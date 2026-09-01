Chi tiết khiến khán giả bàn tán nhiều nhất ở tập 10 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là ý tưởng táo bạo của Thuận Nguyễn: Biến ca khúc Giọt buồn để lại thành câu chuyện về một người đàn ông mắc bệnh mất trí nhớ, dần quên đi chính cô gái mình từng yêu, được kể qua 5 "bản thể" khác nhau của Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng, Thuận Nguyễn và Toki Thành Thỏ. Không kém phần ấn tượng, Hoàng Rob cũng khiến khán giả trầm trồ khi một mình đảm nhận vai trò xây dựng concept cho cả hai tiết mục của Liên minh mình, trước khi trực tiếp xuất hiện trên sân khấu với cây violin sở trường.

Nhưng đó mới chỉ là hai trong số rất nhiều điều đáng nhớ của Công diễn 4. Nếu ba công diễn trước là cuộc đua cá nhân giữa 6 Nhà, thì đến vòng này, luật chơi của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thay đổi hoàn toàn. Ba Liên minh ra đời, kéo theo hàng loạt tính toán, thuyết phục và cả những lần phải gạt cảm xúc cá nhân sang một bên để chọn đồng đội phù hợp nhất. Kịch tính vẫn tiếp tục trải dài qua ba sân khấu Vòng đấu 1, nơi mỗi Liên minh kể một câu chuyện, đặt ra một thử thách riêng, và không ít Anh Tài phải bước hẳn ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Chủ đề "Đầu đội trời, chân đạp đất" cũng đặt ra một tinh thần xuyên suốt cho Công diễn 4. "Đầu đội trời" gợi lên hình ảnh một người đàn ông có khát vọng, bản lĩnh và luôn giữ tư thế ngẩng cao đầu trước những lựa chọn của cuộc đời; trong khi "chân đạp đất" lại nhấn mạnh sự gắn bó với cội nguồn, quê hương và những giá trị thực tế. K.O cho biết chủ đề này khiến anh liên tưởng đến những người đàn ông đang mang trên vai những trách nhiệm và gánh vác riêng đối với bản thân, gia đình và đất nước.

Công diễn 4 thay đổi luật chơi, 6 Nhà chia thành 3 Liên minh

Điểm khác biệt lớn nhất của Công diễn 4 nằm ở cơ chế thi đấu. Sáu Nhà được chia thành 3 Liên minh, mỗi Liên minh gồm một Nhà thuộc Bảng Trạng Nguyên và một Nhà thuộc Bảng Thám Hoa. Các Liên minh sẽ lần lượt trải qua Vòng đấu 1, Vòng đấu 2 và một Vòng đấu đặc biệt, trong đó kết quả của hai vòng đấu chính được cộng lại để xác định Liên minh có tổng điểm Hỏa lực cao nhất và giành lợi thế an toàn cho chặng tiếp theo.

Ở Vòng đấu 1, các Liên minh bước vào thử thách vocal với ba ca khúc "Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời", "Giọt buồn để lại" và "Vùng xám". Mỗi Liên minh được quyền tự quyết định thành viên tham gia từng tiết mục, đồng nghĩa một Anh Tài có thể xuất hiện ở cả hai tiết mục nếu đội hình lựa chọn và sắp xếp phù hợp. Sang Vòng đấu 2, cuộc chơi tiếp tục được mở rộng với 3 X-song hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ những hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam gồm Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Sanh. Các Liên minh không chỉ phải thể hiện khả năng trình diễn mà còn phải giải bài toán về âm nhạc, câu chuyện và cách chuyển hóa chất liệu văn hóa thành một sân khấu mới.

BB Trần thẳng thắn nhìn nhận độ khó tăng dần qua từng công diễn: "Đúng là khi mình càng đi vào sâu vào các công diễn tiếp theo thì các thử thách càng tăng lên. Việc làm nhạc nằm trong khả năng tất cả các anh em, tất cả các nhà đều có người làm nhạc, nhưng mà vấn đề ở đây nó chỉ là một cái chủ đề thôi. Mọi người phải tìm ra một cái nhạc phù hợp với chủ đề, sau đó tìm câu chuyện đặt vào. Bài perform mà về văn hoá nữa thì cần khá nhiều thời gian".

Đáng chú ý là cách tính điểm: Tổng điểm hỏa lực của mỗi Liên minh sẽ là tổng điểm của cả hai vòng đấu cộng lại, Liên minh nào cao nhất sẽ nghiễm nhiên an toàn và có lợi thế bước vào chặng tiếp theo. Cách tính này buộc các Liên minh phải cân nhắc chiến thuật, phân bổ lực lượng ngay từ đầu, chỉ cần lơ là một vòng là có thể mất trắng lợi thế.

Ghép Liên minh: Khi phải gạt cảm xúc để chọn "gia đình" phù hợp

Trước khi bước vào hai vòng đấu, các Nhà phải trải qua một thử thách không kém phần căng thẳng: Tìm ra "nửa kia" phù hợp để lập Liên minh, dựa trên bảng xếp hạng gồm 3 Nhà ở Bảng Trạng Nguyên (Bềnh Bồng, Rực Rỡ, Mỹ Mãn) và 3 Nhà ở Bảng Thám Hoa (Nguyên Tố, Hợp Lực, Quý Tử).

Jun Phạm thừa nhận đây là lựa chọn khó khăn với bản thân, bởi Nhà nào cũng có những thành viên anh mong muốn được hợp tác cùng. Trong khi đó, Huỳnh Lập lại đặt sự thấu hiểu lên hàng đầu: "Chọn nhà mà mình cảm giác mình hiểu nhau, để mình không phải mất thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Bởi vì công tiếp theo đối với Lập rất quan trọng nên mình cần thời gian nhiều để mình đầu tư vào nó thay vì thời gian bắt đầu làm quen với nhau". Với Huỳnh Lập, khi áp lực công diễn ngày một tăng, tìm được đồng đội "hợp gu" ngay từ đầu sẽ giúp cả nhóm tiết kiệm thời gian làm quen để dồn sức cho chất lượng tiết mục.

Ở một hướng khác, Hoàng Dũng của Nhà Rực Rỡ sớm nhắm đến Mew Amazing vì đội hình đang thiếu một producer, còn Thơm (DA LAB) của Nhà Bềnh Bồng lại chọn Nhà Quý Tử vì cho rằng: "Nếu gác lại cảm xúc cá nhân để chọn một nhà liên minh trong công này, mình sẽ chọn Quý Tử. Họ hội tụ những thứ mà nhà mình cần". Thái VG cũng tự nhận bản thân không phải người nổi trội ở những chủ đề đậm chất dân gian, nên việc các Nhà khác tìm đối tác hợp hướng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Sau một hồi cân nhắc và thuyết phục, 3 Liên minh chính thức lộ diện: Nhà Mỹ Mãn bắt tay Nhà Nguyên Tố, Nhà Quý Tử về chung nhà với Nhà Bềnh Bồng, còn Nhà Hợp Lực sánh đôi cùng Nhà Rực Rỡ.

Cuộc đua giành chủ đề, giành bài hát

Có Liên minh trong tay, các đội chưa thể thở phào ngay, bởi phía trước còn một vòng đấu giá để giành quyền chọn chủ đề X-song và bài hát vocal ưng ý. Đối thủ của họ lần này là ba vị "trấn thủ" đến từ dàn Anh Tài K24: Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Liên Bỉnh Phát.

Sau những màn so thẻ quyết liệt, kết quả cuối cùng được ấn định: Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng sở hữu chủ đề Thánh Gióng cùng ca khúc Vùng xám, Liên minh Mỹ Mãn - Nguyên Tố chọn chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ với ca khúc Giọt buồn để lại, còn Liên minh Rực Rỡ - Hợp Lực nhận chủ đề Thạch Sanh cùng ca khúc Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời.

Trong số đó, Thánh Gióng là cái tên Huỳnh Lập quyết tâm giành bằng được. Anh bộc bạch: "Về ba bài hát vocal, các anh nói có thể linh động được, nếu không chọn được bài này thì mình vẫn có thể chọn bài khác. Nhưng về mặt chủ đề, Lập cảm giác nó quan trọng vì hầu như nó là một điểm nhấn rất mạnh cho công diễn này. Nên Lập đã thuyết phục các anh mình sẽ phải cố gắng ưu tiên làm sao để chọn được bài Thánh Gióng, bởi vì khi bài Thánh Gióng rơi vào tay người khác thì coi như tất cả những gì mình xây ngay từ đầu phải bỏ hết. Không thể nào không có được bài Thánh Gióng". Chính sự kiên quyết ấy cho thấy các Liên minh đã lên ý tưởng tiết mục từ rất sớm, không đơn thuần chọn bài theo sở thích cá nhân.

Đinh Mạnh Ninh cũng không giấu được bất ngờ trước sự rõ ràng trong định hướng của cả ba đội: "Ba nhà không hề tranh giành nhau, mình nghĩ mọi người đã rất rõ ràng trong việc định hình phong cách cũng như tinh thần của tiết mục mà mình sẽ mang lên sân khấu. Đấy là điều mà mình cảm thấy vui vì nó hứa hẹn đây sẽ là công diễn chứa đựng nhiều màu sắc khác nhau".

Khép lại Công diễn 4 còn có một vòng đấu đặc biệt mang tên "Tiếng gọi Dũng sĩ" với ca khúc Đại Khải Hoàn, nơi người chiến thắng có quyền bảo vệ một đồng đội khỏi nguy cơ dừng chân. Chính cơ chế này khiến sân khấu trở thành cuộc chiến hoàn toàn khác, người tham gia không chỉ gánh áp lực trình diễn mà còn mang theo cả trách nhiệm với những người đồng hành.

OSAD thẳng thắn nhìn nhận thử thách lớn nhất của Đại Khải Hoàn nằm ở phần vocal: "Thật sự mình thấy đây là một bài hát rất khó. Về vũ đạo không quá khó nhưng về phần hát thì lại rất khó. Nó là một thứ mà trước nay mình chưa bao giờ làm".

Thanh Duy thì bị chinh phục bởi chính ý nghĩa của sân khấu này, nhất là khi Dũng sĩ có thể cứu một thành viên trong Nhà mình: "Duy chưa biết bài này trước đó, nhưng khi nghe chương trình phát bài hát đó lên, Duy lại thấy đây là một bài hát quá hay và Duy muốn được có mặt ở sân khấu này để hát bài hát này. Và đặc biệt dũng sĩ lần này có thể cứu một thành viên trong nhà của mình. Duy nghĩ đó là một vai trò rất ngầu".

Cùng chung khao khát được chiến đấu vì đồng đội, Thuận Nguyễn cũng chủ động xin thử sức: "Mình chưa biết bài đó nó sẽ khó như thế nào nhưng mình vẫn muốn tham gia và mình muốn một lần thử. Nếu mình chiến thắng, mình sẽ bảo vệ được đồng đội của mình. Thuận muốn mình được bảo vệ các thành viên và không muốn ai phải ra về, nên là mình muốn chiến. Dù có khó thế nào thì mình nghĩ mình cũng sẽ cố gắng được".

Sân khấu 1: Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Hoàng Rob một mình gánh 2 tiết mục

Mở màn Vòng đấu 1, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ mang đến Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời với sự góp mặt của Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình và Thái VG trong vai những người canh giữ ánh sáng, cùng thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời. Từ những âm thanh đầu tiên hòa cùng nhịp trống, sân khấu dần được đẩy lên cao trào khi bóng tối tan biến, nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ.

Với Thái VG, ca khúc tạo được sự đồng điệu gần như ngay lập tức. Ngay từ những câu hát mở đầu, nam rapper đã tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình, cảm giác rằng sau tất cả, con người vẫn phải học cách đối diện và ở lại với chính mình. Đinh Mạnh Ninh thì nhìn thấy trong ca khúc một thông điệp rộng hơn về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, tinh thần cũng trở thành kim chỉ nam khi cả đội xây dựng tiết mục để hình ảnh con người không tách biệt mà hòa vào thiên nhiên, văn hóa và không gian đại ngàn. Anh chia sẻ hai điều đội mình theo đuổi: "Thứ nhất là phải làm sao mang được sự khỏe khoắn, tự do, hào sảng của con người đại ngàn vào trong bài hát của họ. Thứ hai phải làm sao luồn lách được màu sắc cá nhân vào trong bản phối để tạo cảm giác vừa lạ vừa quen cho khán giả".

Thanh Duy tiết lộ Thái VG ban đầu khá rụt rè khi thu âm những câu hát đầu tiên. Để giúp đàn em thoải mái hơn, nam nghệ sĩ gợi ý anh cứ hát như một người đang say, buông bỏ khuôn mẫu để cảm xúc dẫn dắt. Nhờ vậy, Thái VG dần tìm ra cách xử lý của riêng mình, và chính sự tự nhiên trong giọng hát ấy đã chạm đến Thanh Duy: "Với một cái bài hát như thế này, mọi người sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng. Từ trước đến giờ người ta đã nghĩ bài hát này là như thế đó. Nhưng với anh Thái, khi bước vào thu, anh sẽ nghĩ ra là anh cần thêm yếu tố gì và anh đang cần làm gì để cho bài nó có thể weird hơn, lạ hơn".

Ấn tượng nhất phải kể đến khoảnh khắc cuối tiết mục, khi Hoàng Rob xuất hiện cùng cây violin sở trường, tạo nên điểm nhấn đầy cảm xúc. Không chỉ biểu diễn, Hoàng Rob còn một mình đảm nhận vai trò xây dựng concept cho cả hai tiết mục của Liên minh trong công diễn lần này, một khối lượng công việc không hề nhỏ. Anh tâm sự: "Công diễn lần này là một công diễn đặc biệt khi là lần đầu tiên em tham gia ở cả hai tiết mục, và nhận trách nhiệm làm concept cho cả hai tiết mục này. Đây là một bài mà em nghĩ đã gắn liền với rất nhiều thế hệ người Việt, và nó nói lên tinh thần kết nối với thiên nhiên, với văn hóa bản địa. Cũng như ở khúc cuối mọi người có thể thấy là mặt trời đã sáng lên như hình ảnh hừng đông lại rực cháy một lần nữa".

Tiết mục khép lại với 2.580 điểm.

Sân khấu 2: Vùng xám, khi dance-pop phải học cách tiết chế

Nếu sân khấu đầu tiên mang màu sắc sử thi, thì Vùng xám của Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng lại kể một câu chuyện tình u mê, ma mị. Trên sân khấu, ca khúc được khắc họa như làn sương mờ giữa đêm trăng tương tư, bao trùm lấy những chàng trai đang mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình, với sự thể hiện của Hoàng Tôn, Thơm (DA LAB), It's Charles, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu.

It's Charles đảm nhận vai trò chia line và producer cho tiết mục. Thay vì làm mới quá nhiều, cả đội quyết định giữ nguyên ca từ và cấu trúc gốc của Vùng xám, ca khúc mà theo Thơm vốn là "gu" chung của cả nhóm nhờ tuyến giai điệu đặc trưng, rồi tìm dấu ấn riêng qua bản phối mới. Với Thái Lê Minh Hiếu, màu sắc R&B pha chút ma mị, quyến rũ của bài hát là điều hoàn toàn khác biệt so với những gì anh từng thể hiện trước đây.

Một điểm thú vị khác là quyết định của Hồ Đông Quan khi tham gia cả hai vòng đấu để cải thiện điểm hỏa lực cho Liên minh. Được các đồng đội động viên "bung lụa hết mình", nam ca sĩ còn được It's Charles chủ động thêm hẳn một đoạn nhạc riêng để có thêm đất diễn. Thơm kỳ vọng đây sẽ là sân khấu giúp Hồ Đông Quan bung hết sở trường: "Đây là bài hát mà để Quan có thể show ra những thứ mà mình giỏi nhất, giúp tô điểm cho bài hát này thêm đẹp hơn".

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Vùng xám lại không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc. Ca khúc đòi hỏi sự tiết chế, tinh tế trong từng câu chữ, vốn là thế mạnh của những "lão làng" như Hoàng Tôn, It's Charles và Thơm nhưng lại là bài toán khó với hai gương mặt trẻ Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Nhận ra điều đó, Hoàng Tôn đã tận dụng kinh nghiệm thanh nhạc của mình để kèm cặp cả hai, từ cách nhả chữ, kiểm soát giọng hát đến việc đặt cảm xúc vào từng câu. Nhờ vậy, cả hai dần bắt nhịp và tự tin hơn hẳn khi bước vào sân khấu chính thức.

Sân khấu 3: Giọt buồn để lại, 5 "bản thể" và nỗi đau quên đi người mình từng yêu

Tiết mục có lẽ để lại nhiều dư âm nhất Vòng đấu 1 lại đến từ Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn với Giọt buồn để lại, khi Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng, Thuận Nguyễn và Toki Thành Thỏ cùng hóa thân thành năm "bản thể" của một người đàn ông đang dần đánh mất trí nhớ, và cùng với nó là hình bóng cô gái anh từng yêu.

Ý tưởng táo bạo này đến từ chính Thuận Nguyễn. Anh chia sẻ đây là ca khúc khó cả về giai điệu lẫn cảm xúc, nên đã đề xuất xây dựng hẳn một concept xoay quanh một căn bệnh để lột tả từng giai đoạn cảm xúc khác nhau: "Đây là bài hát rất khó, không những khó về giai điệu mà còn khó về cảm xúc. Cho nên Thuận mới đề xuất với mọi người làm concept về một căn bệnh để thể hiện cảm xúc của từng giai đoạn trong căn bệnh đó". Thay vì kể về một chàng trai nhớ người yêu đến phát điên như thường thấy, Thuận Nguyễn chọn hướng ngược lại: nhân vật dần phát điên vì không thể nhớ nổi tên người con gái mình từng thương.

Đông Hùng dành lời khen không tiếc lời cho sự chỉn chu của đàn em khi một tay xây dựng tuyến kịch bản và nhân vật cho cả tiết mục: "Thuận Nguyễn là người đàn ông rất chỉn chu về mọi mặt, và Thuận trong bài hát lần này là người xây dựng tuyến kịch bản, tuyến nhân vật. Mặc dù đây là bài hát vocal nhưng cũng cần có một câu chuyện riêng cho nó". Dựa trên concept ấy, Cheng chủ động chọn đoạn hát trầm và sâu lắng nhất để nhường cho Thuận Nguyễn, cho rằng đó là cách phù hợp nhất để truyền tải những lời tâm tình từ đáy lòng nhân vật.

Trong quá trình tập luyện, Đông Hùng cũng bất ngờ trước khả năng ca hát của Toki Thành Thỏ, gương mặt trước nay thường được chú ý nhiều hơn bởi ngoại hình sáng sân khấu. Đàn anh kỳ vọng qua công diễn này, khán giả sẽ biết đến Toki Thành Thỏ nhiều hơn qua chính giọng hát của mình.

Việc dung hòa năm màu giọng khác biệt trong cùng một tiết mục không hề dễ, nhưng với Đông Hùng, đó lại chính là điều làm nên sự đặc biệt: "Mình đang tự tin với team của mình hiện tại, anh em đang làm tốt việc giữ được màu sắc của mình chứ không phải là bị bẻ theo bản gốc. Mình đưa được nét riêng của mình vào trong cùng một bài hát và nó hoà quyện với nhau thì đấy là sự thành công". Bên cạnh phần hát, cả đội còn phải kết hợp diễn xuất để truyền tải trọn vẹn diễn biến tâm lý của những nhân vật đang dần đánh mất ký ức.

Kết thúc Vòng đấu 1 của Công diễn 4, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng tạm chiếm lợi thế khi giành được số điểm bình chọn cao nhất. Cuộc đua giữa 3 Liên minh vẫn còn nguyên tính bất định khi họ sẽ tiếp tục bước vào Vòng đấu X-song theo chủ đề văn hóa dân gian, hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ và nhiều bất ngờ hơn nữa trong tập phát sóng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.