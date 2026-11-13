Thư tay của “chồng Phương Mỹ Chi”

Đào Duy Bảo Định (sinh năm 1994) trở thành cái tên được nhiều khán giả tìm kiếm sau màn kết hợp với Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương và xuất hiện tại 2 đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca. Anh chàng vào vai chú rể, có nhiều tương tác tình bể bình với Phương Mỹ Chi ngay trên sân khấu.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi

Thực tế, Bảo Định đã nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả trước đó, đặc biệt sau khi tham gia bộ phim Tử Chiến Trên Không vào năm 2025. Sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài thư sinh và nụ cười hiền lành, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngoại hình chỉ là một phần. Điều khiến nhiều người dành tình cảm cho Bảo Định còn nằm ở cách anh phản hồi với người hâm mộ, đặc biệt là sự chân thành được thể hiện qua từng lời nhắn, từng hành động nhỏ.

Tháng 10/2025, Bảo Định từng viết một bức thư tay gửi đến một người hâm mộ. Nội dung bức thư sau đó khiến nhiều người chú ý bởi cách anh chàng chia sẻ về tình cảm giữa thần tượng và khán giả.

Bảo Định cảm ơn một bạn fan vì đã xem anh như một nguồn động lực trong cuộc sống, đồng thời khẳng định đây cũng chính là ý nghĩa anh tìm thấy khi theo đuổi con đường diễn xuất. Anh ví mình như một ngọn hải đăng, luôn sẵn sàng soi đường và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, nhưng cũng mong khán giả hiểu rằng ánh sáng ấy dành cho tất cả chứ không thuộc về riêng một ai. Anh hứa sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ những lựa chọn của fan, kể cả khi họ thay đổi ước mơ, đồng thời nhắn nhủ mỗi người hãy sống theo điều mình thực sự mong muốn, đừng để bản thân phải nuối tiếc.

Bức thư mà Bảo Định gửi cho fan vào năm 2025

Nguyên văn bức thư mà Bảo Định gửi fan:

“Hi em, anh đây.

Anh đọc hết thư em rồi. Trước khi đọc anh cũng nhắn em nhiều trên mess nhỉ. Anh biết mỗi người một hoàn cảnh nên anh hiểu những khó khăn trong cuộc sống này không ai ít hơn ai, không ai nhiều hơn ai, không ai lớn hơn ai và cũng không ai quan trọng hơn ai.

Cảm ơn em đã xem anh như một nguồn động lực để tiếp tục cuộc sống của em. Đây là ý nghĩa duy nhất khi anh theo đuổi con đường trở thành diễn viên của mình. Anh sẽ luôn là ngọn hải đăng của em cho đến khi em tìm được mặt trời trong chính trái tim em.

Anh chỉ mong một điều, mong em hiểu ngọn hải đăng này phải ở một nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bởi vì nhiệm vụ của nó là dẫn đường cho tất cả mọi người chứ không cho riêng bất cứ ai. Nên anh mong em hiểu điều này, đừng quá đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào nó. Nó sẽ luôn là ánh sáng của em nhưng cũng luôn là ánh sáng của tất cả mọi người. Em hãy vui vì điều đó.

Anh sẽ nhận lời hứa sẽ song hành và theo dõi em trong chặng đường dài này. Và nhớ nếu trở thành bác sĩ không phải là ước nguyện của em, thì luôn luôn có anh tôn trọng và ủng hộ mọi thứ mà em thấy rằng nó mới chính là ước nguyện của mình.

Rồi một ngày em sẽ hiểu, không có thứ gì là vĩnh cửu, không có điều gì có thể ở bên cạnh em mãi kể cả đấng sinh thành hay người chỉ có em là sự thật, chỉ có em là mãi mãi với phối ngẫu của em chính em. Đừng sống mà cảm thấy hối hận, hãy sống để sau này có thể rời đi không luyến tiếc.

Bảo Định”.

Những dòng thư không mang màu sắc của một lời động viên được viết cho có. Cách Bảo Định lựa chọn câu chữ, đặt ra ranh giới lành mạnh trong tình cảm thần tượng - người hâm mộ nhưng vẫn dành sự quan tâm cho đối phương khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt, bức thư còn được viết tay ngay ngắn, sạch sẽ, càng khiến cư dân mạng thích thú khi đọc lại.

Trong suốt thời gian qua, Bảo Định cũng nhiều lần nhắc đến tình cảm của khán giả như một lý do để anh tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất. Trong một chia sẻ vào tháng 10 vừa qua, Bảo Định viết: "Có lẽ mọi người chính là lý do. Là ý nghĩa mà mình tìm thấy, để không dừng lại. Dù chỉ là một giây".

“Đọc được thư anh vào đúng ngày em gục ngã nhất và muốn buông xuôi tất cả. Có thể là em khóc được luôn á anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm”, “Tụi em hiểu điều đó mà. Thương anh Định nhiều. Tụi em sẽ luôn ở đây ủng hộ anh nha! Cảm ơn anh vì đã luôn dành thiệt nhiều tình yêu thương cho tất cả mọi người”, “Chữ vừa đẹp vừa ngay hàng thẳng lối, mà văn phong lại quá hay”, “Ảnh viết bằng cả lòng chân thành luôn, đọc là thấy sự trân trọng trong từng con chữ rồi”,... là một số bình luận của netizen.

Một số hình ảnh khác của Bảo Định

(Ảnh: @daoduybaodinh)