chí còn đưa người thân tới giúp chuyển toàn bộ nội thất gỗ và tranh treo tường ra ngoài trước khi quá trình cải tạo bắt đầu.

Tổng chi phí cải tạo khoảng 46,4 triệu đồng

A Lady Cat cho biết với một căn nhà đi thuê, việc bỏ ra 12.000 NDT (khoảng 46,4 triệu đồng) là con số không nhỏ.

Cô sơn lại tường ở phòng khách và phòng ngủ, đồng thời thay đổi màu sắc của nhiều món nội thất có sẵn như tủ giày, tủ bếp, tủ quần áo và khung cửa sổ. Một số đồ nội thất mới cũng được mua thêm và sắp xếp lại để phù hợp với tổng thể căn nhà.

Bên cạnh đó, cô sử dụng nhiều cây xanh và các món đồ lấy cảm hứng từ thiên nhiên để trang trí. Những thay đổi này không nhất thiết đòi hỏi phải đập phá hay thay đổi kết cấu căn hộ, nhưng đủ để thay đổi hoàn toàn diện mạo không gian sống so với trước.

Căn hộ sau khi cải tạo

Cô rất hài lòng với không gian sống sau khi cải tạo

Khu bếp là nơi khiến A Lady Cat hài lòng nhất sau khi cải tạo. Trước đó, cô thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài vì khu vực bếp không tạo cảm hứng. Sau khi sắp xếp lại khu vực này theo đúng sở thích, cô bắt đầu muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu nướng.

Việc cải tạo nhà thuê vì thế không chỉ thay đổi về hình thức mà còn tác động đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô.

Bếp đẹp khiến cô chăm nấu nướng hơn

A Cat Lady cũng cho rằng việc đầu tư cho nhà thuê không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải chi thật nhiều tiền cho mọi thứ. Theo kinh nghiệm của cô, những hạng mục liên quan đến công năng và phần cải tạo cơ bản nên được cân nhắc kỹ, trong khi đồ trang trí có thể tiết kiệm bằng cách tìm mua đồ cũ hoặc săn những món có giá hợp lý.

Cô cũng tận dụng những món đồ cũ, đồ được tặng hoặc thậm chí những vật liệu tìm thấy từ thiên nhiên để trang trí. Một chiếc ghế ăn cũ, chiếc bàn được tìm mua lại hay những cành cây dùng để tạo điểm nhấn đều trở thành một phần trong căn nhà.

Sau khi cải tạo, A Cat Lady nhận thấy mình thích ở nhà hơn. Mỗi lần về nhà, cô cảm thấy vui vì không gian sống đã trở nên đúng với sở thích của mình. Với cô, dù căn hộ không thuộc quyền sở hữu, việc dành tiền và công sức để tạo ra một nơi ở thoải mái vẫn có giá trị, bởi đó là không gian mà cô sử dụng mỗi ngày.

(Nguồn: Sohu)