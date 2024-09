Thực phẩm bổ sung Forganic đa dưỡng chất - Nguồn dinh dưỡng đủ đầy cho gia đình Việt

Giải pháp dinh dưỡng tối ưu dành cho gia đình Việt



Giữa nhịp sống hối hả, thiếu thời gian chăm sóc cho những thành viên trong gia đình, tác động tiêu cực từ môi trường và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe từ thực phẩm luôn là vấn đề trăn trở của chúng ta. Làm sao để có sức khỏe tốt và một nền tảng dinh dưỡng đủ đầy luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi nhà!

Thấu hiểu điều đó, Forganic tiên phong ra mắt sản phẩm sữa hạt cao cấp thuần tự nhiên đa dưỡng chất giúp mang lại trải nghiệm sống khoẻ trọn vẹn bằng nền tảng dinh dưỡng thuần khiết và công nghệ vượt trội.

Công thức đặc biệt bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa gấc và hạt

Quả Gấc từ lâu đã được các nhà khoa học ưu ái gọi tên là "món quà từ thiên đường" nhờ vào những lợi ích tuyệt vời về sức khỏe mà loại quả này mang lại. Từ những tài liệu được nghiên cứu cho thấy trong quả gấc chứa hàm lượng Vitamin C, Omega 3, Lycopene, Beta Carotene… vượt trội kết hợp cùng 20 loại hạt quý và thực vật như Macca, óc chó, hạnh nhân, yến mạch, cải xoăn, tảo xoắn… cung cấp một nền tảng dinh dưỡng toàn diện cho sức khỏe là lựa chọn lý tưởng trong việc bổ sung đa Vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Với hơn 25 loại vitamin và khoáng chất cùng 9 loại axit amin thiết yếu, thực phẩm bổ sung Forganic đa dưỡng chất không chỉ mang đến giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nền tảng toàn diện cho sức khỏe mà còn là lựa chọn lý tưởng để bổ sung dinh dưỡng hoặc thay thế bữa phụ trong ngày. Một ly sữa hạt Forganic mỗi ngày bên cạnh việc bổ sung đa Vitamin và dưỡng chất thiết yếu còn giúp tăng cường hệ miễn dịch; giúp hỗ trợ chống Oxy hoá, lão hoá và làm đẹp da; hỗ trợ tim mạch, xương khớp, tuần hoàn máu; cải thiện thị lực.

Bằng sự tận tâm và niềm niềm đam mê vì sức khoẻ người Việt. Đội ngũ các nhà sáng lập Forganic đã không ngừng nghiên cứu để tối ưu hoá những tinh túy từ thiên nhiên. Forganic tự hào tiên phong ứng dụng dây chuyền công nghệ hiện đại như mở khóa Enzyme, nghiền Nano siêu mịn và hấp nhiệt vào quy trình sản xuất. Công nghệ mở khóa Enzyme của Forganic giúp tăng hàm lượng Vitamin và khoáng chất, giải phóng hoàn toàn các dưỡng chất từ hạt bao gồm cả những chất quý hiếm không thể chiết xuất được trong quá trình chế biến thông thường. Phương pháp nghiền Nano biến đổi nguyên liệu thành hạt siêu mịn, giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và lưu giữ trọn vẹn Vitamin nhóm A, D, E tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, Forganic còn áp dụng công nghệ hấp nhiệt nhằm lưu giữ tối đa các dưỡng chất và vẹn nguyên hương vị thơm ngon.

Thực phẩm bổ sung Forganic đa dưỡng chất - Đồng hành cùng gia đình bạn cho một ngày dinh dưỡng đủ đầy!

Ông Nguyễn Ngọc Huy, CEO Công ty Cổ phần Forganic chia sẻ: "Tại Forganic, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất mà còn truyền cảm hứng cho một lối sống lành mạnh đến cộng đồng.

Trong tương lai, Forganic sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tốt nhất để luôn đồng hành trên hành trình vươn tới lối sống lành mạnh của mỗi gia đình Việt. Forganic tin rằng "có sức khỏe là có tất cả".

Thực phẩm bổ sung Forganic đa dưỡng chất không chỉ đơn thuần là một sản phẩm dinh dưỡng, mà còn là món quà sức khỏe tuyệt vời từ thiên nhiên dành tặng cho những người thân yêu. Ngoài dạng lon truyền thống giúp tiết kiệm chi phí, Forganic còn có hộp giấy tiện dụng với nhiều gói nhỏ giúp gia đình dễ dàng mang theo khi cần thiết.

Tìm hiểu thêm thông tin về sữa hạt Forganic đa dưỡng chất tại:

Website: www.forganic.vn

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Forganic

Địa chỉ: Sky Center - 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.