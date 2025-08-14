Thực tập sinh - Tạo nguồn: Bệ phóng cho thế hệ trẻ

Xu hướng tìm việc thực tập sau khi ra trường

Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng dù chỉ ứng tuyển vị trí thực tập sinh, họ vẫn bị từ chối với lý do ‘thiếu kinh nghiệm’ - một nghịch lý khi cơ hội đầu tiên lại đòi hỏi điều mà sinh viên chưa từng có.

Môi trường làm việc năng động cùng đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm.

Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp lớn đã chủ động triển khai các chương trình như ‘Thực tập sinh tài năng’, ‘Management Trainee’ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ sớm.

Hòa chung xu hướng này, từ tháng 2/2022, J&T Express Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình ‘Thực tập sinh - Tạo nguồn’, mang đến cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và phát triển năng lực dành cho sinh viên năm cuối cũng như người mới tốt nghiệp.

Thực trạng ‘tìm việc’ của các bạn sinh viên được chia sẻ rộng rãi trên Threads.

Đồng hành cùng hàng trăm sinh viên

Theo thống kê của J&T Express Việt Nam, ngay trong đợt tuyển dụng đầu tiên chương trình đã thu hút hơn 40 thực tập sinh tại văn phòng trụ sở chính.

Chỉ sau một thời gian ngắn, 30% trên tổng số thực tập sinh đợt 1 đã trở thành nhân viên chính thức công ty, cho thấy hiệu quả trong việc ‘học thật, làm thật’ và khả năng tìm kiếm nhân sự chất lượng từ chính nguồn thực tập sinh.

Nhờ vào sự thành công của mùa đầu tiên, từ năm 2024 chương trình đã được mở rộng đến hầu hết các văn phòng và chi nhánh trên khắp cả nước, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 300 lượt sinh viên thực tập tại các văn phòng của công ty, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của chương trình trong việc đào tạo, phát triển nhân lực trẻ.

Các thực tập sinh tại lớp phát triển kĩ năng mềm do J&T Express tổ chức.

‘Học thật - Làm thật - Phát triển thật’

Điểm nổi bật của chương trình ‘Thực tập sinh - Tạo nguồn’ chính là triết lý ‘Làm thật và cộng tác lâu dài’.

Tại đây, các thực tập sinh không chỉ được học lý thuyết, mà còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào công việc và dự án thực tế tại các phòng ban.

Thông qua đó, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng làm việc, tư duy giải quyết vấn đề và phát triển sự tự tin khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Bà Kiều Thị Tiên Dung, đại diện J&T Express chia sẻ:

‘Chúng tôi tin rằng, một chương trình thực tập tốt không chỉ mang đến cơ hội học hỏi mà còn giúp sinh viên định hình được tương lai nghề nghiệp của mình.

Sau hơn 3 năm triển khai, ‘Thực tập sinh - Tạo nguồn’ đã trở thành cầu nối để những tài năng trẻ phát triển sự nghiệp tại công ty và xa hơn là khẳng định bản thân trên thị trường lao động.’

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Thực tập tại J&T Express không chỉ đơn thuần là một chương trình trải nghiệm làm việc ngắn hạn. Những thực tập sinh xuất sắc sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và đồng hành lâu dài cùng công ty.

Chính sách đào tạo bài bản cùng đội ngũ mentor dày dặn kinh nghiệm đã giúp nhiều bạn trẻ nhanh chóng trưởng thành, tự tin hơn và xác định rõ con đường nghề nghiệp.

Võ Quang Thảo Nguyên - thực tập sinh tiêu biểu Bộ phận Mạng lưới năm 2022 chia sẻ:

‘Mình được làm thật, được trao cơ hội tham gia những dự án quy mô lớn. Nhờ vậy, mình đã trưởng thành hơn về cả tư duy làm việc lẫn các kĩ năng mềm, cũng như hiểu rõ hơn về định hướng công việc trong tương lai.’

Lưu Hạ Mỹ Hà - thực tập sinh Nhân sự tiêu biểu năm 2022, hiện đang là nhân viên chính thức Bộ phận Nhân sự cho biết:

‘Môi trường ở đây thật sự rất chuyên nghiệp và cởi mở. Mentor luôn sẵn sàng hỗ trợ và trao đổi mỗi khi mình gặp khó khăn, nhờ đó mình cảm thấy tự tin làm việc hơn rất nhiều khi được trao quyền chủ động trong công việc.’

Lộ trình đào tạo bài bản tại J&T Express.

Bệ phóng cho tài năng trẻ Việt Nam

Với định hướng nhân rộng mô hình ‘Thực tập sinh - Tạo nguồn’ trên toàn quốc, công ty mong muốn tạo ra nhiều cơ hội thực tập chất lượng, qua đó trở thành ‘bệ phóng’ vững chắc cho sinh viên tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế.

Đồng thời, chương trình cũng là giải pháp nhân sự chiến lược, thu hút nhân tài trẻ để đảm bảo đội ngũ kế thừa chất lượng cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng của công ty.

Nguồn nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết đang làm việc tại doanh nghiệp.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, J&T Express Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần ‘Trải nghiệm để tự tin - Thực tập để làm việc thực tế’, đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên, giúp các bạn tỏa sáng và phát triển sự nghiệp.