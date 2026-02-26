Thực hư thông tin "trợ lý Thảo Đây nghỉ việc"

Đầu tháng 2/2026 vừa qua, hình ảnh “team qua đường” bắt gặp ViruSs cùng nữ trợ lý của mình - Thảo Đây có hành động thân mật tại Quy Nhơn nhận về nhiều sự chú ý. Trước sự bàn tán, ViruSs nói rằng cả 2 đang độc thân, “mới gặp lại nói chuyện 1 thời gian”. Trong khi đó Thảo Đây công khai đăng ảnh cùng ViruSs , xác nhận cả hai “đang trong giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò”.

Thảo Đây và ViruSs

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền thông tin Thảo Đây đã nghỉ việc. Thông tin này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và nhiều nền tảng.

Thực tế thông tin này là không chính xác.

Đoạn video Thảo Đây xác nhận không còn làm việc cho ViruSs đã được đăng tải từ ngày 23/7/2023 - tức là gần 3 năm trước, không phải sự việc gần đây. Tuy nhiên đoạn video viral trở lại sau khi một kênh được cho là giả mạo Thảo Đây lấy video và reup.

Thảo Đây đã thông báo không còn làm việc với ViruSs từ tháng 7/2023

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tìm đến kênh chính chủ của Thảo Đây và để lại nhiều bình luận phía dưới các clip mới. Những bình luận này chủ yếu cho rằng Thảo Đây nên học cách yêu bản thân nhiều hơn.

Hiện tại cả Thảo Đây và ViruSs chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc này.

ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988) là một trong Tứ hoàng streamer đình đám ở Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, Xemesis và PewPew. Ngoài việc livestream, streamer đa nền tảng, nhà sản xuất xuất âm nhạc, ViruSs cũng tham gia vào việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Thảo Đây (tên thật là Lê Thảo, sinh năm 2002) từng được biết đến là trợ lý thân cận của streamer ViruSs .

Theo chia sẻ của Thảo Đây, cô vốn là fan của ViruSs , sau đó bắt đầu làm việc cho nam streamer từ năm 2020 với vị trí nhân viên, trợ lý và kiêm luôn cả đầu bếp riêng. Về sau, cô được biết đến rộng rãi hơn qua những lần quay clip cùng với sếp.

Từ năm 2021, Thảo Đây không còn làm trợ lý cho ViruSs nữa: "Một phần là do sức khoẻ của mình, một phần là vì anh Hoàng muốn có một cô trợ lý xinh đẹp hơn”. Sau đó Thảo chuyển sang làm nhân viên social nhưng lâu lâu vẫn lên nấu ăn cho sếp.

Thảo Đây và những bức ảnh đầu tiên chụp chung với ViruSs

Những hình ảnh trong quá trình Thảo Đây làm việc cho ViruSs

Đến năm 2023, cô nàng không còn làm full-time cho ViruSs nữa, quyết định chuyển hướng làm content creator vì muốn được đi nhiều nơi hơn. Thời điểm đó, Thảo Đây cho biết mình vẫn coi ViruSs như một người anh, vẫn hỗ trợ nhau trong công việc.

Hiện tại, kênh TikTok của Thảo Đây sở hữu hơn 170k người theo dõi. Kể từ sau khi được "team qua đường" bắt gặp và lên tiếng đến nay, cặp đôi không có bất kỳ chia sẻ thêm nào về đối phương hay chuyện tình cảm.

(Tổng hợp)