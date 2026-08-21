Cậu bé từng gây bão mạng trong "Hộp Bánh Của Ngoại" chính thức có tên

Ê-kíp sản xuất vừa công bố phần phim tiếp nối "Hộp Bánh Của Ngoại" sẽ mang tên "Dưa Nhỏ", cũng chính là tên của nhân vật chính. Series dự kiến gồm 4 tập, trong đó tập đầu tiên công chiếu lúc 20h ngày 22/8/2026 trên kênh YouTube Dưa Nhỏ Official. Ở tập mở màn, những thói quen sinh hoạt thường ngày của cậu bé được dựng lại tỉ mỉ và sống động, đủ quen thuộc để bất kỳ khán giả Việt nào cũng có cảm giác đang xem lại một đoạn phim tư liệu về chính mình hồi bé.

Theo ê-kíp, đây không phải một phần phim đơn lẻ mà là bước đầu của kế hoạch dài hơi: xây dựng một chuỗi phim hoạt hình ngắn chất lượng cao "made in 100% Vietnam".

"Hộp Bánh Của Ngoại" ra mắt năm 2024 và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Phim do một nhóm bạn trẻ sinh năm 2003, tốt nghiệp Đại học Văn Lang, tự viết kịch bản và sản xuất. Ngay thời điểm mới trình làng, tác phẩm thu về hơn 750.000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội cùng vô số bình luận yêu thích, phần lớn xoay quanh một chi tiết rất Việt Nam: những hộp bánh quy sau khi ăn hết thường được các bà, các mẹ tận dụng để đựng kim chỉ, cúc áo, thuốc men.

Sau đó, phim giành Bronze Prize hạng mục Digital Animation tại TISDC 2025, một trong những cuộc thi thiết kế quốc tế lớn nhất thế giới dành cho học sinh sinh viên, đồng thời đạt Giải Khuyến khích hạng mục Phim Hoạt Hình tại Liên hoan phim ngắn TP HCM 2026.

Trong mạch câu chuyện của series mới, "Hộp Bánh Của Ngoại" đóng vai trò tiền truyện. Nhân vật trung tâm vẫn là Dưa Nhỏ, một cậu bé đang tuổi mầm non, tinh nghịch, thích khám phá mọi thứ xung quanh và dành tình cảm đặc biệt cho bà ngoại, đúng như bao đứa trẻ Việt Nam khác.

Dương Bình Phương Nhi, một thành viên trong ê-kíp sản xuất, kể rằng ý tưởng phim nhen nhóm khi cô đi dạy vẽ cho các em bé mầm non và bắt gặp một cậu bé mặc bộ đồng phục quen thuộc với hầu hết trẻ em Việt. Nhưng phải đến lúc nhìn thấy chiếc hộp bánh quy ở nhà bà ngoại, ký ức tuổi thơ mới cuồn cuộn trào về, giúp cô hoàn thiện ý tưởng và cả đoạn kết của phim.

Điều khiến "Hộp Bánh Của Ngoại" chạm được vào số đông không nằm ở kỹ xảo mà ở mật độ chi tiết đời sống được cài cắm trong từng khung hình. Những viên gạch bông hoa văn quen thuộc, chiếc chiếu trải giữa sàn nhà bày đầy đồ chơi, không gian phòng khách cũ kỹ đầy hoài niệm và hình ảnh người bà ấm áp đều được ê-kíp cân nhắc kỹ trước khi đưa vào phim.

Bản thân tạo hình của Dưa Nhỏ cũng vậy. Ngoài chiếc nón lá và bộ áo giáp tự chế có sơn hình lá cờ Việt Nam, cậu bé còn mặc bên trong bộ đồng phục mầm non màu xanh dương pha trắng, kiểu thiết kế mà rất nhiều thế hệ trẻ em Việt từng khoác lên người.

Chi tiết ít ai để ý là dòng chữ thêu trên bộ đồng phục ấy: Mầm non Ba Miền. Đại diện ê-kíp cho biết đây là dụng ý về sự kết nối trọn vẹn của tổ quốc, bởi các thành viên trong nhóm sản xuất đến từ những vùng miền khác nhau và cùng chung một tinh thần khi tạo ra thế giới của Dưa Nhỏ.

Để làm ra "Hộp Bánh Của Ngoại", nhóm mất khoảng 7 tháng với ê-kíp vỏn vẹn 10 người, trải qua rất nhiều lần thay đổi ý tưởng và tạo hình trước khi có được những thước phim hoàn chỉnh cùng hiệu ứng 3D chuyển động mượt mà.

"Điều chúng tôi mong muốn nhất là được tạo ra những bộ phim hoạt hình 3D chất lượng cao mang sự nguyên bản của Việt Nam, do người Việt làm và dành cho nhiều thế hệ khán giả Việt. Chúng tôi muốn tin rằng Việt Nam hoàn toàn làm được những bộ phim chất lượng, chỉn chu, đẹp cả hình lẫn kịch bản và lưu giữ trọn vẹn nét văn hóa Việt Nam thông qua từng khuôn hình. Trong điều kiện hạn chế cả về nguồn lực lẫn kinh phí, thực sự chúng tôi cũng đã rất vất vả mới tạo ra được thế giới của Dưa Nhỏ", ê-kíp sản xuất giãi bày.

Điểm khác biệt của "Dưa Nhỏ" so với một dự án phim ngắn thông thường nằm ở việc lần này có nhà đầu tư đứng sau. BAMU, đơn vị rót vốn cho dự án, cho biết họ ấn tượng với thông điệp và tinh thần của series nên quyết định đồng hành, đồng thời hỗ trợ cố vấn chiến lược.

"Điều khiến chúng tôi tin vào Dưa Nhỏ là sự gần gũi. Những câu chuyện của Dưa Nhỏ bắt nguồn từ ký ức, văn hóa và những trải nghiệm mà nhiều thế hệ người Việt từng chia sẻ. Chúng tôi tin rằng một IP Việt Nam có thể phát triển lâu dài khi khán giả nhìn thấy một phần ký ức và chính mình trong đó", nhà sáng lập BAMU nói.

Theo đơn vị này, mức độ đón nhận của khán giả trong giai đoạn đầu sẽ là cơ sở để đội ngũ tiếp tục mở rộng thế giới Dưa Nhỏ bằng nhiều nội dung, sản phẩm và trải nghiệm mới. BAMU hiện hoạt động trong lĩnh vực fandom tại Việt Nam, tập trung phân phối các sản phẩm sưu tầm bản quyền quốc tế, song song với việc đầu tư và phát triển các IP nội địa.

Nói cách khác, Dưa Nhỏ không chỉ được kỳ vọng là một bộ phim tử tế mà là một nhân vật có thể sống lâu, đi ra ngoài màn hình, thứ mà hoạt hình Việt Nam lâu nay vẫn thiếu.