Nhân viên văn phòng sinh năm 1992 sống độc thân trong căn nhà 78m²: Tự tay cải tạo, không "đập đi xây lại" vẫn đẹp bất ngờ

Có những căn nhà không cần một cuộc cải tạo quá lớn để trở nên đẹp hơn. Chỉ cần thay đổi vài chi tiết, lựa chọn lại màu sắc và sắp xếp nội thất khéo léo, cả không gian đã có thể mang một diện mạo hoàn toàn khác. Đó cũng là cách một nữ nhân viên văn phòng ở Quảng Đông (Trung Quốc) lựa chọn để làm mới căn nhà 78m² mà cô đã gắn bó hơn 10 năm. Sinh năm 1992, ở tuổi 34, cô có cuộc sống khá đơn giản với nhịp sinh hoạt sáng đi làm, tối trở về nhà, sống độc thân, chưa chồng chưa con. Vì thế, tổ ấm cũng được cô tự do bài trí theo đúng sở thích và gu thẩm mỹ riêng. Thay vì “đập đi xây lại”, cô giữ gần như nguyên vẹn phần thiết kế cố định, chỉ tập trung thay đổi nội thất, màu sắc và cách sắp xếp. Màn lột xác sau đó khiến căn nhà cũ trở nên sáng sủa, hiện đại, ấm cúng hơn mà vẫn giữ nguyên nét thân thuộc sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Phòng khách

Phòng khách trước và sau khi cải tạo có sự khác biệt rõ rệt. Trước khi cải tạo, căn phòng mang đậm dấu ấn của một ngôi nhà đã sử dụng nhiều năm với cách bài trí khá cầu kỳ, có phần lỗi thời. Bộ rèm cửa họa tiết lớn, đèn chùm pha lê cầu kỳ khiến tổng thể trở nên nặng nề, trong khi khu vực kệ tivi cùng loạt đồ chơi của trẻ khiến không gian thêm nhiều chi tiết, thiếu sự gọn gàng. Sau khi cải tạo, phòng khách như được “thay áo” với gam trắng sáng làm chủ đạo. Rèm cửa chuyển sang tông kem nhẹ nhàng, nội thất gỗ nâu kết hợp sofa trắng tạo nên vẻ thanh lịch mà vẫn ấm cúng. Bàn trà tròn, thảm trải sàn, hệ đèn tối giản cùng kệ tivi gọn gàng giúp tổng thể trở nên hiện đại và thoáng mắt hơn. Chỉ bằng cách tiết chế màu sắc, thay đổi nội thất và sắp xếp lại từng góc nhỏ, gia chủ đã biến căn phòng cũ thành một không gian trẻ trung, tinh tế mà vẫn giữ nguyên cảm giác thân thuộc của một tổ ấm đã gắn bó nhiều năm.

Phòng bếp

Phòng bếp cũng được thay đổi ấn tượng sau khi cải tạo. Trước đây, tường bếp được ốp gạch trắng ánh xám khiến tổng thể có phần tối, lạnh và thiếu sức sống. Sau khi sửa sang, gia chủ thay bằng gạch trắng sáng, giúp không gian như bừng lên, sạch sẽ và ấm áp hơn. Sàn gạch cũng được đổi sang sàn gỗ, kết hợp cùng hệ tủ và nội thất gỗ - trắng đồng điệu với phòng khách, tạo nên tổng thể liền mạch, hiện đại. Đáng chú ý, ngay cả những chi tiết nhỏ như chiếc quạt trần màu nâu cũng được đổi sang màu trắng để đồng bộ với diện mạo mới. Không cần thay đổi quá nhiều, từng điều chỉnh nhỏ đều cho thấy gia chủ đã chăm chút kỹ lưỡng để căn bếp trở nên sáng sủa và dễ chịu hơn.

Phòng ngủ

Phòng ngủ trước khi cải tạo vốn đã có lợi thế nhờ khung cửa sổ rộng, giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng, nhưng cách bài trí vẫn khá đơn giản, chưa thực sự nổi bật. Sau khi làm mới các không gian khác trong nhà, gia chủ cũng quyết định “đổi gió” cho phòng ngủ bằng những thay đổi vừa tinh tế vừa thiết thực. Khu vực cửa sổ được đổi sang lắp rèm mành gỗ kết hợp rèm vải lớn bao quát, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa thuận tiện điều chỉnh ánh sáng. Giường và tủ sử dụng nội thất gỗ, phối cùng ga giường trắng tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Sàn nhà cũng được thay đồng bộ sang sàn gỗ, giúp căn phòng trở nên hài hòa với tổng thể mới của ngôi nhà, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.

Nguồn: Toutiao