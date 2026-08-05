Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thi lại ở chuyên Tuyên Quang là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất

Chia sẻ tại họp báo sáng 5/8, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối khi xảy ra sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ông cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng như ngành giáo dục.

Trước khi đi đến quyết định tổ chức thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, đồng thời tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và tiếp thu nhiều ý kiến từ dư luận thông qua các cơ quan báo chí.

“Có nhiều phương án được đặt ra nhưng không có phương án nào đáp ứng được toàn bộ kỳ vọng của xã hội. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi báo cáo cấp có thẩm quyền và thống nhất lựa chọn phương án thi lại vì đây là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất trong bối cảnh hiện nay” , ông Thưởng nói.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc lựa chọn phương án được thực hiện trong thời gian gấp nhưng vẫn bảo đảm sự thận trọng. Quyết định cuối cùng được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật, kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, ý kiến phản biện từ các chuyên gia và những góp ý của xã hội.

Phương án thi lại được xây dựng nhằm đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu. Trước hết là bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những học sinh có năng lực thực sự mất cơ hội học tập. Bên cạnh đó là bảo đảm công bằng đối với toàn bộ thí sinh, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh kỳ thi lại phải được tổ chức theo đúng các yêu cầu về nghiêm túc, khách quan và công bằng. Đồng thời, quá trình tổ chức cần hạn chế tối đa những tác động tâm lý không cần thiết để thí sinh có thể yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi lần thứ hai.

Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra sai phạm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm về việc để mất an toàn tại điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát quy chế, tăng cường quản trị rủi ro và nghiên cứu bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa gian lận trong những kỳ thi tiếp theo.

“Chúng ta rất buồn, rất đau xót khi xảy ra tiêu cực trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang dành nhiều chủ trương, chính sách đột phá cho giáo dục. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng đại đa số, gần như tuyệt đối các điểm thi trên cả nước đã tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế” , Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa kết quả hay xóa bỏ trách nhiệm của những trường hợp vi phạm quy chế thi. Nếu kết quả điều tra sau này xác định có thí sinh gian lận, việc xử lý vẫn sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kể cả khi người đó đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo kế hoạch, các khâu coi thi và chấm thi của kỳ thi lại vẫn do tỉnh Tuyên Quang tổ chức theo đúng Quy chế thi. Trước đề xuất lắp camera tại tất cả phòng thi, lãnh đạo Bộ cho rằng hiện chưa cần thiết, song sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận trong các kỳ thi những năm tới.