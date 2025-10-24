



Clip người chồng bỏ quen vợ tại cây xăng được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. (Nguồn: OFFB)

Clip đang được dân mạng đua nhau chia sẻ ghi lại cảnh người chồng chạy xe máy đèo vợ con vào cây xăng. Khi đổ xăng xong, vợ vừa đặt được con lên xe thì chồng lập tức phóng đi. Nhân viên cây xăng phải lấy xe máy để chở người vợ đuổi theo chồng con.

Các bài đăng chia sẻ clip này thu hút vô số lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều dân mạng hài hước đùa rằng người chồng cố tình làm như vậy để thoát khỏi "sư tử Hà Đông" và có giây phút thư giãn bên con: "Ông chồng đã cố tình bỏ lại rồi mà nhân viên cây xăng có tâm còn đem trả lại nữa. Giây phút bình yên của hai cha con hiếm khi nào mà có được bị phá hỏng không thương tiếc".

"Anh chồng không hề ngoảnh lại nhìn, chắc chắn là không phải lần đầu và cũng không phải vô tình. Kế hoạch bỏ vợ để đi chơi với con hoàn hảo vậy, rất tiếc lại chẳng thể thành sự thật"; "Em bé ngồi sau còn ngoái lại giựt giựt áo bố mà người chồng vẫn vô tâm quá. Chắc chắn anh chàng này nghĩ đổ xăng xong xe khỏe lên nên chở nhẹ hẳn, chạy bon bon".

Việt Dũng bình luận: "Anh chồng đã dàn cảnh để thoát khỏi sư tử Hà Đông rồi mà nhân viên cây xăng không hiểu ý gì cả. Chắc chắn hôm đó, hai bố con dự định đi chơi nhưng mẹ cứ nằng nặc đòi đi theo cùng, vậy mới phải sử dụng cách thức táo tợn đến vậy. Bình rượu mơ của bố thì vẫn ngoan ngoãn ngồi sau ôm chặt, bất chấp không có ai giữ đằng sau, quá là đáng yêu".

Bên cạnh đó, nhiều người khen ngợi sự tận tụy của nhân viên cây xăng: "Để ý kỹ mới thấy nhân viên còn gạt chỗ để chân cho chị vợ, quá là tinh tế luôn. Chắc chị vợ gọi điện cho chồng nhưng anh ấy mải lái xe không để ý điện thoại. Anh nhân viên thấy khách gặp khó liền lập tức ứng cứu ngay dù không phải nghĩ vụ của mình, quá là đáng quý" .

Hoàng Loan bình luận: "Không phải nhân viên cây xăng nào cũng có tâm như anh này. Nếu không có sự tốt bụng ấy thì chẳng biết chị vợ bị bỏ lại phải chờ bao lâu và anh chồng phải đi ngược lại bao xa mới có thể đón nhau. Chúc anh nhân viên tận tâm luôn có sức khỏe tốt để hoàn thành công việc nhé".

Nhiều dân mạng cảm ơn nhân viên cây xăng đã hỗ trợ người vợ đuổi kịp chồng và con mình. (Ảnh chụp màn hình)

Một số người cũng làm việc ở trạm xăng chia sẻ về trải nghiệm tương tự. Đặng Việt viết: "Tôi làm nhân viên cây xăng, cũng phải chở khách cho mấy ông xe giường nằm suốt. Tài xế đổ xăng gần xong thì khách mới xuống đi WC, rồi tài xế không để ý quên khách tại cửa hàng suốt. Đường quốc lộ nên tôi lại phải đèo khách đuổi theo vì khó quay đầu".

Nhiều người khác kể kỷ niệm mình hoặc người thân bị bỏ quên tại cây xăng. "Bố tôi ngày xưa chở mẹ bằng xe đạp cũng như vậy. Hôm trước nghe hai cụ kể chuyện rằng hẹn hò nhau nhưng xe đạp bị thủng lốp. Bố tôi xuống vá xăm xong cứ thế nhảy lên xe đi thẳng luôn, mẹ còn tưởng bị giận dỗi. Mãi nửa tiếng sau mới thấy bố lóc cóc đạp xe quay trở lại. Sau 20 năm, mẹ vẫn nhớ mãi", Kim Dung chia sẻ.

Phạm Hoàng viết: "Hồi nhỏ, tôi về quê với bố mẹ, xuống chợ mua hoa quả về biếu. Mẹ bế tôi lên xe cái rồi bố phóng đi luôn. Tôi cứ quay lại nhìn mẹ không nói gì, đi mãi đoạn xa mới kêu: 'Mẹ ở đó làm gì thế bố?'. Thế là bố lại quay lại đón".

Kiều Oanh kể: "Chồng mình giống hệt, chưa bầu bí gì mà đãng trí hơn cả vợ. Chồng lái ô tô chở vợ con đi chơi Trung thu, lúc ra về vợ con đi sau chưa lên xe thì lão chạy một mạch. Về gần đến nhà, lão mới phát hiện ra vợ con chưa lên xe để quay lại đón".