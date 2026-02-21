Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), trên Facebook lan truyền bài viết phản ánh tình trạng quá tải tại cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc La Sơn – Hoà Liên, đoạn qua TP Huế. Nhiều đoạn clip kèm theo cho thấy hàng dài ô tô con xếp hàng chờ đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 39 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế diễn ra vào trưa hôm nay.

Khách hàng phản ánh về tình trạng cửa hàng xăng dầu chỉ mở 1 vòi bơm.

Bài đăng cho rằng trên tuyến cao tốc này chỉ có 1 cây xăng nên việc chỉ mở 1 vòi bơm đã khiến phương tiện chen chúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí, người đăng bài còn đặt nghi vấn việc chờ đợi kéo dài nhằm "ép" khách sử dụng các dịch vụ dừng nghỉ khác, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Một vòi xăng tại cửa hàng xăng dầu hoạt động. Ảnh: Chụp màn hình.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, cho biết sự việc xảy ra do sáng nay (20-2), xe bồn vận chuyển xăng từ Đà Nẵng ra nhập hàng chậm so với kế hoạch. Trong khoảng hơn 1 giờ, cửa hàng chỉ đủ điều kiện phục vụ 1 vòi bơm, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ.

Nhiều phương tiện đợi đến lượt.

"Ngay sau khi nguồn hàng được bổ sung đầy đủ, cửa hàng đã nhanh chóng triển khai phục vụ bình thường trở lại. Cửa hàng trưởng cũng đã trực tiếp xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này. Công ty sẽ rút kinh nghiệm và không để tái diễn" - ông Điền khẳng định.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là cửa hàng xăng dầu duy nhất trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên, trung bình mỗi ngày cung ứng khoảng 20.000 – 30.000 lít xăng, dầu. Sản lượng này ít hơn nhiều so với trước đây do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cụ thể, các loại xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên bị cấm lưu thông. Những phương tiện còn lại chỉ được phép di chuyển trong khung giờ từ 5 giờ đến 16 giờ hằng ngày với tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Cao tốc La Sơn – Hòa Liên giai đoạn 1 dài 65 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn dài 100 km. Hiện cả hai đoạn tuyến đang được triển khai mở rộng lên 4 làn xe nhằm tăng năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn.