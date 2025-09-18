Thực hư thông tin nữ giáo viên ung thư vẫn phải đi biệt phái cách nhà 35km

Ngày 18/9, cô T.T.H, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (tỉnh Nghệ An) cho biết, thực hiện chủ trương chung, cô đã biệt phái đến một trường học ở xã Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

Theo cô H., hai năm nay, cô bị mắc căn bệnh ung thư phúc mạc, thường xuyên đi hóa trị. Trong thời gian này, cô được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để đi chữa bệnh. Khi có chủ trương biệt phái, cô có xin ở lại nhưng không được chấp thuận.

“Tôi cũng đã xin ở lại với lý do bệnh tật nhưng không được chấp thuận. Dù vậy, tôi cũng vui vẻ, đồng ý đi biệt phái bởi tôi không muốn làm khó nhà trường vì việc chung. Tôi mong sau 2 năm đi biệt phái sẽ được quay về trường cũ để giảng dạy”, cô H. chia sẻ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (Nghệ An)

Liên quan đến việc này, ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho biết, cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái.

“Văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xem xét cho trường hợp thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo. Theo tôi hiểu, mắc bệnh hiểm nghèo là bị ung thư giai đoạn cuối. Đối với trường hợp cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vẫn thuộc diện đi biệt phái”, ông Ngọc cho hay.

Theo ông Ngọc, cô H. là trường hợp đặc biệt, dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào. “Ba lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Trong đợt này, có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó”, ông Ngọc nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho hay, sẽ kiểm tra , rà soát, yêu cầu nhà trường báo cáo lại trường hợp nêu trên. Trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã nêu rõ: “Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1”.