Thứ tiếng được giới trẻ Việt học nhiều nhất chỉ sau tiếng Anh, lọt top ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, cơ hội việc làm cao

Ngoại ngữ được nhiều học sinh lựa chọn chỉ sau tiếng Anh

Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Pháp đang là một trong những ngoại ngữ được học sinh Việt Nam quan tâm và theo học khá nhiều trong hệ thống giáo dục. Theo dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (2013-2023) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số hơn 60.000 học sinh theo học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, phần lớn lựa chọn tiếng Pháp.

Cụ thể, tiếng Pháp có gần 30.800 học sinh theo học, đứng đầu trong các ngoại ngữ được giảng dạy tại trường phổ thông. Xếp sau là tiếng Nhật với 20.834 học sinh và tiếng Trung Quốc với 14.391 học sinh. Đây cũng là ba ngoại ngữ được giảng dạy ở cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hiện nay, nhiều trường THPT trên cả nước vẫn duy trì các lớp chuyên hoặc chương trình tăng cường tiếng Pháp, tiêu biểu như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng),… Những con số này cho thấy tiếng Pháp vẫn giữ được sức hút đáng kể đối với học sinh Việt Nam trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Làm thế nào để học tiếng Pháp?

Hiện nay, học sinh có thể tiếp cận tiếng Pháp theo nhiều cách khác nhau. Ngoài việc theo học các lớp tiếng Pháp trong trường phổ thông, nhiều bạn trẻ lựa chọn học thêm tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc tự học để nâng cao khả năng ngôn ngữ.

Đối với những người muốn theo đuổi sâu hơn, ngành Ngôn ngữ Pháp tại các trường đại học là lựa chọn phổ biến. Chương trình đào tạo ngành này tập trung trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, dịch thuật cũng như hiểu biết về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia sử dụng tiếng Pháp.

Sinh viên tốt nghiệp thường đạt trình độ tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, đồng thời có khả năng ứng dụng tiếng Pháp trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp như du lịch, dịch thuật, truyền thông, thương mại hay quan hệ quốc tế. Bên cạnh việc học ngôn ngữ, chương trình đào tạo cũng giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa Pháp và sự giao thoa văn hóa Việt - Pháp, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia hoạt động triển lãm sản phẩm học tập tiếng Pháp trong buổi tổng kết năm học

Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp. Ở khu vực miền Bắc có thể kể đến Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương. Tại miền Trung có Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Trong khi đó, tại phía Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng là một địa chỉ đào tạo tiếng Pháp được nhiều sinh viên lựa chọn.

Cơ hội việc làm cao

Không chỉ phổ biến trong giáo dục, tiếng Pháp còn được đánh giá là một trong những ngôn ngữ có ảnh hưởng trên thế giới. Theo nghiên cứu The Power Language Index (PLI) của Tiến sĩ Kai L. Chan, dự báo đến năm 2050, tiếng Pháp sẽ đứng thứ 4 trong danh sách 10 ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí như phạm vi địa lý, sức mạnh kinh tế, khả năng giao tiếp quốc tế, ảnh hưởng trong lĩnh vực tri thức, truyền thông và vai trò ngoại giao.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Pháp có việc làm cũng ở mức khá cao. Theo khảo sát của các trường đại học, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 100% sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tại Đại học Hà Nội, tỷ lệ này đạt 97,87%. Tương tự, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cũng có tỷ lệ việc làm 100%. Con số này của ngành Tiếng Pháp thương mại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng đạt mức tương tự.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau như giảng dạy tiếng Pháp tại các trường học, làm việc tại đại sứ quán hoặc các cơ quan đối ngoại, biên - phiên dịch cho doanh nghiệp, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí hoặc du lịch - lữ hành. Ngoài ra, nhiều người cũng lựa chọn con đường nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa và khu vực học liên quan đến các quốc gia nói tiếng Pháp.

Những người phù hợp theo học ngành Ngôn ngữ Pháp thường là những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp, có khả năng học ngoại ngữ tốt, kiên nhẫn và sẵn sàng đầu tư thời gian để rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng tư duy phân tích và hiểu sâu về ngữ pháp, từ vựng cũng là yếu tố quan trọng giúp người học phát triển trong lĩnh vực này.