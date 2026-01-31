“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session là sự kiện thuộc khuôn khổ hành trình WeYoung by WeChoice Awards, với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải, sự kiện mang đến loạt đặc quyền hấp dẫn nhằm giúp hành trình đu idol của khán giả trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tại đây, Bảo Tín Mạnh Hải trở thành “Hoàng chủ” chiều fan hết nấc thông qua các hoạt động giao lưu cùng nghệ sĩ, đồng thời trao tặng những phần quà sinh lời mang giá trị thiết thực.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động hợp tác lần này chính là cuốn hộ chiếu “quyền năng” do Bảo Tín Mạnh Hải phát hành riêng cho sự kiện. Cuốn hộ chiếu đóng vai trò như “vé thông hành” để người tham gia lần lượt thu thập các dấu mộc trên trải nghiệm hành trình trải nghiệm sự kiện đầy hấp dẫn. Khi hoàn thành đủ số dấu mộc theo yêu cầu, người tham gia sẽ có cơ hội nhận charm bạc vô cùng giá trị và cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ.

Hành trình trải nghiệm nhận charm bạc từ Bảo Tín Mạnh Hải

Hoàn thành hành trình thu thập dấu mộc không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm trọn vẹn sự kiện, mà còn mở ra cơ hội nhận những phần quà dành riêng cho người tham gia. 40 người đầu tiên thu thập đủ 3 dấu mộc nhanh nhất vào cuốn hộ chiếu sẽ nhận ngay 1 charm bạc “yêu nước” Bảo Tín Mạnh Hải có trị giá 428.000 đồng như một dấu ấn kỷ niệm cho hành trình tại “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session.

Người tham gia có thể hoàn thành bộ sưu tập dấu mộc chỉ với 3 bước đơn giản:

Bước 1: Khởi động hành trình tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải

Từ ngày 30/1 đến 1/2/2026, người tham gia ghé Store Bảo Tín Mạnh Hải (Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM) để nhận Passport kèm con số may mắn và dấu mộc số 1.

Bước 2: Ghé thăm booth IDOL14 x Bảo Tín Mạnh Hải tại Live Session

Vào ngày 2/2/2026, người tham gia có mặt tại Công viên Vinhomes Central Park để hòa mình vào không khí của “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session. Tại đây, khán giả ghé thăm booth IDOL14 x Bảo Tín Mạnh Hải để nhận Dấu mộc số 2, đồng thời khám phá loạt hoạt động tương tác hấp dẫn tại booth.

Bước 3: Hoàn tất Passport tại khu vực chụp ảnh Photobooth

Ở chặng cuối của hành trình, người tham gia chụp ảnh tại Photobooth với frame ảnh được thiết kế của chương trình. Sau khi hoàn thành hoạt động này, Dấu mộc số 3 sẽ được đóng vào Passport, chính thức hoàn thiện hành trình thu thập dấu mộc.

Bên cạnh hoạt động thu thập dấu mộc, tất cả khán giả tham dự “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session còn có thể tham gia hoạt động Lucky Draw để có cơ hội sở hữu phần thưởng là charm bạc may mắn từ Bảo Tín Mạnh Hải. Theo đó, khán giả ghé booth IDOL14 x Bảo Tín Mạnh Hải tại sự kiện và nhận số bốc thăm may mắn tại hộp Lucky Draw. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm và công bố trực tiếp 10 khán giả sở hữu số may mắn để trao tặng charm bạc ngay tại sự kiện.

Cơ hội ngàn năm có một - cơ hội tham gia fansign cùng LEZII

Trong hành trình thu thập dấu mộc, các fan còn có cơ hội đặc biệt để tham gia fansign cùng nghệ sĩ LEZII khi sở hữu hộ chiếu “quyền năng”. Khi tới cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải để nhận cuốn hộ chiếu, người tham gia đã được tham gia hoạt động bốc thăm tìm ra những fan may mắn được giao lưu trực tiếp cùng nghệ sĩ tại Zone IDOL14 trong sự kiện “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session.

Theo đó, mỗi cuốn hộ chiếu được phát kèm một con số may mắn, tương ứng với một vé tham gia bốc thăm. Tổng cộng 300 vé sẽ được phát ra trong khoảng thời gian từ 30/1 đến 1/2/2026, chia đều 100 vé mỗi ngày, với các số được đánh ngẫu nhiên từ 1 đến 300. Sau khi kết thúc thời gian phát hành, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chọn 30 con số may mắn trong số 300 số đã phát ra để tìm ra những fan được tham dự fansign cùng LEZII.

Thông qua chuỗi hoạt động tại “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ đồng hành cùng sự kiện mà còn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành thông thái trong hành trình tích lũy của người trẻ Việt. Bằng cách lồng ghép trải nghiệm giải trí, tương tác cùng nghệ sĩ và các hoạt động mang tính khám phá, thương hiệu khuyến khích người trẻ tích lũy từ những điều nhỏ nhất, để ai cũng có thể bắt đầu hành trình tích lũy cùng Bảo Tín Mạnh Hải.

Từ 30/1 đến 2/2/2026, khán giả có thể trực tiếp tham gia hoạt động thu thập dấu mộc, hoàn thiện cuốn hộ chiếu trải nghiệm để mở khóa loạt đặc quyền tại sự kiện. Bên cạnh cơ hội nhận charm bạc sinh lời từ Bảo Tín Mạnh Hải, người tham gia còn có cơ hội giao lưu và nhận chữ ký của LEZII tại “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session, khép lại hành trình trải nghiệm bằng những dấu ấn đáng nhớ dành riêng cho fan.