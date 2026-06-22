Thực hư bức ảnh nữ sinh khoe ký tên kỷ yếu trên áo nội y gây xôn xao cõi mạng

Mùa chia tay trường lớp luôn là quãng thời gian đọng lại nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh, sinh viên. Để lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp bạn bè, bên cạnh việc chụp ảnh kỷ yếu, viết lưu bút thì trào lưu ký tên lên áo đồng phục từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu. Những nét mực nguệch ngoạc, những lời chúc viết vội trên lưng áo trắng học trò luôn là báu vật vô giá đi cùng năm tháng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và tư duy ngày càng cởi mở của thế hệ trẻ, trào lưu này đôi khi lại bị biến tấu theo những cách táo bạo, thậm chí vấp phải không ít luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Mới đây, không gian mạng Việt Nam được một phen xôn xao, bàn tán trước hình ảnh một cô gái trẻ khoe khoảnh khắc ký tên kỷ yếu nhưng không phải trên áo đồng phục mà là trực tiếp trên chiếc áo nội y. Video ngay lập tức nhận về tương tác cùng vô số bình luận tranh cãi về ranh giới giữa sự phá cách tuổi trẻ và phản cảm.

Bức ảnh "gây bão" mạng xã hội: Ký tên kỷ yếu phong cách... nội y

Sự việc bắt nguồn từ một video, cô gái hào hứng khoe những dòng chữ ký, lời chúc mừng tốt nghiệp được viết bằng mực. Những người bạn xung quanh cô gái cũng thản nhiên dùng bút dạ để ký, vẽ lên chiếc áo nhạy cảm này như một hành động hết sức bình thường trong ngày lễ tốt nghiệp. Ngay sau khi xuất hiện trên các diễn đàn mạng, video đã tạo nên một làn sóng tranh luận nảy lửa. Một bộ phận cư dân mạng buông lời chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là hành vi lệch chuẩn, làm mất đi sự trong sáng, thiêng liêng của ngày ra trường và cố tình "khoe thân" để câu view, câu tương tác bẩn.

Giữa tâm điểm của những lời phán xét và gạch đá từ dư luận, nhiều tài khoản mạng nhận ra cô gái trong bức ảnh hoàn toàn không phải là nữ sinh Việt Nam như nhiều người lầm tưởng ban đầu. Đây thực chất là những hình ảnh được chụp tại buổi lễ bế giảng của một trường trung học ở nước ngoài.

Mỗi một quốc gia có những quy chuẩn riêng biệt về mặt đạo đức và thuần phong mỹ tục. Tại Việt Nam, chiếc áo dài trắng nữ sinh hay chiếc áo sơ mi đồng phục luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, nền nã và kín đáo. Do đó, việc áp quy chuẩn văn hóa để phán xét hành vi của một học sinh ở một nền văn hóa phóng khoáng là điều không phù hợp.

Dù câu chuyện trên là của nữ sinh nước ngoài, nhưng cũng để lại một bài học cảnh tỉnh Bắc cho các bạn trẻ Việt Nam khi có ý định "bắt trend" hay học hỏi các trào lưu từ quốc tế. Việc tiếp thu văn hóa thế giới là cần thiết, tuy nhiên các bạn học sinh, sinh viên cần phải biết chọn lọc những gì phù hợp với môi trường học đường và thuần phong mỹ tục của nước nhà.

Một trào lưu có thể rất cá tính, vui vẻ ở nước bạn, nhưng nếu rập khuôn mang về áp dụng tại một ngôi trường Việt Nam thì ngay lập tức sẽ biến thành sự phản cảm, nổi loạn và chắc chắn sẽ phải nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc từ nhà trường cũng như sự quay lưng từ xã hội. Sự sáng tạo và phá cách của tuổi trẻ chỉ thực sự đẹp và ý nghĩa khi nó được đặt đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng và tôn trọng những giá trị văn hóa cốt lõi của nơi mình sinh sống.