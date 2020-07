Thực hư thông tin giáo viên mầm non dùng dây chun bắn vào người trẻ ở Hải Phòng

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng ngày 1/7, huyện này nhận được thông tin phản ánh về việc giáo viên của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trạng Nguyên (khu 3, TT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bắn dây chun vào học sinh, gây phản ứng trong cha mẹ học sinh nhà trường. Sự việc xảy ra ngày 30/6.

UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn Tiên Lãng làm việc với chủ cơ sở, giáo viên và gia đinh học sinh liên quan để kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Sau khi làm việc với chủ cơ sở, giáo viên và gia đình học sinh, kết quả xác minh cho thấy không có sự việc giáo viên dùng chun bắn học sinh như nội dung phản ánh. Tuy nhiên, việc giáo viên giảng dạy thiếu quan sát để trẻ tranh giành đồ chơi, trêu chọc nhau trong giờ học là có xảy ra.

Hình ảnh giáo viên mầm non dùng dây chun bắn vào người trẻ ở Hải Phòng

Trước sự việc nói trên, UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu Phòng giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cấp phép trên địa bàn.

UBND huyện Tiên Lãng cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra hoạt động tất cả các cơ sở giao dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý dứt điểm, yêu cầu dừng ngay hoạt động đối với các cơ sở hoạt động trái quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip cùng thông tin phản ánh việc một cô giáo của lớp 3 tuổi thuộc trường mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên liên tục dùng dây chun bắn vào người một bé trai.

Theo phản ánh, cô giáo này dùng dây chun bắn vào bé trai khiến bé khóc lớn rồi lại lấy thêm 1 dây chun khác bắn vào lưng của bé. Tuy nhiên, clip được đăng tải kèm bài viết khá mờ, không thể hiện rõ hành động dùng dây chun bắn vào học sinh mà chỉ cho thấy khi cô giáo đứng sát vào lưng bé trai thì bé òa khóc.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi của cư dân mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi của cô giáo trong clip là thật hay giả.

Được biết, cơ sở mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên được thành lập năm 2016. Hiện, cơ sở này có hơn 100 trẻ theo học (được chia làm 4 lớp) với 20 giáo viên.