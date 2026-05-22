Ở các thành phố lớn, chuyện thuê nhà chưa bao giờ là khoản chi “nhẹ ví”. Phòng studio hoặc căn hộ nhỏ 1 ngủ - 1 bếp thường có giá dao động trong khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, chưa tính điện, nước, wifi, gửi xe hay phí dịch vụ.

Cộng tất cả lại, con số có thể lên tới 6-7 triệu đồng/tháng tổng chi phí cho chỗ ở, tương đương khoảng 72-84 triệu đồng mỗi năm.

Trong khi đó, nếu ở ghép cùng một người khác, chi phí rõ ràng giảm một nửa. Tiền thuê chia đôi, tiền điện nước san sẻ, thậm chí còn tiết kiệm được kha khá khoản lặt vặt trong sinh hoạt. Xét riêng bài toán tài chính, ở ghép rõ ràng là lựa chọn “kinh tế” hơn.

Thế nhưng thực tế lại cho thấy nhiều người vẫn chấp nhận trả mức tiền cao hơn để sống một mình. Với họ, khoản chênh lệch ấy không đơn thuần là tiền thuê nhà, mà còn là chi phí để đổi lấy một kiểu sống phù hợp hơn với bản thân.

1. Không cần tốn năng lượng thích nghi khi đã về nhà

Nhiều người từng nghĩ rằng ở một mình sẽ rất buồn, nhưng sau khi trải nghiệm mới nhận ra điều khó chịu nhất đôi khi không phải sự im lặng, mà là cảm giác phải liên tục thích nghi với người khác.

Ảnh minh họa

Ở ghép đồng nghĩa với việc phải chia sẻ gần như mọi thứ: Giờ giấc sinh hoạt, tiếng ồn, chuyện dọn dẹp, điều hòa, ánh sáng, thậm chí cả tâm trạng của nhau. Có người thích ngủ sớm, có người làm việc tới khuya. Có người thích nhà cửa thơm tho gọn gàng, có người “để mai tính”. Dù thân đến đâu, sống chung lâu ngày vẫn rất dễ phát sinh những va chạm nhỏ nhưng lặp đi lặp lại.

2. Có một nơi thật sự thuộc về mình

Cảm giác mở cửa bước vào một căn phòng mà mọi thứ đều do mình quyết định là điều khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm tiền.

Không cần hỏi ý kiến ai khi muốn đổi vị trí bàn ghế, bật nhạc lớn lúc dọn phòng hay đặt đồ ăn lúc nửa đêm. Những điều nhỏ nhặt ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng lại tạo nên cảm giác tự do rất rõ rệt.

Với nhiều người trẻ sống xa gia đình, căn phòng thuê không chỉ là chỗ ngủ mà còn là nơi duy nhất họ được toàn quyền quyết định mọi thứ. Sau nhiều giờ làm việc, học tập và chịu áp lực bên ngoài, việc có một không gian hoàn toàn thuộc về mình trở thành cách giúp họ “sạc pin” tinh thần.

3. Tìm người ở ghép phù hợp quả thực không dễ

Ở ghép tiết kiệm thật, nhưng cũng giống như một kiểu “hợp tác dài hạn”. Nếu tính cách, lối sống hoặc mức độ sạch sẽ quá khác nhau, cuộc sống hằng ngày rất dễ trở nên căng thẳng.

Ảnh minh họa

Không ít người từng trải qua cảnh bạn cùng phòng dẫn bạn bè về quá thường xuyên, nói chuyện điện thoại lúc nửa đêm, quên đóng tiền điện nước hoặc “mượn tạm” đồ đạc mà không hỏi. Những chuyện nhỏ ban đầu dần tích tụ thành cảm giác mệt mỏi.

Điều đáng nói là nhiều người đi làm hiện nay đã phải giao tiếp quá nhiều ở công ty. Vì vậy khi về nhà, họ không còn năng lượng để tiếp tục điều chỉnh cảm xúc hay xử lý các mối quan hệ trong không gian sống nữa.

4. Tiền thuê nhà đôi khi cũng là “phí chữa lành”

Với nhiều người, tiền thuê nhà không chỉ là chi phí sinh hoạt mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần. Có người chấp nhận cắt giảm chuyện mua sắm, du lịch hay ăn uống để ưu tiên đầu tư cho không gian sống. căn phòng riêng của mình. Vì với họ, cảm giác được sống thoải mái mỗi ngày đáng giá hơn nhiều món đồ vật chất khác.

Điều đó không có nghĩa là ở ghép không tốt. Thực tế, rất nhiều người vẫn có trải nghiệm ở ghép vui vẻ và tiết kiệm được khoản lớn để dành cho mục tiêu khác. Nhưng với những người ưu tiên sự riêng tư, không gian cá nhân và cảm giác được thoải mái nghỉ ngơi đúng nghĩa sau giờ làm, việc ở một mình trở thành lựa chọn hợp lý dù tốn kém hơn.

Suy cho cùng, mỗi kiểu sống đều có cái giá riêng. Có người chọn tiết kiệm tiền, có người chọn tiết kiệm năng lượng tinh thần. Và khi đã đi làm đủ lâu để hiểu điều gì khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất, nhiều người sẵn sàng trả thêm vài chục triệu mỗi năm chỉ để đổi lấy cảm giác: Cuối ngày được trở về đúng nơi thuộc về mình.