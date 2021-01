Thứ quả "quốc dân" này không ngờ chứa lượng vitamin nhiều gấp 10 lần cam quýt: Trị bệnh tốt nhưng có 5 nhóm người không nên ăn

Cứ đến mùa đông hàng năm, hình ảnh những gánh hàng rong chất đầy những quả táo ta xanh ngát, óng ả khắp các phố lại trở nên vô cùng quen thuộc. Nhưng có lẽ ít ai biết loại quả tuyệt ngon này có nhiều tác dụng trong việc phòng và ngừa bệnh.

Theo Viện Dinh dưỡng: Cứ 100g táo ta sẽ chứa 400 - 600 vitamin C, cao hơn 7 đến 10 lần lượng vitamin C trong cam, quýt. So với táo Trung Quốc hàm lượng vitamin C của táo ta còn cao hơn đến 100 lần. Có thể nói hàm lượng vitamin C trong táo ta là đứng đầu trong các loại quả. Trong táo ta, lượng vitamin P cao hơn hàng chục lần trong quýt, trong cam. Táo ta còn có các chất dinh dưỡng khác như Abumin, chất béo, sắt, magiê, kali…

Còn trong Đông y, táo ta có thể sử dụng quả và lá để làm thuốc. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam) mách bạn cách sử dụng táo ta để chữa bệnh như sau:

Cách sử dụng quả táo ta làm thuốc tại nhà

- Điều trị bệnh đau đầu

Ăn táo. Đồng thời, lấy nước táo ta xoa lên vùng thái dương sẽ có tác dụng làm giảm căng thẳng, đau đầu.

- Hỗ trợ tăng cường trí nhớ

Dùng 100gr táo, đun trong 500ml nước. Cho thêm chút mật ong hoặc đường vào. Uống trước khi đi ngủ, đều đặn mỗi ngày.



- Phòng tránh cảm cúm trong mùa lạnh

Dùng 1 thìa nước ép của quả táo tươi, cho thêm chút hạt tiêu, uống ngày 1 lần sẽ ngăn ngừa được cảm lạnh.

Dù quả táo ta có nhiều tác dụng chữa bệnh tốt nhưng mọi người chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải.

5 nhóm người không nên ăn táo chua

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, dù quả táo ta có nhiều tác dụng chữa bệnh tốt nhưng mọi người chỉ nên ăn với liều lượng vừa phải. Đồng thời, có 4 nhóm người sau đây không nên ăn nhiều loại quả này.

1. Bà bầu nên hạn chế ăn táo ta vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

2. Trẻ nhỏ nên cân nhắc khi ăn vì quả táo ta có đặc điểm nhỏ, có hạt cứng. Trẻ em rất dễ bỏ cả quả táo vào miệng nên bố mẹ cần cẩn thận cho con ăn kẻo bị hóc, nghẹn.

3. Người hay bị mụn: Táo ta là loại táo nhỏ, chua, dù không có vị ngọt nhưng trái táo ta vẫn bị liệt danh vào những trái cây tính nóng. Bởi táo ta sẽ làm chậm hệ tiêu hóa, gây mụn nhọt và không lợi tiêu nếu ăn nhiều.

4. Người hay lạnh bụng: Nhóm người hay bị lạnh bụng, đầy bụng khó tiêu ăn nhiều sẽ làm bệnh nặng hơn.

5. Bệnh nhân dạ dày nên ăn ít táo vì táo tao có vị chua, chát, dễ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.