Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 11h ngày 25/12, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà cấp 4 chứa nguyên liệu thuốc bắc. Khói đen từ vụ cháy nhanh chóng bao trùm một số nhà hàng xóm xung quanh.

Nam thanh niên kịp thời bế cháu nhỏ thoát khỏi khu vực khói đen bao trùm.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, thông tin trên mạng nói vụ cháy làm ảnh hưởng tới trường mầm non có hơn 50 cháu nhỏ bên trong là không đúng. Thực tế căn nhà 3 tầng gần đám cháy bị ảnh hưởng và bên trong ngôi nhà này có khoảng 3-4 cháu nhỏ. Nghe tiếng hô hoán, người dân khu vực nhanh chóng tiếp cận và đưa các cháu đến nơi an toàn để tránh nguy cơ bị ngạt khói.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cách hiện trường vụ việc khoảng 2km cũng có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế, không để cháy lan.

Trước đó, ngày 7/11, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ cháy nhà dân ở đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân và lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 3 người, gồm một cháu bé 5 tuổi cùng cụ già 77 tuổi và một phụ nữ trung niên.

Lực lượng chức năng khi đó ngăn chặn không để cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Trong năm 2025, toàn quốc xảy ra 3.060 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 93 người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 786,78 tỷ đồng và 251,35 ha rừng. Cả nước xảy ra 28 vụ nổ làm chết 19 người, bị thương 36 người. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tham gia 1.349 vụ cứu nạn cứu hộ. So với năm 2024, tình hình cháy giảm trên 3 tiêu chí về số vụ cháy, số người chết, thiệt hại về tài sản.