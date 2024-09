Tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi xuồng vào khu dân cư bị cô lập do nước lũ gây ra. Tại đây, Thủ tướng đã động viên nhân dân các xã Tam Đa và xã Vạn An, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, xã Tiên Sơn và xã Vân Hà, thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hai tỉnh di dời người dân đến nơi an toàn, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không nơi ăn chốn ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng chính quyền địa phương họp tại UBND xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau đó Thủ tướng đã đến trụ sở UBND thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và chỉ đạo họp trực tuyến gấp với các Tỉnh bị ảnh hưởng của lũ gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội...

Trước đó vào đêm qua 9/9 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện số 90 yêu cầu, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, các Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Thủ tướng thị sát tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang





Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch…để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm…trong thời gian nhanh nhất có thể.





Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 100 tấn gạo/Bộ từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (chú ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí).





Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu bị ảnh hưởng mưa lũ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch; tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục trường, lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu.

Tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, nhiều vùng bị ngập sâu.

Người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.





Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này.





Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.